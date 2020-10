Unfall beim Überholen auf der L3174 in Höhe Rödergrund

Fulda (ots)

Hofbieber – Am Mittwoch, 21.10.2020, befuhr ein mit einer Person besetzter PKW gegen 06:30 Uhr die L3174 von Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber.

In Höhe Rödergrund überholte der PKW einen vorausfahrenden LKW und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes.

Der Fahrer des Mercedes bremste nach eigenen Angaben noch stark ab und wich nach rechts aus, konnte aber den Unfall nicht mehr verhindern.

Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 EUR. Für die Bergungsarbeiten musste die L3174 halbseitig gesperrt werden.

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld – Am Dienstag (20.10.), gegen 11:30 Uhr, parkte eine 33 Jahre alte Autofahrerin aus Grebenau ihren blauen Kia auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße „Schellengasse 9“ in Alsfeld. Als sie gegen 11:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparkter LKW beschädigt

Alsfeld – Am Dienstag (20.10.), gegen 21:25 Uhr, parkte eine 50 Jahre alter LKW-Fahrer aus dem Emsland seine weiße IVECO Sattelzugmaschine samt Auflieger neben den LKW-Zapfsäulen der Tankstelle an der Pfefferhöhe in Alsfeld.

Dann fuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine an dem geparkten Gespann vorbei, wendete und fuhr wieder an dem Gespann vorbei. Hierbei streifte er mit seinem Auflieger die linken hinteren Ecke des geparkten Aufliegers und verließ danach die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen polnischen Auflieger mit grauer Plane handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Flieden OT Rückers

Am Dienstag (20.10.) gegen 06.25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreis-straße 84 zwischen Flieden und Magdlos. Ein 56-jähriger Fahrer eines PKW Opel aus der Gemeinde Flieden befuhr die Kreisstra-ße 84 von Flieden kommend. Etwa 50 Meter hinter der Einmündung Struth, kam ihm in einer Rechtskurve ein Kraft-fahrzeug entgegen, ohne auf das Rechtsfahrgebot zu achten. Hierbei touchierten jeweils die beiden linken Außenspiegel und wurden beschädigt.

Der 56-jährige Opel-Fahrer stoppte an der Unfallstelle, um sich mit dem Verursacher zu verständigen. Allerdings setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Flieden fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Neuhof unter Tel.: 06655-9688 0

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Dienstag (20.10.), zwischen 10:50 Uhr und 11:40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf dem Parkplatz des Physio-Center Kurpark geparkten braunen Skoda Superb eines 69-jährigen Mannes aus Neuenstein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeistation oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Fulda – Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstagmorgen (15.10.) und Freitagmorgen (16.10.) einen schwarzen Nissan Quasquai, der in der St.-Vinzenz-Straße parkte. Außerdem stahlen die Täter drei Abdeckklappen der Alufelgen. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts 50 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gestohlen

Wildeck – Unbekannte rissen zwischen Donnerstagmorgen (15.10.) und Freitagmorgen (16.10.) gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Thüringer Straße von der Wand. Sie transportierten ihr Dibesgut auf noch unbekannte Art und Weise ab, entnahmen Geld und Zigaretten und ließen den Automaten in der Nähe von Heringen/Kleinensee liegen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro; der Wert des Diebesguts circa 1.800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto versucht aufzubrechen

Bad Hersfeld – Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (21.10.) vergeblich einen weißen Mercedes Benz Sprinter aufzubrechen. Das Fahrzeug stand in der Eisenacher Straße. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld – Unbekannte versuchten am späten Dienstagabend (20.10.) in eine Bäckerei in der Dreherstraße einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Fensterscheibe. Der geschätzte Sachschaden beträgt 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geld aus Kiosk entwendet

Ronshausen – Unbekannte stiegen zwischen Sonntagabend (4.10.) und Dienstagmorgen (20.10.) in den Kiosk in der Straße „Am Sportplatz“ ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Ein Sachschaden entstand nicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck gestohlen

Heringen – Unbekannte verschafften sich Dienstagvormittag (20.10.) gewaltsam Zugang zu einem Haus im Tannenweg und durchwühlten das Wohnzimmer des Hauses. Sie stahlen mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Werkzeuge gestohlen

Schlitz – Unbekannte stahlen zwischen Sonntagnachmittag (18.10.) und Dienstagmorgen (20.10.) zwei Motorsägen und zwei Weidenzaungeräte aus einer Maschinenhalle in der Seeburgstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Menschenleben gefährdet – Polizei stoppt Sattelzug

Wildeck/ Bad Hersfeld. Am Donnerstag (15.10.) wurden Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld gegen 14:45 Uhr von der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei alarmiert: Ein bulgarischer Sattelzug auf der Autobahn A4, der sich Richtung Hessen bewegte, drohte wegen einer Schräglage des Anhängers umzukippen. Die Beamten konnten den Sattelzug stoppen und verhinderten so vermutlich, dass er auf die Autobahn kippte.

