Haftbefehl vollstreckt, Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streife haben Polizeibeamte am

Dienstagmittag im Stadtgebiet einen Mann entdeckt, der per Haftbefehl gesucht

wird. Als sie den 46-Jährigen mit seinem Fahrrad in der Schneiderstraße

stoppten, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Er gab an, zu Hause

bereits „die Koffer gepackt“ zu haben, um seine Freiheitsstrafe von 14 Monaten

anzutreten.

Die Polizisten begleiteten den 46-Jährigen in seine Wohnung, um die Koffer zu

holen. Dort angekommen, entdeckten sie im Wohnzimmer ein kleines Päckchen

Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und zusammen mit dem 46-Jährigen

mit zur Dienststelle genommen. Noch am selben Tag wurde der Mann ins Gefängnis

gebracht und parallel ein neues Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet. |cri

Einbrecher drücken Tür auf

Kaiserslautern (ots) – Die Abwesenheit des Bewohners haben Einbrecher in der

Kurt-Schumacher-Straße ausgenutzt und sind in eine Studentenwohnung

eingedrungen. Am Dienstagnachmittag meldete der betroffene junge Mann, dass er

gerade nach Hause gekommen sei und festgestellt habe, dass die Balkontür offen

steht und mehrere Gegenstände aus der Wohnung fehlen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugang zur Wohnung,

indem sie die nur ins Schloss gezogene, aber nicht verschlossene Wohnungstür

aufdrückten. Ihre Beute – mehrere Armbanduhren, ein Laptop, ein Rucksack mit

Inhalt sowie ein Wäschekorb mit diversen Kleidungsstücken – schafften sie

offenbar über den Balkon nach draußen.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede

Spur. Hinweise bitte an die Kripo unter Telefon 0631 / 369 – 2620. |cri

Nach Parkrempler abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Einen erheblichen Schaden hat ein unbekannter

Fahrzeugführer am Mittwoch an einem Pkw in der Pariser Straße verursacht. Der

Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Der beschädigte Hyundai i30 parkte ab 10:45 Uhr auf dem Parkdeck des dortigen

Einkaufmarktes. Als der Halter gegen 11:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte,

bemerkte er den Schaden an der linken hinteren Seite. Die Polizei geht aktuell

davon aus, dass der Unfallverursacher rückwärts aus der gegenüberliegenden

Parkreihe ausgeparkt ist und seitlich gegen den schwarzen Wagen stieß. Der

Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Trickdieb gibt sich als Postzusteller aus

Kaiserslautern (ots) – Indem er sich als Postzusteller ausgab, hat sich ein

Trickdieb in Kaiserslautern Zugang zu einer Wohnung verschafft. Wie der Polizei

erst am Dienstag gemeldet wurde, kam es bereits am vergangenen Samstag zu diesem

„ungebetenen Besuch“.

Die betroffene 70-jährige Frau zeigte nun an, dass der unbekannte Mann

nachmittags gegen 15 Uhr an ihrer Haustür klingelte und ihr gegen Unterschrift

eine Sendung aushändigte. Offenbar verließ er anschließend das Gebäude nicht,

sondern schlich sich – von der Bewohnerin unbemerkt – die Treppen hinauf ins

Obergeschoss, wo er die Räume durchsuchte. Seine Beute: ein vierstelliger

Bargeld-Betrag, Silberbesteck sowie ein Festnetztelefon.

Vom Tatverdächtigen liegt derzeit keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die

Kriminalpolizei, Telefon 0631 / 369 – 2620. |cri

Beim Fahrradfahren bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmittag einen

69-Jährigem die Tasche geklaut.

Wie der Mann schilderte, war er gegen 13:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem

Radweg entlang der Lauterstraße unterwegs. Eine Tasche mit seinen Habseligkeiten

war auf dem Gepäckträger befestigt.

Auf Höhe der Gartenschau bemerkte er einen leichten Schlag an seinem Fahrrad.

Der 69-Jährige schaute nach und sah einen Mann auf einem Fahrrad mit seiner

Tasche davonfahren. In der Tasche befanden sich die Haustürschlüssel und der

Autoschlüssel, sowie EC- und Kreditkarten, Krankenkassenkarte, Personalausweis,

Handy, Bargeld und zwei Brillen. Von dem Täter konnte der Mann folgende

Beschreibung abgeben: Circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, hagere

Statur. Er trug eine dunkelbraune Jacke und eine dunkle Sonnenbrille.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte

bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2150 zu melden. |elz

Verkehrskontrollen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in und um

Kaiserslautern den Verkehrsraum überwacht. Es wurden mehrere Kontrollstellen im

Stadt- und Kreisgebiet eingerichtet.

