Oppenheim, Am Wattengraben (ots)

Trickdiebstahl zum Nachteil einer 92-Jährigen

Mainz-Neustadt (ots) – Dienstag, 20.10.2020, 12:55 Uhr bis 13:10 Uhr

Am Dienstagmittag klingeln zwei Männer bei einer 92-Jährigen in der Mainzer

Neustadt und geben sich als Mitarbeiter der Stadt Mainz aus. Im Rahmen von

öffentlichen Bauarbeiten sei es zu einem Wasserrohrbruch gekommen, weshalb nun

die Leitungen in der Wohnung überprüft werden müssten. Die 92-Jährige lässt die

beiden in die Wohnung, einer lenkt sie ab, während sich der andere frei in der

Wohnung bewegt. Nach etwa 15 Minuten verlassen die beiden Männer die Wohnung.

Die 92-Jährige stellt später fest, dass Bargeld in Höhe eines dreistelligen

Betrages entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Mainz: Die Polizei-News

Am Dienstag, 20.10.20 gegen 17:30 Uhr, befährt ein 24-jähriger aus Gimbsheim, vom Parkplatz der Landskrongalerie am Wattengraben geradeaus weiter in Richtung Tankstelle. Hierbei übersieht er den von links kommenden bevorrechtigten 77-jährigen Radfahrer aus Oppenheim. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzt. Er wird durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Mainzer Klinik verbracht. Zu den Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, es dürfte aber zumindest zu Prellungen /Schürfwunden gekommen sein. Das E-Bike, mit welchem er unterwegs war, wird augenscheinlich nicht beschädigt. Der Pkw des 24-jährigen hat Beschädigungen im Frontbereich links und der Schaden wird auf ca. 1.200,-Euro geschätzt. Er konnte anschließend weiterfahren.

Zum Start der dunklen Jahreszeit gibt das LKA Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützt / Einbruchszahlen sind rückläufig

Mainz (ots) – Spätestens wenn am kommenden Wochenende die Uhren auf Winterzeit

umgestellt werden, beginnt die sogenannte dunkle Jahreszeit – und damit auch die

Hauptsaison für Einbrecher. Die nutzen aus, dass es früher dunkel wird und

weniger Menschen auf den Straßen unterwegs sind. So können sie unbeobachtet in

Häuser und Wohnungen einsteigen, deren Bewohner vielleicht noch auf der Arbeit

oder beim Einkaufen sind – und nach dem Heimkommen eine böse Überraschung

erleben. Damit das nicht passiert, hat die rheinland-pfälzische Polizei in den

vergangenen Jahren ihre Präventionsarbeit verstärkt. Mit Erfolg: Im Jahr 2019

sank die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle auf 3248 Fälle (45,5 % davon

Versuche). Das ist die niedrigste Fallzahl seit der differenzierten Erfassung

des Wohnungseinbruchdiebstahls im Jahr 1999. Zum Vergleich: 2015 gab es 7125

Fälle – also mehr als doppelt so viele. „Das ist vor allem auch auf unsere

intensive Präventions- und Ermittlungsarbeit zurückzuführen“, sagt Johannes

Kunz, Präsident des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, und betont die gute

länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von

Wohnungseinbruchdiebstählen – zum Beispiel durch gemeinsame Kontrollmaßnahmen.

Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie geht man davon aus, dass die Anzahl

an Wohnungseinbruchdiebstählen im Jahr 2020 nochmal niedriger sein wird – eine

Folge daraus, dass viele Menschen im „Home Office“ arbeiten.

Trotz der erfreulichen Entwicklung rät die Polizei zu Beginn der dunklen

Jahreszeit zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu Schutzmaßnahmen, um es den

Einbrechern so schwer wie möglich zu machen – und so die Zahlen weiter sinken.

Das LKA Rheinland-Pfalz hat insbesondere folgende Tipps:

Vor dem Verlassen der Wohnung oder des Hauses kontrollieren, ob

alle Türen und Fenster geschlossen sind. Achtung: Auch gekippte

Fenster sind offene Fenster und eine Einladung für Einbrecher.

alle Türen und Fenster geschlossen sind. Achtung: Auch gekippte Fenster sind offene Fenster und eine Einladung für Einbrecher. Die Tür zum Haus und zur Wohnung beim Verlassen immer richtig

abschließen – egal wie kurz man sein Zuhause verlässt.

abschließen – egal wie kurz man sein Zuhause verlässt. Licht anlassen, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu

Hause ist. Am besten mit Zeitschaltuhren, die versetzt

zueinander Licht an- oder ausgehen lassen.

Hause ist. Am besten mit Zeitschaltuhren, die versetzt zueinander Licht an- oder ausgehen lassen. Bei längerer Abwesenheit dafür sorgen, dass das Zuhause einen

bewohnten Eindruck vermittelt (keine überquellenden Briefkäste,

Rollläden hoch und runter machen lassen).

bewohnten Eindruck vermittelt (keine überquellenden Briefkäste, Rollläden hoch und runter machen lassen). Haustürschlüssel nie außerhalb des Wohnbereichs verstecken.

Fremden Personen keinen Zutritt zum Wohnbereich ermöglichen

(beispielsweise mithilfe eines Türspions, eines Sperrbügels oder

einer Gegensprechanlage)

(beispielsweise mithilfe eines Türspions, eines Sperrbügels oder einer Gegensprechanlage) Bei verlorenem Schlüssel umgehend den Schließzylinder

austauschen.

Grundsätzlich sollte bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei unter der 110

informiert und sich nicht selbst in Gefahr begeben werden, indem beispielsweise

versucht wird, einen Einbrecher festzuhalten.

Weitere Tipps und Infos zu dem Thema gibt das LKA zum Tag des Einbruchschutzes

bei Online-Veranstaltungen am Sonntag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Die Veranstaltungen sind kostenlos und dauern nur rund 30-45 Minuten. Eine

Anmeldung ist möglich unter https://s.rlp.de/H9P6X.

Übrigens: Die Präventionsexperten der Polizei schauen sich kostenlos Häuser und

Wohnungen an, suchen nach Schwachstellen und geben Tipps, wie sich zum Beispiel

Fenster oder Türen noch besser sichern lassen. Schon einfache technische

Maßnahmen können dazu führen, dass Täter von ihrem Vorhaben ablassen und es nur

beim versuchten Einbruch bleibt. Alle Informationen zum Thema Einbruchschutz und

Kontakt zu unseren Beratungszentren gibt es online auf www.einbruchschutz-rlp.de

oder auf www.polizei-beratung.de.