Der Sattelzug war auf der Autobahn A4 im Bereich Waltershausen unterwegs und bereits mehrere Notrufe besorgter VerkehrsteilnehmerInnen waren wegen ihm eingegangen. Die AnruferInnen hatten – ohne sich selbst zu gefährden – den Fahrer bereits versucht, auf die Schräglage seines Anhängers aufmerksam zu machen: durch Licht oder Hupen zum Beispiel; sich dann aber völlig richtig verhalten und die Polizei alarmiert.

Osthessische Autobahnpolizei stoppt Sattelzug mit schrägem Anhänger

Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld entdeckte den Sattelzug schließlich auf der A4 an der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl. An der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach leiteten die Beamten den Fahrer des Sattelzugs dann von der Autobahn, um ihn zu kontrollieren. Sie stellten fest, dass der Höhenunterschied zwischen beiden Fahrzeugseiten des Anhängers teilweise bis zu 20 Zentimeter betrug. Der Sattelzug hätte so nie starten oder fahren dürfen.

Ursache des Schrägstandes: Die unzureichende Ladungssicherung

Bei der Suche nach der Ursache des Schrägstandes stellten die Beamten beim Überprüfen des Sattelaufliegers fest, dass dessen Ladung das Problem war. Diese war unzureichend gesichert, stark nach rechts verrutscht und ragte teilweise bis zu fünf Zentimeter über den äußeren Fahrzeugrahmen hinaus. Dabei drückte sie außerdem in die Planenaufbauten des Anhängers. Geladen waren insgesamt 78 gestapelte Dieselmotoren eines deutschen Automobilkonzerns, die der Sattelzug von einem thüringischen Motorenwerk in ein Nutzfahrzeugwerk nach Spanien befördern wollte. Das Gesamtgewicht der Ladung betrug etwa 24.000 Kilogramm.

Beamte der Schwerverkehrsüberwachung werden hinzugezogen

Zur weiteren Prüfung wurden zwei Kollegen der Schwerverkehrsüberwachung der Sonderdienste der Autobahnpolizei Bad Hersfeld hinzugezogen. Diese fanden zwar keine technischen Mängel – stellten aber fest, dass diese bei Weiterfahrt vermutlich schnell entstanden wären. Durch den extremen Schrägstand des Sattelanhängers schliffen die rechten Räder der Dreifach-Achse des Aufliegers nämlich an dem Außenrahmen der Ladefläche; deutliche Schleifspuren an den Rädern waren bereits sichtbar. Bei der Weiterfahrt wäre es so wahrscheinlich zu einem Reifenplatzer gekommen und der wiederrum hätte zu einem Umkippen des schräg stehenden Sattelzuges führen können. Und auch das Umkippen ohne Reifenplatzer hätte gedroht: In einer engen Kurve nur zwei Kilometer hinter dem Kontrollort, Richtung Ausfahrt Friedewald.

Weiterfahrt erst nach Behebung der Sicherheitsmängel möglich

Dem 58-jährigen Bulgaren wurde die Weiterfahrt sofort verboten. Erst am Samstag (17.10.) wurden die Dieselmotoren dann entladen, um unter den Ladegestellen rutschhemmende Matten zu verlegen. Der Schrägstand des Sattelzuges wurde so vollständig behoben. Nachdem außerdem die festgestellte Überhöhe von etwa zehn Zentimetern reduziert wurde und der Fahrer des Sattelzugs ein Bußgeld bezahlt hatte, konnte das Fahrzeug nach zwei Tagen Stillstand schließlich weiterfahren. . Hohes Bußgeld für Fahrer und Verlader des Sattelzugs

Die Kosten für Umladung und Nachsicherung wird zunächst der Halter des Sattelzugs bezahlen müssen. Weitere Kosten hat er allerdings nicht zu erwarten, da der Sattelzug an sich für den Transport der Motoren geeignet war. Auch ausreichend Ladungssicherungsmaterial war vorhanden. Nur wurde das eben nicht genutzt und deshalb wird auch der Verlader des Fahrzeugs mit einem Bußgeld in bis zu dreistelliger Höhe rechnen müssen.

TIPP DER POLIZEI: Um ein Rutschen von Ladung zu verhindern, können zugelassene Anti-Rutsch-Matten aus Gummigranulat unterlegt worden. Für eine zusätzliche Sicherung sorgt die Fixierung der Ware mit geeigneten Zurrgurten. Auch sogenannte „Palettenanschlagleisten“ können das seitliche Verrutschen der Ladung verhindern.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag (20.10.), gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Burghauner mit einem Opel die Molzbacher Straße in Hünfeld stadteinwärts.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stieß der 53-jährige mit seinem Pkw gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Das geparkte Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine angrenzende Mauer bzw. einen Zaun geschoben.

An den beiden Pkw und an der Mauer bzw. dem Zaun entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 10.500 Euro.

Da bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde, war die Anordnung und Durchführung einer Blutentnahme unumgänglich.