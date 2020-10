Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin, Bad Homburg, Jacobistraße, Dienstag, 20.10.2020, 16:04 Uhr,

(pu)Eine 70-Jährige wurde am Dienstagnachmittag in Bad Homburg in der Jacobistraße durch unbekannte Täter mittels eines Tricks um einen fünfstelligen Betrag betrogen. Sie erhielt zunächst einen Anruf in dem ihr ein unbekannter Mann, der sich als Arzt ausgab, mitteilte, dass ihr Sohn an Covid 19 erkrankt sei. Der Sohn benötige deshalb spezielle Medikamente, welche sehr kostspielig seien. Um eine sofortige Versorgung mit diesen Medikamenten gewährleisten zu können, müssten diese bar bezahlt werden. Die Angerufene hob daraufhin Geld von der Bank ab und übergab dieses an eine Kurierin des Anrufers. Erst nach einem zweiten Anruf des angeblichen Arztes und einer weiteren Geldforderung kontaktierte die 70-Jährige einen Familienangehörigen, welcher letztendlich die Polizei informierte. Die Geld-Kurierin konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 30 Jahre alt, ca. 1,65m groß, normale Statur, dunkler Hauttyp, schulterlange Haare, stark geschminkt, nachgemalte Augenbrauen, auffällige Wimpern, trug einen dunkelbraunen engen Rock der bis übers Knie reichte.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche die Geld-Kurierin oder andere verdächtige Personen im Umfeld der Jacobistraße beobachtet haben. Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

Aufgrund der neusten ähnlich gelagerten Fälle von Trickbetrügereien rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte, Bekannte oder auch Fremde melden, die die Auszahlung von Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. Wie im vorliegenden Fall wird die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen (hier insbesondere auch im Zusammenhang mit der Angst vor dem Covid 19 Virus) auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen unbedingt sofort die Polizei benachrichtigen, da das in den meisten Fällen die einzige Chance ist, die Täter festzunehmen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre „Der goldene Herbst“ für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de).

Versuchter Betrug mittels Gewinnversprechen, Schmitten, Hans-Meißner-Straße, Dienstag, 20.10.2020, 16:00 Uhr,

(pu)“Sie haben gewonnen!“ So begann am Dienstag gegen 16:00 Uhr ein Telefongespräch zwischen einem unbekannten Anrufer und einer 80-jährigen aus der Hans-Meißner-Straße in Schmitten. Der Dame wurde in Aussicht gestellt, man werde ihr einen „Gewinn“ von mehreren Zehntausend Euro am Folgetag persönlich vorbeibringen und auszahlen. Sie hatte jedoch an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Der Anrufer war männlich und sprach akzentfreies Deutsch. Nach Erfahrung der Polizei folgen nach solchen Gesprächen oft Zahlungsaufforderungen oder es werden bei dem angekündigten Besuch Gegenstände aus den Wohnungen gestohlen. Hier blieb es letztendlich bei dem Versuch, die Dame um Geld oder Sachwerte zu bringen.

Zwei Enkeltrick-Versuche, Grävenwiesbach, Hauptstraße und Steinkertzbachstraße, Dienstag, 20.10.2020, 10:30 Uhr und 13:00 Uhr,

(pu)Eine Rentnerin und ein Rentner erhielten am Dienstag in Grävenwiesbach (Hauptstraße und Steinkertzbachstraße) Anrufe eines unbekannten Mannes, welcher sich als Enkel ausgab, um Geld von ihnen zu ergaunern. Der 83-Jährigen und dem 86-Jährigen wurde suggeriert, bei dem Anrufer handele es sich tatsächlich um ihren Enkel. Dieser benötige kurzfristig Geld für einen Grundstücks- beziehungsweise Immobilienkauf. Aufgrund der misstrauischen Senioren gelang es dem unbekannten Täter nicht das geforderte Geld zu erlangen.

Immer wieder gelingt es geschickten Betrügerinnen und Betrügern, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ Beute bei ihren meist betagten Opfern zu machen. Seien Sie daher immer misstrauisch und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer. Scheuen Sie sich auch nicht, im Zweifel die Polizei zu informieren, wenn Sie Hilfe brauchen. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Jugendlicher an Bushaltestelle angegriffen, Oberursel, Im Heidegraben, Dienstag, 20.10.2020, 19:27 Uhr,

(pu)Am Dienstag um 19:27 Uhr wurde ein 17-Jähriger durch einen weiteren Jugendlichen an einer Bushaltestelle in der Straße Im Heidegraben in Oberursel verletzt. Der bislang unbekannte Angreifer soll sich durch die Worte „Guck nicht so“ provoziert gefühlt und den 17-Jährigen mit der Hand und der Faust im Bereich des Gesichts verletzt haben. Bei dem Täter soll es sich nach Aussagen des Verletzten um einen ebenfalls 17 Jahre alten Mann handeln. Dieser sei etwa 1,70m bis 1,80m groß und habe einen dunkleren Teint, sowie dunklere Haare. Er habe dunkle Kleidung getragen und seine Kapuze über den Kopf gezogen. In Begleitung des Täters befand sich außerdem eine weibliche Person, welche wie folgt beschrieben werden kann: ca. 17 Jahre alt, ebenfalls dunklerer Teint und dunklere lange Haare welche sie offen trug, dunkle Bekleidung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Handtaschendiebstahl beim Einkauf, Usingen, Bahnhofstraße, Montag, 19.10.2020, 18:30 Uhr,

(pu)In Usingen in der Bahnhofstraße wurde am Montagabend einer 57-jährigen Kundin eines Discounters ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Einkäuferin hatte ihre Handtasche auf dem Kindersitz des Einkaufswagens abgelegt und so den Discounter verlassen. Im Ausgangsbereich ließ sie den Wagen kurz unbeaufsichtigt. Erst zu Hause fiel ihr auf, dass ihre Handtasche wohl entwendet worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugenhinweise hierzu richten Sie bitte an die Polizeistation in Usingen unter 06081 9208-0.

PKW-Einbruch in Tiefgarage, Bad Homburg, Saalburgstraße, Donnerstag, 15.10.2020, 12:30 Uhr bis Samstag, 17.10.2020, 10:45 Uhr,

(pu)Aus einem in einer Tiefgarage in der Saalburgstraße in Bad Homburg geparkten blauen VW Golf sind zwischen Donnerstagmittag und Samstagvormittag mehrere Gegenstände entwendet worden. Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch Herunterdrücken einer verschlossenen Fensterscheibe Zugang zu dem geparkten Golf und gelangten so an Diebesgut im Wert von ungefähr 100 Euro. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst am 20.10.2020 gemeldet.

Wenn Sie relevante Beobachtungen im Bereich der Tiefgarage gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

Erneut Hinweisschild beschädigt, Bad Homburg, Paul-Ehrlich-Weg, Sonntag, 18.10.2020, 19:00 Uhr bis Montag, 19.10.2020, 15:00 Uhr,

(pu)Im Paul-Ehrlich-Weg zerstörten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag ein Hinweisschild und verursachten einen Sachschaden. Auf unbekannte Weise durchlöcherten die Täter das Schild, das auf einen Hotelbetrieb hinweist, an zwei Stellen und beschmierten die Rückseite mit lila und pinken Graffiti-Schriftzeichen. Der Schaden an dem Schild beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0.