Im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in der

Mainzer Straße in Kaiserslautern insgesamt 94 Fahrzeuge. 14 Verwarnungsgelder

wurden wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte und Verstößen gegen

Ladungssicherungsvorschriften fällig. Gegen sieben Fahrer wurde ein

Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie während der Fahrt das Handy benutzten

oder die Hauptuntersuchung mehr als 4 Monate überschritten war. Die Polizisten

mussten darüber hinaus sechs Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Urkunden

ausstellen.

Ein Fahrer musste sein Auto mit Anhänger von einem Bekannten abholen lassen. Der

Anhänger war zu schwer und er hatte keine entsprechende Fahrerlaubnis.

Anschließend wurde im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr eine

Kontrollstelle in Mehlingen eingerichtet. Dort wurden insgesamt 14 Fahrzeuge

samt Fahrerinnen und Fahrer von den Beamten kontrolliert. Sieben Verwarngelder

wurden wegen Gurtverstößen fällig. Vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden wegen

Handyverstößen gegen die Fahrer eingeleitet, ein Mängelbericht musste von den

Polizisten ausgestellt werden.

Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da sein ausländischer Führerschein

ungültig ist. |elz

Versuchter Raub

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Montag, gegen 00:30 Uhr, wurde ein

19-Jähriger, Opfer eines Raubes. Der junge Mann befand sich auf dem

Nachhauseweg, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen und aufgefordert

wurde sein Bargeld auszuhändigen.

Als der 19-Jährige angab keine Wertsachen bei sich zu tragen, wurde er von den

Beiden durchsucht und jeweils mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der

Geschädigte konnte sich von seinen Angreifern lösen und weglaufen.

Einer der Männer soll circa 1,80 Meter groß sein, ungefähr 16 bis 17 Jahre alt

und mit dunkler/schwarzer Kleidung und schwarzer Baseballmütze bekleidet gewesen

sein. Der andere Täter soll circa 1,76 Meter groß sein, ungefähr 16 Jahre alt,

mit blonden kurzen Haaren und komplett schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte

bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2150 zu melden. |elz

„Hallo, weißt du, wer dran ist…?“

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Enkeltrick-Betrüger waren am Dienstag

einmal mehr in der Westpfalz aktiv und haben versucht, Menschen in Stadt und

Landkreis Kaiserslautern hereinzulegen. Zum Glück ließ sich keiner der

Angerufenen in die Irre führen.

In Enkenbach-Alsenborn führte ein 69-jähriger Mann die Anruferin etwas an der

Nase herum, indem er zunächst – scheinbar – auf ihre Forderung einging. Die

Unbekannte hatte sich als „Verwandte“ ausgegeben und wegen einer angeblichen

finanziellen Notlage um Geld gebeten. Der 69-Jährige erkannte die Betrugsmasche,

gab aber zur Antwort, dass er 2.000 Euro zu Hause habe. Als die Anruferin

entgegnete, das sei viel zu wenig, und nachfragte, ob er nicht eventuell

Goldbarren besitzen würde, die sie abholen kommen könnte, meinte der Mann: Sie

könne gerne vorbeikommen, allerdings würde er die Polizei ebenfalls dazu bitten,

damit die Beamten überprüfen könnten, ob alles seine Richtigkeit habe. – Und

prompt legte die Unbekannte auf…

Auch eine 66-jährige Frau aus Kaiserslautern ging der falschen „Enkeltochter“

nicht auf den Leim. Auf die Frage „Erkennst du mich denn nicht?“ ließ sich die

Frau keine Namen entlocken, sondern verlangte stattdessen von der unbekannten

Anruferin den Namen und ihren Standort – diese beendete daraufhin abrupt das

Gespräch und legte auf.

Schon fast zu viel verraten hat eine Seniorin aus dem Stadtgebiet. Als sie am

Dienstagmittag einen Anruf eines jungen Mannes erhielt und sich nicht sicher

war, wer dran ist, nannte sie einen Namen eines Familienangehörigen und

erkundigte sich, ob er der Anrufer sei – was der Unbekannte sofort bejahte. Der

junge Mann tischte der 88-Jährigen die Geschichte auf, dass er einen Unfall

hatte und nun dringend Geld benötige – am besten 35.000 Euro. Die Seniorin

entgegnete, dass sie derzeit „nur“ 20.000 Euro zur Verfügung habe. Als der

Anrufer sie bat, einen Moment zu warten und in der Leitung zu bleiben, kam der

Dame die Sache plötzlich komisch vor. Sie schöpfte Verdacht und legte einfach

auf. Weitere Anrufe erhielt sie seitdem nicht.

