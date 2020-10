Rhein-Neckar-Kreis/ Eppelheim: Vermeintlicher Austritt von Chlorgas sorgt für Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis/ Eppelheim (ots) – Anwohner hatten beim Spazierengehen auf

Höhe des „Icehouse Eppelheim“ gegen 15:30 Uhr einen verdächtigen Geruch sowie

eine vermeintliche „Rauchwolke“ wahrgenommen und daraufhin die

Rettungsleitstelle Rhein-Neckar verständigt. Die Freiwilligen Feuerwehren

Eppelheim, Brühl und Plankstadt kamen mit einem Messwagen und

Gefahrgutspezialisten vor Ort. Ebenso Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Beim Eintreffen der Kräfte befand sich lediglich der Eismeister des „Icehouse

Eppelheim“ in der Halle. Der vermeintliche „Rauch“ stellte sich als Wasserdampf

hervorgerufen durch das eingesetzte Kühlmittel heraus. Der Geruch dürfte nach

ersten Erkenntnissen der Feuerwehr durch ein verwendetes Reinigungs-

beziehungsweise Desinfektionsmittel hervorgerufen worden sein. Die Messungen der

Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf gefährliche oder gesundheitsschädliche

Stoffe. Personen wurden nicht verletzt. Nach Lüftung der Halle durch die

Feuerwehr wurde die Halle gegen 16:30 Uhr wieder freigegeben.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß – Verursacher ohne Führerschein und unter Alkoholeinwirkung

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag

gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 4156 in Höhe der Einmündung Am Waldstadion

wurden zwei Beteiligte schwer und der Unfallverursacher leicht verletzt. Ein

35-jähriger Fahrer eines Mercedes war bei der Fahrt in Richtung Nußloch

mutmaßlich alkoholbedingt auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal

mit dem Audi einer 50-jährigen zusammen. Die Audi-Fahrerin und ihre 20-jährige

Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide Verletzte wurden nach der

medizinischen Erstversorgung mit Rettungsfahrzeugen in eine Klinik nach

Heidelberg eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, er wurde

zur ambulanten Behandlung in deine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde

deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen festgestellt, ihm wurde

daraufhin in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des

Mercedes wurde im Fußraum des Beifahrersitzes eine leere Bierflasche gefunden.

Bei den weiteren Überprüfungen stelle sich zudem heraus, dass er derzeit nicht

im Besitz eines Führerscheines ist. An den beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Missglücktes Wendemanöver: Lkw schiebt zwei Pkw ineinander

Mühlhausen (ots) – Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Dienstag gegen 14

Uhr in Mühlhausen ein Schaden von rund 12500 Euro entstanden. Der 60-jährige

Fahrer eines voll beladenen Sattelzugs wendete in der Kreuzung Östringer Straße

und Gartenstraße und legte dazu den Rückwärtsgang ein. Als er mit seinem

Fahrzeug zurückstieß, schob er zwei dahinterstehende Pkw ineinander. Verletzt

wurde niemand.

Leimen: Stationäre Blitzersäule durch Tritte beschädigt; Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Bereits am Montagabend wurde die stationäre Blitzersäule, die in

der Rohrbacher Straße aufgestellt ist, von einem Unbekannten beschädigt. Wie die

Spurensicherung vor Ort ergab, muss der Unbekannte mehrfach gegen die Säule

getreten haben, sodass eine Schutzvorrichtung brach. Der Schaden lässt sich noch

nicht näher beziffern. Die Tatzeit dürfte zwischen 21-22 Uhr einzugrenzen sein.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kam es zwischen 17:30 Uhr

und 18 Uhr zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw. Die 61-jährige

Geschädigte parkte ihr Auto in der Stamitzstraße in Schwetzingen. Ein noch

unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete die auf dem

Beifahrersitz liegende Geldbörse.

Zeugen, die auffällige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der

Nummer 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt ihre Polizei, keine Wertgegenstände o.Ä.

unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu belassen. Allgemeine Hinweise und Tipps zum

Thema Diebstahl finden sie unter www.polizei-beratung.de

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Über „rot“ gefahren und Unfall verursacht – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, im Bereich der Einmündung L630/L599. Ein

46-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die L630 aus Brühl kommend und wollte

anschließend nach links auf die L599 einbiegen. Als die dort befindliche Ampel

auf Grün schaltete, leitete der Mann den Abbiegevorgang ein. Zur gleichen Zeit

befuhr ein weißer Kleinwagen die L599 in Fahrtrichtung Norden, missachtete das

Rotlicht und traf den Nissan an der rechten Fahrzeugseite. Der Fahrer des weißen

Kleinwagens flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am Nissan entstand

Sachschaden von über 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem weißen Kleinwagen

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der

Nummer 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Scheibe zerstört – Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kam es im Zeitraum von 18 Uhr

bis 19 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der

L546. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Fensterscheibe der

Beifahrerseite eines Pkw Mitsubishi. Aus dem Fahrzeuginneren wurden keine

Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 in

Verbindung zu setzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag beschädigte ein unbekannter

Täter im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20 Uhr einen Porsche in der

Gebrüder-Grimm-Straße. Hierbei wurde der Lack des roten Sportwagens vermutlich

mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 in

Verbindung zu setzen.

