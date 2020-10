Warnung vor Betrug mit Hygieneschulungen

Navi-Diebstahl, Ort: Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, Zeit: zwischen Sonntag, 18.10.2020, 16.00 Uhr und Dienstag, 20.10.2020, 18.00 Uhr

(akl)Der Halter eines in der Graf-von-Galen-Straße abgestellten weißen Skoda

musste am Dienstag gegen 18.00 Uhr feststellen, dass Diebe sowohl die Scheibe

der Beifahrertür als auch das fest eingebaute Navigationsgerät seines Wagens

ausgebaut und entwendet hatten. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise

erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-3450.

Spindaufbrüche im Hallenbad, Ort: Wiesbaden, Hollerbornstraße, Zeit: Dienstag, 20.10.2020, zwischen 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

(akl)In einem Wiesbadener Schwimmbad in der Hollerbornstraße wurden am

Dienstagabend in der Zeit zwischen 18.00 und 19.30 Uhr drei Kleiderspinde

aufgehebelt und beschädigt. Entwendet wurden daraus Bargeld und

Personaldokumente. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die

(akl)In der Wiesbadener Waffenverbotszone wurde am Mittwochmorgen gegen 02.30

Uhr durch Beamte des 1. Polizeireviers am Michelsberg ein 18 Jahre alter Mann

aus Mainz kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er in einer Bauchtasche

einen verbotenen Schlagring mit sich führte. Dieser wurde sichergestellt. Gegen

den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz eingeleitet.

Unfall mit Radfahrerin, Ort: Wiesbaden, Luisenstraße, Zeit: Dienstag, 20.10.2020, 17.30 Uhr

(akl)Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Luisenstraße wurde eine

45-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Eine 51-jährige Frau aus Rüsselsheim befuhr

gegen 17.30 Uhr mit ihrem grauen Opel die Luisenstraße in Richtung Luisenplatz

und wendete auf der Fahrbahn, um wieder in Richtung Bahnhofstraße zu fahren.

Dabei stieß sie gegen die Radfahrerin aus Wiesbaden, die über die Motorhaube zu

Fall kam. Diese zog sich eine Verletzung zu und wurde zur ambulanten

medizinischen Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand

ein Sachschaden von 500 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Kiosk überfallen, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, 21.10.2020, 05.20 Uhr bis 05.25 Uhr

(pl)Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter in Taunusstein-Bleidenstadt

einen Kiosk in der Aarstraße überfallen. Ersten Ermittlungen zu Folge betrat der

Täter gegen 05.20 Uhr den Kiosk, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und

forderte die Frau zur Herausgabe von Bargeld auf. Im Anschluss habe der Räuber

dann mit dem erbeuteten Bargeld die Verkaufsstelle verlassen und sei in

unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter soll ca. 1,80-1,85 Meter groß gewesen

sein und eine normale Statur gehabt haben. Gesprochen habe er mit einem

osteuropäischen Akzent und getragen habe er eine dunkle Jacke, eine dunkle

Strickmütze sowie einen dunklen, über das Gesicht gezogenen, Schal. Mögliche

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Sitzbänke mit Farbe beschmiert, Eltville, Platz von Montrichard, Nacht zum 17.10.2020

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag am Platz von Montrichard in

Eltville insgesamt acht Sitzbänke mit Farbe besprüht. Der durch die

Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter

der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Warnung vor Betrug mit Hygieneschulungen

Die Landeshauptstadt Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen warnen vor einer neuen Betrugsmasche mit Hygieneschulungen.

In Wiesbaden wurden in den vergangenen Wochen Betreiber von Gaststätten unrechtmäßig, telefonisch oder persönlich, dazu aufgefordert, umgehend eine neue Gesundheits- beziehungsweise HACCP-Schulung durchzuführen. Die Kosten dafür sollten rund 200 Euro betragen. Hierbei handelt es sich augenscheinlich um einen Betrugsversuch. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt bereits gegen die Betrüger, die die Gastronomen zu den vermeintlich erforderlichen Hygieneschulungen auffordern.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind keine neuen Schulungen für Lebensmittelunternehmer vorgeschrieben. Die Einhaltung der Vorschriften zu den Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz und Hygiene-Schulungen nach Paragraph 4 der Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) sind weiterhin ausreichend. Die Polizei rät zur Wachsamkeit. Ein offizieller Behördenmitarbeiter kann sich über seinen Dienstausweis legitimieren. Gastronomen können sich außerdem bei seiner Dienststelle telefonisch rückversichern. Zahlungen werden nicht vor Ort in Bargeld eingetrieben.

Wer von einem solchen Betrugsversuch betroffen ist, sollte sich an die zuständige Polizeidienststelle wenden. Betroffene können Fragen zu diesem Thema auch an das zuständige Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz richten.