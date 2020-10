Stutensee – Nachtrag zur Meldung vom 10.10.2020: „Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einer lebensgefährlich verletzten Person“ – Beteiligte nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots) – Wie berichtet, ereignete sich am 10. Oktober gegen 16:20 Uhr

auf der Landesstraße L560 bei Blankenloch ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf

beteiligten Fahrzeugen sowie mehreren verletzten Personen.

Die 66-jährige Fahrerin eines Skodas erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche

Verletzungen und ist am heutigen Mittwoch ihren schweren Verletzungen erlegen.

Bad-Schönborn – 50.000 Euro Sachschäden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von

geschätzten 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am

Dienstagnachmittag in Östringen im Einmündungsbereich der Hauptstraße /

Franz-Gurk-Straße ereignete.

Kurz nach 16:30 Uhr fuhr der 36 Jahre alte Unfallverursacher auf der Hauptstraße

in Richtung Angelbachtal. Im Einmündungsbereich Franz-Gurk-Straße beabsichtigte

er in diese nach links abzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden

Skoda-Fahrer und kollidierte frontal mit diesem. Infolge dessen werden beide

Fahrzeuge auf den im Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartenden BMW geschoben.

Durch den Unfall wird der 36-Jährige leicht verletzt und konnte durch den

Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Bruchsal – 27-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss mit Pkw unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde von der Stadt Bruchsal das

Durchfahrtsverbot auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Bruchsal und

Bruchsal-Heidelsheim überwacht. Gegen 14.30 Uhr wurde ein 27-Jähriger

angehalten. Er war auch aufgefallen, da er auf gerader Strecke immer wieder nach

rechts in den Grünstreifen kam. Die hinzugerufene Steife stellte dann die

Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mann fest. Die Durchsuchung seines Pkw

förderte mehrere Messer, eine Schreckschusswaffe und Schlagringe zu Tage. Die

Gegenstände wurden beschlagnahmt. Er wurde zur Wache gebracht. Nach einer

Blutprobe wurde sein Führerschein einbehalten.

Karlsruhe – 64-Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Fahrrad schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einer Kollision mit einem 20-jährigen Fahrradfahrer trug

eine 64-Jährige am Dienstagnachmittag in der Günther-Klotz-Anlage schwere

Verletzungen davon.

Laut bisherigen Feststellungen fuhr der junge Mann auf dem Karl-Wolf-Weg in

nördlicher Richtung und prallte aus noch unklarer Ursache mit der Fußgängerin

zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 20-Jährige leicht an der Hand.

Die Frau erlitt eine Platzwunde sowie einen Jochbeinbruch und wurde mittels

eines Rettungswagens zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – 37-Jährige bei Autounfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einer Kollision zwischen zwei Autos verletzte sich am

Dienstagmittag eine 37-jährige Pkw-Lenkerin leicht.

Laut ersten Angaben fuhr ein 79-jähriger Autofahrer gegen 14.05 Uhr auf der

Pfinzstraße vom Turmbergstadion her und wollte an der Einmündung Pfinzstraße/

Blumentorstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl die auf der

Blumentorstraße fahrende Frau. Während die 37-Jährige leichte Verletzungen

davontrug, blieb der 79 Jahre alte Pkw-Fahrer unverletzt.

Der gesamte Unfallschaden wird auf 7.500 Euro geschätzte.

Südtangente – Zwei Leichtverletzte durch Auffahrunfall auf Südtangente

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der Südtangente am Mittwochmorgen

wurden zwei der drei beteiligten Fahrzeugführer verletzt.

Laut ersten Angaben fuhren alle drei Fahrzeuge gegen 7.15 Uhr hintereinander auf

der linken Spur der Südtangente in Fahrtrichtung Durlach. Auf Höhe der Ausfahrt

Kühler Krug musste der vorderste Fahrer sein Pkw verkehrsbedingt bis zum

Stillstand abbremsen. Der dritte Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und

schob die beiden vor ihm befindlichen Autos ineinander. Die Fahrer der beiden

vorderen Fahrzeuge wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der gesamte Unfallschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zusätzlich mussten die beiden Fahrstreifen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe

gereinigt werden und waren dadurch bis circa 10.25 Uhr vollständig gesperrt. Der

Verkehr wurde währenddessen über den Standstreifen geleitet.

Kraichtal-Unteröwisheim – 31-Jähriger stürzt durch Lichtplatte von Dach und stirbt

Kraichtal-Unteröwisheim (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann stieg am Dienstag gegen

18.45 Uhr in Unteröwisheim offenbar wegen eines schlecht funktionierenden Kamins

auf das Eternitdach eines Wohnhausanbaus und stürzte etwa zehn Meter in die

Tiefe. Der aus Rumänien stammende Mieter einer dortigen Einliegerwohnung erlag

noch am Unglücksort seinen schweren Kopfverletzungen.

Wie erste polizeiliche Ermittlungen ergeben haben, wollte der 31-Jährige die

Ursache trotz aller damit verbundenen Gefahren selbst beheben. Offensichtlich

war er dabei aufgrund der herrschenden Dunkelheit auf eine Plexiglas-Lichtplatte

getreten, die unter seiner Last durchbrach.

Karlsruhe – Radfahrer flüchtet nach Unfall mit junger Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag eine

17-jährige Radfahrerin in Karlsruhe bei einem Zusammenst Karlsruhe – Bei Ladendiebstahl Schlagring mitgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Mann wurde wohl durch einen Ladendetektiv in

den Räumlichkeiten eines Karlsruher Drogeriemarkts in der Kaiserstraße am

Dienstag, 11.45 Uhr, bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Er versteckte wohl

vier hochwertige Parfums im Gesamtwert von mehreren hundert Euro in seinen

Jackentaschen und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Eine vom Detektiv

herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann beim Verlassen des Drogeriemarkts

festnehmen und die Parfums sicherstellen. In seinen Jackentaschen entdeckten die

Beamten neben dem Diebesgut einen Schlagring, der ebenfalls sichergestellt

wurde. Der 19-Jährige wird wegen Diebstahl mit Waffen angezeigt.oß mit einem bislang

unbekannten Radfahrer. Der Radfahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Nach Angaben der 17-Jährigen befuhr sie gegen 14:15 Uhr mit ihrem Fahrrad die

Hagsfelder Allee in Richtung Waldstadt. Etwa auf Höhe des Technologierparks fuhr

plötzlich ein Radfahrer aus einem schmalen Feldweg zwischen den linksseitigen

Kleingartenanlagen hervor und bog direkt vor der 17-Jährigen nach links auf die

Hagsfelder Allee ab. Die Jugendliche musste hierdurch stark abbremsen, konnte

eine Berührung zwischen den beiden Fahrrädern aber nicht verhindern. Durch die

Kollision kam die 17-Jährige zu Sturz und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unvermindert fort, ohne sich mit

der 17-Jährigen zu verständigen.

Die 17-Jährige begab sich nach dem Unfall zunächst nach Hause und musste

ärztlich behandelt werden. Anschließend erstattete sie gemeinsam mit ihrer

Mutter Anzeige bei der Polizei.

Von dem flüchtigen Radfahrer konnte sie lediglich sagen, dass es ein Mann war

und dieser eine blaue Jacke trug.

Mögliche Zeugen des Unfalls sowie sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