Nußloch: Brand eines Mehrfamilienhauses; Ursache noch unklar; keine Verletzte; Schadenshöhe noch unbekannt; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch (ots) – Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kurpfalzstraße ist

gelöscht. Der Brand war am Mittwochvormittag, kurz vor 11 Uhr, nach den

derzeitigen Erkenntnissen auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung aus bislang

unbekannter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des

Brandausbruchs hatte sich niemand im Gebäude aufgehalten. Der Sachschaden lässt

sich momentan noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro

betragen. Die Dachgeschosswohnung ist unbewohnbar. Die Brandexperten des

Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nußloch: Brand eines Mehrfamilienhauses; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 1

Nußloch (ots) – Aktuell brennt es in einem Mehrfamilienhaus in der

Kurpfalzstraße. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz. Über die Ursache und das

Ausmaß des Brandes sowie über eventuelle Verletzte liegen noch keine

Informationen vor. Die Kurpfalzstraße ist zwischen dem Kreisverkehr in der

Walldorfer Straße und der Barlachstraße gesperrt.

St. Leon-Rot/A5: Schwer Verkehrsunfall am Walldorfer Kreuz; Autobahn in Richtung Karlsruhe nach wie vor voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 2

St. Leon-Rot/A5 (ots) – Der nach einem Verkehrsunfall eingeklemmte und dabei

schwer verletzte Sprinterfahrer wurde mittlerweile geborgen und mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem 3,5

Tonner auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz vor dem

Walldorfer Kreuz auf einen stehenden Sattelzug auffuhr. Dessen Fahrer wurde nach

derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Süden

nach wie vor voll gesperrt.

Rauenberg/A6 – Auffahrunfall mit vier Schwerfahrzeugen – Aufhebung der Fahrbahnsperrung; Pressemitteilung Nr. 2

Raubenberg / A6 (ots) – Nach dem Verkehrsunfall mit vier Lkw auf der A6, kurz

nach der Anschlussstelle Wiesloch / Rauenberg, konnten alle drei Fahrspuren in

Richtung Mannheim gegen 21:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Vorausgegangen war eine aufwändige Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener

Betriebsstoffe sowie die Bergung der drei von vier unfallbeteiligten Lkw, die

durch das Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit waren. Insbesondere der quer

über alle Fahrspuren stehende unfallverursachende Lkw, hatte eine Vollsperrung

und Ausleitung der Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Wiesloch /

Rauenberg erforderlich gemacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der

39-jährige Unfallverursacher, vermutlich infolge Unachtsamkeit, das Stauende auf

dem rechten und mittleren Fahrstreifen zu spät erkannt und war auf die stehenden

Lkw aufgefahren. Dass er Fahrer hierbei nur leicht verletzt und nicht im

Fahrzeug eingeklemmt wurde, hat er nicht nur seinem Schutzengel sondern

offenkundig auch dem Notbremsassistenzsystem seines LKW zu verdanken, das durch

eine automatisierte Vollbremsung die Aufprallgeschwindigkeit wohl deutlich

reduzieren konnte. Neben den sechs Streifenwagen waren fünf Fahrzeuge des

Rettungsdienstes und vier Fahrzeuge der Feuerwehr Wiesloch im Einsatz. Die

maximale Staulänge auf der A6 betrug 17 km. An den beteiligten Lkw entstand ein

Sachschaden von knapp 120.000EUR .

St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis – Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

St. Ilgen (ots) – Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw ereignete sich am

frühen Dienstagabend auf der Landstraße zwischen St. Ilgen und Sandhausen. Aus

noch nicht bekannten Gründen kam der 35-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes, gegen

17:45 Uhr, in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte

hier mit der entgegenkommenden 51-jährigen Fahrerin eines Pkw Audi. Durch den

Zusammenstoß kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und der Audi quer

auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeugführer sowie die 20-Jährige

Beifahrerin im Audi wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur

Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 20.000EUR, davon 8.000EUR am

Mercedes. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können,

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621-174-4110, in

Verbindung zu setzten.