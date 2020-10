Neustadt: Wohin mit dem Laub im Herbst?

Neustadt an der Weinstraße – Das auf dem Gehweg liegende Laub (oder auch das im Garten anfallende), sollte nicht auf die Straße gekehrt werden, sondern entweder (in kleinen Mengen) über die Biotonne, oder am besten im Wertstoffhof abgegeben werden. Grund ist, dass die Straßenkehrfahrzeuge ansonsten solche Mengen an Blättern einsaugen müssen, dass die Kapazitäten ruckzuck erschöpft sind und das Fahrzeug zum Entladen fahren muss.

Termine beim Wertstoffhof sind derzeit nicht notwendig, Abgabezeiten sind aktuell Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und von 13 und 16.30 Uhr.

Herabgefallene Blätter dürfen nicht verbrannt werden, da brennendes Laub stark raucht und Gestank verursacht, was auf den hohen Wassergehalt der Blätter zurückzuführen ist. Feuer mit trockenem Laub können sich rasch ausbreiten.

Anlieger sind – wie beim Winterdienst auch – verpflichtet, den Gehweg bis 1,50 Meter ab Grundstücksgrenze sauber zu halten. Das gilt auch für Laub von städtischen Bäumen, das in diesem Bereich liegt.

Die Landesakademie RLP sagt: Das Laub der Bäume ist kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff. Deshalb sollte es auch da mineralisiert werden, wo es gewachsen und gefallen ist, nämlich im Garten. Dadurch bleibt die wertvolle organische Masse im geschlossenen Nährstoffkreislauf des Gartens. Dieser Rohstoff Falllaub hat es in sich: Für Milliarden von Boden-Mikroorganismen, Insekten und Regenwürmern ist es eine echte Kraftkur; denn diese haben es zum fressen gerne und heraus kommt schlussendlich wertvoller Humus! Der verbessert die Vitalität, Gesundheit und Artenvielfalt des Bodens und ernährt die Pflanzen als universeller Bodenverbesserer.

Generell ist zu sagen, dass es in Neustadt an der Weinstraße rund 7.250 Laubbäume gibt, bezogen auf Bäume, die an Straßen, in Parks, auf Spielplätzen oder Friedhöfen stehen (also nicht entlang von Bächen, zum Beispiel, aber dort wird das Laub ja auch nicht weggekehrt…).

Besonders viel Lauf fällt zum Beispiel an in: Ludwigstraße, Waldstraße, Hetzelanlage, Grainstraße, Dr.-Wirth-Straße, Hauberallee, Afrikaviertel, Schlachthofstraße, Richard-Wagner-Straße.

Welcher Baum zuerst sein Laub verliert hängt nicht unbedingt von der Baumart ab, sondern von seinen Bedingungen am Standort. Hat er viel Sonne oder Niederschläge abbekommen? Welche Temperaturen herrschen im Herbst? Wie ist seine Nährstoffversorgung? Leidet er an Stress z.B. durch viele Konkurrenzbäume? Danach entscheidet sich, wann welcher Baum sein Laub abwirft.