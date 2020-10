L 528: Abriss und Neubau der Ranschgrabenbrücke zw. Speyer und Böhl-Iggelheim

Speyer / Böhl-Iggelheim – Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer informiert darüber, dass ab Montag, 09.11.2020, auf der L 528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim die Ranschgrabenbrücke erneuert wird.

Das 1953 erbaute Brückenbauwerk über den Ranschgraben im Speyerer Wald wird abgerissen und neu gebaut. Eine Instandsetzung der Brücke war aus konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar. Der Brückenneubau erhält zu beiden Seiten des Gewässers neue Unterbauten aus Spundwänden, auf denen später der Überbau aus Stahlbeton hergestellt wird und der Aufnahme der Fahrbahn dient.

Für den Abriss des alten und den Bau des neuen (Ersatz-) Brückenbauwerks wird ab dem o.g. Zeitpunkt die Iggelheimer Straße ab dem Abzweig K15 in Richtung Dudenhofen bis zur Speyerer Straße für die Arbeiten komplett gesperrt. Der parallel zur L528 verlaufende Fuß- und Radweg bleibt über die gesamte Baumaßnahme für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Die geschätzte Bauzeit beträgt fünf Monate.

Die Umleitungsstrecke von Speyer nach Böhl-Iggelheim führt über die Iggelheimer Straße in Richtung Dudenhofen, über die B39 in Richtung Haßloch, die L529 (Holidayparkstraße), die L532 in Richtung Böhl-Iggelheim, Haßlocher Straße und Eisenbahnstraße. Die andere Fahrtrichtung von Böhl-Iggelheim nach Speyer erfolgt auf dieser Umleitungsstrecke in umgekehrter Richtung (siehe Skizze zur Umleitung).

Die Auftragssumme liegt bei ca. 570.000,00 Euro und wird vom Land getragen.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.

Daten und Fakten zum Projekt