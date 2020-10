Rheinland-Pfalz: Statement von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu der Corona-Entwicklung in RLP

Mainz – Die Entwicklung der Corona-Infektionen in den Regionen von Rheinland-Pfalz werden Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen sowie die Landräte und Landrätinnen morgen in einer Telefonschaltkonferenz bewerten und erörtern. Im Anschluss informieren Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und ein Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände über das weitere Vorgehen. Das Pressestatement findet statt am Donnerstag, 22. Oktober 2020, 14.45 Uhr.

Das Statement wird live gestreamt unter: https://www.facebook.com/landesregierungrheinlandpfalz.