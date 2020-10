Heidelberg: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots) – Auf frischer Tat hat eine Streifenwagenbesatzung am frühen

Mittwochmorgen um etwa 1.15 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof einen Fahrraddieb

ertappt. Der 44-Jährige versuchte, mit einem Seitenschneider das Schloss eines

Rads zu durchtrennen, das bei den Fahrrandständern auf der Bahnhofseite zum

Max-Planck-Ring abgestellt war. Als die Polizisten den Mann aufforderten, den

Seitenschneider fallen zu lassen, ging dieser mit dem Werkzeug auf die Beamten

zu. Sie überwältigten den Täter und legten ihm Handschellen an, um ihn zur

Vernehmung auf das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu bringen. Nach seiner

erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Darmstädter wieder auf freien Fuß

gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Heidelberg: Autoaufbruch vereitelt; Verdächtiger vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 54-jähriger Mann vorläufig

festgenommen. Der Mosbacher wurde dabei erwischt, wie er versuchte, einen Opel

aufzubrechen, der auf dem Nordparkplatz des Hauptbahnhofs geparkt war. Eine

Streife entdeckte den Mann gegen 1.45 Uhr bei der unmittelbaren Tatausführung

und nahm ihn noch bevor er flüchten konnte, auf frischer Tat fest. Nach seiner

erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob das fahrzueug bei dem Aufbruchversuch beschädigt wurde, steht noch nicht

fest. Die Ermittlungen des Polizeireviers HD-Mitte dauern an.

Heidelberg/Südstadt: Auffahrunfall nach Schlaganfall

Heidelberg/Südstadt (ots) – Am Montagmorgen, gegen 7:45 Uhr, kam es auf der

Speyerer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Auffahrunfall. Eine

40-jährige VW-Fahrerin musste an der Kreuzung Speyerer

Straße/Rudolf-Diesel-Straße aufgrund einer roten Ampel halten. Der

dahinterfahrende, 64-jährige VW-Fahrer erlitt zu diesem Zeitpunkt einen

Schlaganfall und fuhr infolgedessen auf die 40-Jährige auf. Der 64-jährige Mann

wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht; die 40-jährige Frau blieb

unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.