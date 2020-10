Versuchte Telefonbetrüge

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 20.10.2020 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu 3 versuchten Telefonbetrügen. In allen Fällen rief eine männliche Person an, die vorgab, von der Polizei zu sein und vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch warnen wollte. Als die Person nach Bargeld und Wertgegenständen, die zu Hause aufbewahrt werden, fragte, durchschauten die vermeintlichen Opfer die Masche und legten auf. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Laserkontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots) – Am Dienstagmittag 20.10.2020 in der Zeit zwischen 12:20-13:15 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Schifferstadter Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

20 Autofahrer haben gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verstoßen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 52 km/h was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Weiterer Diebstahl aus Fahrzeug

Hanhofen (ots) – 19.10.2020, 01:30-08:05 Uhr – Unbekannte Täter entwendeten in den frühen Morgenstunden des Montags aus einem in der Hauptstraße geparkten Peugeot ca. 110 EUR Bargeld und eine Sonnenbrille im Wert von 100 EUR aus der Mittelkonsole. Aufbruchspuren am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweis zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).