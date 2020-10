Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 21.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.10.2020 gegen 10:00 Uhr konnte auf der Landstraße zwischen Freinheim und Herxheim am Berg der Fahrer eines Ford Escort einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 39-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Dürkheim: Seniorin Opfer eines „Shoulder Surfer“-Betrügers

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 10.10.2020 gegen 12:00 Uhr wurde ein 75-Jährige in einer Bank in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim Opfer eines sogenannten „Shoulder-Surfers“. Nachdem sie ihre PIN eingeben hatte um Bargeld von ihrem Konto abzuheben, wurde sie von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Dieser spähte vermutlich ihre PIN aus, bediente unbemerkt die Abbruchtaste und entnahm die EC-Karte aus dem Bankautomatenschacht. Die 75-Jährige ging irrtümlich davon aus, dass ihre Bankkarte eingezogen wurde und verließ die Bank. Erst später bemerkte die Frau bei der Kontrolle ihres Kontos, dass 500 Euro abgebucht wurden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Dieses Phänomen der sogenannten „Shoulder Surfer“ ist bundesweit bekannt. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4658958

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 19.10.2020 18:30 Uhr bis 20.10.2020, 15:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder Aus- bzw. Einparken den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die 36-jährige Fahrerin hatte ihren Mercedes in diesem Zeitraum zuerst in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim und dann später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellt. Wo der PKW beschädigt wurde ist daher bislang nicht bekannt. An der hinteren Stoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Bewohner überrascht Einbrecher

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.10.2020 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch das Aufhebeln einer Eingangstür in das Anwesen. Als der 59-Jährige Bewohner nach Hause kam fand er seinen Wohnzimmertisch verschoben, abgeräumt und beschädigt vor. Er nahm dann aus dem Obergeschoß Geräusche war. Als er die dortige Badezimmertür öffnete, wurde er von einer unbekannten Täter umgerannt. Dieser flüchtete dann in unbekannte Richtung aus dem Wohnhaus. Glücklicherweise wurde der 59-Jährige nicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm bis 190cm, 30 bis 35 Jahre, dunkelhäutig. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, blaue Hose und weiße Turnschuhe. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde aus dem Wohnhaus nichts entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kallstadt: Verkehrsunfallflucht

Kallstadt (ots) – Am 20.10.2020 gegen 16:00 Uhr wurde der Außenspiegel eines Wohnmobils bei einem Unfall in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem 41-jährigen Wohnmobilfahrer entgegen, beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallverursacher hätte es sich um eine dunkel-grauen SUV gehandelt. Die Fahrerin war ca. 40 Jahre du hatte hellblonde Haare. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Erneute Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 21.10.2020, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen in der Bitzenstraße durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 8 Fahrzeugführer aufgrund der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt beanstandet. 2 weitere Fahrzeugführer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Grünstadt: Wildunfall – Beteiligter lässt Reh zurück – Folgeunfall

Grünstadt, B 271, kurz vor Abfahrt Autohof – 20.10.2020, 06:15 Uhr (ots) – Ein 51-jähriger PKW-Fahrer hatte in den frühen Morgenstunden einen Zusammenstoß mit einem Reh auf der B 271 – Umgehung Grünstadt. Anstatt dies der Polizei zu melden oder sich um das Tier zu kümmern, fuhr er zur Arbeit. Wenig später kam ein weiterer PKW-Fahrer an dieser Stelle vorbei. Er überfuhr das auf der Fahrbahn liegende Tier, welches nach eigenen Angaben noch lebte, da er das „Hindernis“ als solches zu spät erkannte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden (ca. 1500EUR). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.