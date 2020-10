Groß-Gerau

Zeugen melden bewaffneten Mann – 24-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen größeren Polizeieinsatz hat am Dienstagabend 20.10.2020 ein 24-Jähriger in Mörfelden-Walldorf ausgelöst. Die Zeugen meldeten einen Mann, der am Bahnhof in Walldorf mit einer Schusswaffe hantieren würde. Umgehend wurde eine Fahndung nach dem Beschriebenen eingeleitet. Er konnte schließlich durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Gegen 19 Uhr gingen mehrere Anrufe über Notruf und bei der örtlichen Polizeistation ein. In der Farmstraße konnte eine Polizeistreife schliesslich einen 24-jährigen Mann festnehmen und bei ihm die Nachbildung einer Maschinenpistole sicherstellen.

Bei der Durchsuchung des Darmstädters stießen die Einsatzkräfte unter anderem auf mehrere Ecstasy Pillen. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und der Festgenommene zur Identitätsfeststellung auf die Wache gebracht. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens blieb er über Nacht in einer Gewahrsamszelle. Er muss sich wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Auffahrunfall mit 1,62 Promille

Rüsselsheim (ots) – Am Dienstagmittag 20.10.2020 ereignete sich gegen 12.40 Uhr ein Auffahrunfall auf der Landstraße 3482 mit zwei Fahrzeugen. Die 27-Jährige befuhr mit ihrem gelbem Volkswagen die Landstraße in Fahrtrichtung Bauschheim. Mit einem roten Opel fuhr hinter ihr ein 38 Jahre alter Wagenlenker.

Als die Groß-Gerauerin an der Kreuzung “Schönauer Hof”, bedingt durch das Rotlicht der Ampelanlage, anhalten musste, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Rüsselsheimer bremste nach derzeitigem Kenntnisstand zu spät und fuhr dem gelben Wagen hinten auf. Am Volkswagen entstand am Heck und am Opel an der Front ein Schaden von insgesamt 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter rasch fest, dass der 38-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test zeigte 1,62 Promille an. Er musste im Anschluss die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob der Alkoholeinfluss des Rüsselsheimers ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Einbruch in Bürogebäude – Kriminelle gehen leer aus

Rüsselsheim (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Montagabend 19.10.2020 und Dienstagmorgen 20.10.2020 in ein Bürogebäude in der Georg-Treber-Straße ein und gingen leer aus. Die Kriminellen verschafften sich durch Gewalteinwirkung Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach potentieller Beute, wurden aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht fündig und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von rund 1.500 Euro.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Unfallflucht

Büttelborn (ots) – Am Dienstag 20.10.20 um 20.30 Uhr parkte ein 21-jähriger Büttelborner seinen weißen Audi A7 ordnungsgemäß in der Mainzer Str. Höhe Hausnr. 49 am rechten Fahrbahnrand. Als der Mann nach ca. 30 Minuten wieder an sein Auto kam musste er feststellen, dass die Beifahrertür beschädigt war. Der Verursacher müsste sich demnach auf dem Gehweg befunden haben, so daß ein Roller- oder Radfahrer als möglicher Verursacher in Betracht kommt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebten sich bei der Polizei Groß-Gerau, unter 06152-1750, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Fahrzeug von Autobahnparkplatz gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots) – Auf dem Parkplatz “Erlensee” an der A5 ist es am Dienstag (20.10.) zu einem Diebstahl eines Kleinwagens gekommen. Der hellblaue Opel Meriva wurde durch den Besitzer gegen 11 Uhr aufgrund einer Panne auf dem Parkplatz abgestellt, Kennzeichen waren nicht montiert.

Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass es nicht mehr dort stand. Der Wagen hatte einen Wert von circa 1.200 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich direkt mit der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Lagerhalle – Täter erbeuten Elektroartikel

Pfungstadt (ots) – Am späten Dienstagabend (20.10.) geriet eine Lagerhalle in der Rudolf-Diesel Straße in das Visier von Kriminellen, die mutmaßlich beim ihrem Einbruch arbeitsteilig vorgegangen waren. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter gegen 22.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gelände sowie der Halle und entwendeten daraus eine größere Menge Elektroartikel.

Der Gesamtumfang der gemachten Beute ist derzeit abschließend noch nicht bekannt, dürfte sich aber nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Dieb in Physiopraxis

Ober-Ramstadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat am Dienstag 20.10.2020 in der Zeit zwischen 12.45-13.45 Uhr, sein Unwesen in einer Physiotherapiepraxis in der Leuschnerstraße getrieben. Der Kriminelle nutzte das Zeitfenster in welchem der Empfangsbereich für kurze Zeit unbeobachtet war und entwendete aus den Büroschränken zwei Kassen. Die Höhe der gemachten Beute ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Einbruch in Lagerraum – Täter entwenden Werkzeug – Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots) – Nach dem Einbruch in einen Lagerraum in der Jahnstraße hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Montagabend (19.10.), 17.30 Uhr und Dienstagmorgen 20.10.2020 06 Uhr, hatten sich die Kriminellen auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Gebäude verschafft und daraus mehrere Arbeitsgeräte, darunter auch eine Betonfräse entwendet. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Für den Abtransport der Werkzeuge dürften die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtete werden? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Autoaufbrecher am Friedhof – Wer hat was beobachtet?

Lorsch (ots) – Auf dem Parkplatz am Hintereingang zum Friedhof in der gleichnamigen Straße, wurden am Mittwochmorgen 21.10.2020 zwei Autos aufgebrochen. Die Täter erbeuteten eine pinkfarbene Basttasche mit Einkäufen sowie eine Geldbörse mit Ausweispapieren und Bargeld. Um an die abgelegten Gegenstände in dem weißen VW Tiguan und grauen Opel Astra zu gelangen, wurden Scheiben eingeschlagen.

Die Tatzeit lag zwischen 9.30 Uhr und 9.50 Uhr. Der Gesamtschaden ist etwa 700 Euro hoch.

Die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim suchen nach den Tätern und nehmen Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