Unsere Empfehlung: Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Ihre finanzielle

Situation und verraten Sie auch nicht, welche Wertgegenstände Sie zu Hause

haben! Erst recht nicht, wenn Sie den Anrufer nicht kennen! Und auch wenn er

sich als „Verwandter“ ausgibt, Sie aber seine Stimme nicht erkennen, bleiben Sie

misstrauisch! Nennen Sie keine Namen von Familienmitgliedern, sondern stellen

Sie Gegenfragen und lassen Sie sich Auskünfte geben, die tatsächlich nur der

Kaiserslautern (ots) –

Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Kriminaldirektion Kaiserslautern

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermitteln Polizei und

Staatsanwaltschaft gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 25-Jährige

steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag erhärtete sich dieser

Verdacht, da in den Räumen insgesamt knapp 300 Gramm Marihuana, Amphetamin und

Kokain gefunden wurden. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Messer

sicher.

Der 25-Jährige hatte den Beamten zunächst nicht die Tür geöffnet, obwohl er sich

in der Wohnung aufhielt. Er wurde festgenommen und am Nachmittag dem

Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Bei der Vorführung

machte der 25-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der

Ermittlungsrichter ordnete wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an, so dass

der Mann noch am selben Tag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht wurde.

Sachbeschädigung oder missglückter Diebstahl?

Kaiserslautern (ots) – Eine ärgerliche Überraschung hat eine Anwohnerin der

Moltkestraße am Dienstagmorgen erlebt. Als sie gegen 7 Uhr zu ihrem Auto kam,

fand die Frau den VW Golf mit eingeschlagener Scheibe vor.

Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus dem Innenraum des Wagens nichts

gestohlen. Zurück blieb aber der Sachschade in Höhe von mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend,

21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Jugendliche fordern Bargeld – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Sonntag

auf Montag in der Fischerstraße unterwegs waren. Die Ermittler erhoffen sich

Hinweise auf einen Vorfall, der sich gegen 0.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 60

ereignet hat.

Nach Angaben des 19-jährigen Opfers war er zu Fuß unterwegs, als er von zwei

Jugendlichen angesprochen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, ihnen sein

Bargeld auszuhändigen. Als der junge Mann antwortete, dass er kein Bargeld bei

sich habe, durchsuchten sie die Taschen seiner Kleidung und schlugen ihm

mehrmals ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie.

Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Kieferbereich und musste sich ärztlich

behandeln lassen. Bei der Polizei meldete er den Vorfall am Montagnachmittag.

Von den Tätern konnte der junge Mann folgende Beschreibung abgeben: etwa 16 bis

17 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß (einer etwas kleiner), schlanke Figur,

beide komplett dunkel/schwarz gekleidet, einer mit blonden kurzen Haaren, der

andere trug eine schwarze Baseballmütze.

Weitere Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter Telefon 0631 / 369 – 2050

entgegen. |cri

E-Bike-Fahrer handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen

E-Bike-Fahrer kontrolliert.

Der Radler war mit einer weiteren Person auf dem E-Bike am Fackelrondell sehr

schnell unterwegs. In der Spittelstraße konnten die Beiden für eine Kontrolle

angehalten werde. Da sie angaben, kurz zuvor Alkohol konsumiert zu haben, machte

der Fahrer des Bikes einen Atemalkoholtest. Der Wert lag bei 1,07 Promille. Ihm

wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei der Kontrolle stellte sich ebenfalls heraus, dass es sich bei dem E-Bike um

ein sogenanntes S-Pedelec (Speed Pedelec) handelt. Das S-Pedelec ist rechtlich

gesehen ein Kleinkraftrad. Diese Räder funktionieren zwar genauso wie ein

Pedelec, allerdings erreichen sie eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h.

Um solch ein Elektrofahrrad fahren zu dürfen, benötigt der Fahrer ein

Versicherungskennzeichen und muss eine Fahrerlaubnis der Klasse AM (Roller) oder

Klasse B (Pkw) besitzen.

Der Fahrer in der Kontrolle besaß beides nicht. So kommen auf ihn noch Anzeigen

wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

zu. |elz

Kupferkabel geklaut

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 6:30 Uhr, haben

sich Unbekannte Zugang auf das Gelände der Stadtwerke Kaiserslautern und der

Pfalzwerke verschafft.

Die Täter schnitten dazu einen Maschendrahtzaun auf und gelangten so auf das

Gelände in der Liebigstraße. Aus den Containern klauten sie schätzungsweise 100

Kilogramm Kupferkabel. Hinweise auf die Täter oder das benutzte Transportmittel

liegen nicht vor.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in

dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |elz