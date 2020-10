Gießen: Zwei Ladendiebe in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft kamen am Dienstag (20. Oktober) zwei Ladendiebe nach einer richterlichen Vorführung. Die aus Algerien und Marokko stammenden Männer im Alter von 16 und 19 Jahren sind dringend verdächtigt in der Gießener Innenstadt mehrere hochwertige Jacken gestohlen zu haben. Ladendetektive eines Kaufhauses im Seltersweg erwischten das Duo am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr, als diese mehrere Jacken im Wert von über 1.600 Euro in ihre Rucksäcke steckten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume der Beschuldigten. Dabei stellten sie mehrere Jacken und Schuhe im Wert von 1.500 Euro sicher. Diese stammen offenbar aus weiteren Diebstählen. Zwei hochwertige Markenjacken konnten nach ersten Erkenntnissen einem Diebstahl von Freitag (16. Oktober) in demselben Kaufhaus im Seltersweg zugeordnet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ ein Richter Haftbefehl gegen die Verdächtigen, welche anschließend in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht wurden.

Gießen: Keller aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen 18.00 Uhr am Sonntag (18. Oktober) und 11.00 Uhr am Montag (19. Oktober) einen Kellerraum auf. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus in der Schanzenstraße kamen, ist bislang nicht bekannt. Der Versuch ein weiteres Kellerabteil aufzubrechen scheiterte offenbar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Zeugenaufruf nach weiteren Einbrüchen in Friseurgeschäfte

Bereits gestern (20. Oktober) berichteten wir über den Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße zwischen 16.30 Uhr am Samstag (17. Oktober) und 07.15 Uhr am Dienstag (20.Oktober). Nur wenige Meter entfernt in der Bahnhofsstraße und Plockstraße kam es zu zwei weiteren Einbrüchen. In beiden Fällen hatten es die Einbrecher auf das Bargeld abgesehen.

In der Bahnhofsstraße gelangten die Unbekannten offenbar über die nicht verschlossene Haustür in das Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie eine Zugangstür des Fachgeschäftes auf. Aus der Kasse stahlen die Einbrecher Bargeld im dreistelligen Bereich und flüchteten damit.

In der Plockstraße entwendeten unbekannte Täter neben dem Geld auch Schmuck, Parfüm, Vasen und Accesoires. Diese Tat ereignete sich zwischen 14.30 Uhr am Samstag (17. Oktober) und 15.30 Uhr am Montag (19. Oktober).

Wer hat in den vergangenen Tagen in der Bahnhofsstraße und Plockstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Einbrecher werfen Scheibe ein

400 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannten nach einem Einbruch in der Rosenstraße in Rödgen. Zwischen 21.00 Uhr am Dienstag (20. Oktober) und 08.30 Uhr am Mittwoch (21. Oktober) beschädigten sie zunächst den Zaun eines Vereinsgeländes und warfen mit einem Stein die Scheibe des Vereinsheimes ein.

Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Mit Bargeld und Spirituosen flüchteten die Verdächtigen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Verkäufer fällt auf Wechselfallenbetrüger rein

Dienstagmittag fiel ein Verkäufer eines Kiosks im Seltersweg herein. Gegen 13.15 gab er dem unbekannten Mann nach dem Bezahlen Rückgeld heraus. In einem günstigen Moment steckte der Betrüger dann einen 20 Euro-Schein ein, holte einen Fünf-Euro-Schein heraus und gab dem Kassierer vor, zu wenig Wechselgeld bekommen zu haben. Daraufhin übergab der Angestellte ihm noch das vermeintlich fehlende Geld in Höhe von 15 Euro. Der Betrug fiel erst kurze Zeit später auf.

Beschreibung des Verdächtigen: Der etwa 1,80 Meter große Mann hat graue Haare und einen grauen Bart. Er trug eine weiße Sportjacke mit bunten Ärmeln, eine Bluejeans und einen schwarzen Mundschutz. Er hatte eine Tüte dabei und sprach Deutsch.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Im Gegenverkehr Außenspiegel touchiert

Zu einem Spiegelschaden kam es am Montag (19.Oktober) gegen 09.25 Uhr in der Hardtallee. Ein 29-jähriger Mann aus Biebertal befuhr mit einem VW die Hardtallee und beabsichtigte nach links in den Kropbacher Weg abzubiegen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem 29-Jährigen entgegen und es kam zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden von 300 Euro zu kümmern.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein dunkelblaues oder schwarzes Fahrzeug, ähnlich eines Kompaktvans. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Laterne beschädigt

Zwischen Mittwoch (23.September) 00.00 Uhr und Montag (05.Oktober) 00.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Rangieren im Steinweg eine Straßenlaterne. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Landkreis Gießen: Unfallauto gefunden – Unfallort gesucht

Offenbar aus dem Staub gemacht, hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer nach einem Unfall. Unklar ist, wo sich dieser Unfall ereignet hat. Dienstagmorgen (20.Oktober) informierte ein Zeuge die Polizei über ein unfallbeschädigtes Auto. Ein beschädigter BMW war auf einem Feldweg in der Nähe der Landstraße 3132 bei Pohlheim abgestellt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der unbekannte Fahrer offenbar von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt.

Anschließend stellte er das Fahrzeug in dem Feldweg ab und floh.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu der Unfallörtlichkeit oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Parkplatzrempler

Am Dienstag (20.Oktober) zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz eines Geldinstituts geparkten Fiat. Vermutlich beim Ausparken streifte der Unbekannte den roten Fiat an der hinteren, linken Stoßstange und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

