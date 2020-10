Frankfurt: 29-Jährigem Messer in die Brust gestochen – Täter gefasst

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots)-(fue) – Folgemeldung – Am Sonntag 18. Oktober 2020 gegen 19.45 Uhr, ein 29-jähriger Frankfurter in der B-Ebene des Hauptbahnhofes bei einer Messerattacke verletzt. Er erlitt eine Schnittwunde im Brustbereich und wird derzeit noch in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter, der den Angriff unvermittelt durchführte, floh in Richtung der Münchener Straße. Eine Funkstreife des 4. Polizeirevieres konnte am Montag 19.10.2020 gegen 22.45 Uhr, eine Person in der Münchener Straße wahrnehmen, die der Personenbeschreibung vom Tattag entsprach. Insbesondere die auffällige Jacke stach dabei hervor.

Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Durch den Haftrichter wurde mittlerweile Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlages angeordnet.

Erstmeldung

Frankfurt-Schwanheim: Festnahme eines Einbrechers

Frankfurt (ots) – (wie) Am frühen Dienstagmorgen 20.10.2020 kam es zur Festnahme eines Einbrechers, im Rohbau eines Hauses in der Rheinlandstraße.

Nachdem Anfang Oktober bereits in den Rohbau eingebrochen wurde, installierte die 38-jährige Besitzerin eine Videoüberwachungskamera. Am Dienstag um 03:25 Uhr konnte sie dann live den erneuten Einbruch beobachten und meldete dies der Polizei. Binnen kürzester Zeit waren mehrere Streifen vor Ort und fanden den mutmaßlichen Einbrecher in einem Gebüsch hockend auf dem Grundstück vor und nahmen ihn fest. Zahlreiches Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus dem Rohbau konnte im Nahbereich sichergestellt werden.

Der 48-jährige Einbrecher wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Inwiefern er mit dem ersten Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Frankfurt-Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag 20. Oktober 2020 gegen 09.40 Uhr, war ein 77-jähriger Frankfurter mit seinem Opel Astra unterwegs auf der Hessestraße, in Fahrtrichtung Olof-Palme-Straße.

Vermutlich erlitt der Fahrer während der Fahrt eine gesundheitliche Beeinträchtigung, verlor die Gewalt über sein Fahrzeug und prallte gegen die Hauswand des Anwesens Nummer 24.

Der 77-Jährige wurde reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Fahrzeug und der Hauswand entstand Sachschaden.

