Dudenhofen/Speyer – Mehrere betrügerische Anrufe falscher Polizeibeamter

Dudenhofen/Speyer (ots) – 20.10.2020, 12:35, 12:45, 21:21 Uhr – Am Dienstag kam es zu 3 betrügerischen Anrufen in Dudenhofen und Speyer. Zwischen 12:35-12:45 Uhr meldete sich bei einem 81- und ein 90-jährigen Dudenhofer eine männliche Person, die sich als “Felix Blume” von der Polizei Heidelberg ausgab. Bei der Festnahme von Personen im Zusammenhang mit einem Raub bzw. einem Unfall sei laut dem Anrufer ein Zettel mit den Personalien der Angerufenen aufgetaucht.

Einen ähnlichen Anruf erhielt am Abend gegen 21:21 Uhr eine 68-jährige Frau aus Speyer. Auch hier gab sich der männliche Anrufer als vermeintlichen Polizist aus und gab an, dass bei der Festnahme eines Räubers in Speyer ein Zettel mit dem Namen des Mannes der Angerufenen aufgetaucht sei.

In keinem der drei Fälle wurden Geldforderungen gestellt, teilweise wurde jedoch konkrete Fragen nach Barschaften der Angerufenen vorgenommen. Durch die vorherige Berichterstattung in der Presse sensibilisiert, verhielten sich alle Angerufenen vorbildlich, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, bei Anrufen von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und an niemanden Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen bzw. solche bei Ihnen abholen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, lassen Sie sich nicht durch den Anrufer einschüchtern und gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizeidienststelle über die bekannten behördlichen Telefonnummern.

Bei Fahrradkontrollen gestohlenes Fahrrad fest- und sichergestellt

Speyer (ots) – 20.10.2020, 08:55-09:30 Uhr – Am Dienstagmorgen führte die Polizei Speyer Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße durch. Von rund 30 die Kontrollstelle passierenden Radfahrern befuhren 4 Radfahrer den Radweg in falscher Richtung. Sie wurden diesbezüglich verwarnt und in einem verkehr-erzieherischen Gespräch auf die sich aus ihrem Fehlverhalten entstehende Gefahren hingewiesen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden weiterhin mehrere Rahmennummern von Fahrräder überprüft. Eines der überprüften Räder fiel dabei als gestohlen auf und war zur Fahndung ausgeschrieben. Das Fahrrad wurde sichergestellt, gegen den 50-jährigen Nutzer aus Speyer wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Speyer (ots) – Unbekannte Täter schlugen an einem leerstehenden Wohnhaus in der Kurt-Schumacher-Straße im Zeitraum 13.10.-19.10.2020 die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Vor Ort konnte das Fehlen eines Vorhangs sowie einer Heckenschere festgestellt werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch wieder mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden muss. Im Hinblick auf die Einbruchsprävention führt die Polizei Speyer bereits über das ganze Jahr regelmäßige Fußstreifen in Wohngebieten in Speyer und den Umlandgemeinden durch, die in dieser Jahreszeit nochmals intensiviert werden.

Daneben ist es aber wichtig, dass auch der Einzelne gewisse Verhaltensweisen beherzigt, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Verschließen Sie Haustüren, Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit

Wechseln Sie umgehend den Schließzylinder, wenn sie Ihren Schlüssel verloren haben

Deponieren Sie Ihren Haus- / Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Einbrecher kennen jedes Versteck

Halten Sie Rollläden, die gegen Hochscheiben gesichert sein sollten, zur Nachtzeit geschlossen

Gekippte Fenster sind für Einbrecher offenen Fenster

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und verständigen Sie im Zweifel die Polizei

Wenn Ihnen Personen / Fahrzeuge verdächtig vorkommen, notieren Sie sich eine Personenbeschreibung / Kennzeichen

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.