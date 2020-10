Mannheim: Kontrolle der Durchfahrtsbeschränkung bei BBC-Brücke: 34 Verstöße

Mannheim (ots) – Bei der Kontrolle der Durchfahrtsbeschränkung für Fahrzeuge ab

3,5 Tonnen Gewicht auf der Mannheimer BBC-Brücke am Dienstag hat die Polizei im

Zeitraum von 8.15 bis 12.15 Uhr 34 Verstöße festgestellt. Darunter waren 14

Fahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen. Zu den Verstößen

zählten unter anderem das Fahren ohne Fahrerlaubnis, Überladung, erhebliche

Mängel am Fahrzeug, schlechte Ladungssicherung und Fahren ohne Zulassung.

Mannheim: Baustelleneinbruch; Verdächtiger auf frischer Tat vorläufig festgenommen; Ermittlungen dauern an

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 31-jähriger Mann im

Stadtteil Neckarau vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht

versucht zu haben, in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Traunstraße

einzubrechen. Einer Streife fiel kurz vor 3 Uhr ein Mountainbike auf, das am

Baustellenzaun in der Traunstraße, Ecke Innstraße angelehnt war. Hinter dem

Zaun, auf dem Gelände lag eine leuchtende Fahrradlampe. Nach dem Eintreffen

einer weiteren Streife wurde das Gelände abgesucht. Hinter einem Baucontainer

versteckt, wurde der 31-jährige Verdächte schließlich entdeckt und festgenommen.

In einem Rucksack hatte er verschiedene Werkzeuge und Handschuhe sowie geringe

Mengen Marihuana und Amphetamin verstaut. Nach der St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis – Drei Leichtverletzte nach

Verkehrsunfall

St. Ilgen (ots) – Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw ereignete sich am

frühen Dienstagabend auf der Landstraße zwischen St. Ilgen und Sandhausen. Aus

noch nicht bekannten Gründen kam der 35-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes, gegen

17:45 Uhr, in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte

hier mit der entgegenkommenden 51-jährigen Fahrerin eines Pkw Audi. Durch den

Zusammenstoß kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und der Audi quer

auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeugführer sowie die 20-Jährige

Beifahrerin im Audi wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur

Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 20.000EUR, davon 8.000EUR am

Mercedes. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können,

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621-174-4110, in

Verbindung zu setzten.

Stadtteil Feudenheim gestohlen worden war. Die Überprüfungen hierzu dauern noch

an. Der 31-jährige Verdächtige wurde nach seiner erkennungsdienstlichen

Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau dauern an.