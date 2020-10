Karlsruhe – Das 20. Independent Days Filmfestival wurde in Karlsruhe erfolgreich eröffnet. Am 21. Oktober 2020 startete das Präsenz-Programm in der Karlsruher „Schauburg“. Am Donnerstag, 22. Oktober, gastiert das Festival auch im ZKM der Fächerstadt.

Letzter Programmpunkt der physisch realen Filmpräsentation, überwiegend Kurzfilme, wird am Abend des 25.10. sein: „African Shorts“ um 21:15 Uhr in der „Schauburg“.