Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 19:50 Uhr befuhr Dienstagabend 20.10.2020 ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordheim die Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf und beabsichtigte im Einmündungsbereich geradeaus weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 78-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf, die von der B 27 kommend die Abfahrt nach Bad Sooden-Allendorf befuhr und der Vorfahrtsstraße nach links auf die Bahnhofstraße folgte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

(ots) – Auf dem Parkplatzgelände am Eschweger Bahnhof beschädigte Dienstagmittag 20.10.2020 um 11:55 Uhr, eine 56-Jährige aus Hannover beim Ausparken mit ihrem Pkw einen dahinter parkenden Pkw, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Diebstahl von Fahrrad

(ots) – Auf dem Gelände des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege wurde am Dienstag 20.10.2020 ein weißes Damenrad (Mountainbike) entwendet. Das Fahrrad hat einen lila Sattel und mehrere Totenkopfbilder auf dem Rahmen. Das Rad hatte die Geschädigte um 20:50 Uhr ungesichert im Eingangsbereich abgestellt.

Einen Tatverdacht äußerte sie gegen eine männliche dunkelhäutige Person, die zuvor im Lidl eingekauft habe und gebrochen deutsch sprach. Dieser trug eine blaue Gesichtsmaske.

Hinweise unter Tel: 05652/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

(ots) – Im Baustellenbereich auf der B 27 zwischen den Abfahrten Sontra-Nord und Sontra-Mitte ereignete sich Dienstag 20.10.2020 um 10:30 Uhr, im einspurigen Bereich ein Unfall durch einen 74-jährigen Pkw-Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda. Der Fahrer fuhr am Ende der Baustelle beim Wechsel auf die rechte Fahrspur gegen das Verkehrsschild “rechts vorbei”, das dadurch ca. 20 Meter mitgerissen wurde, wodurch wiederum zwei Warnbaken beschädigt wurden. Der Pkw wurde im linken Frontbericht beschädigt und musste abgeschleppt werden. Schaden: ca. 2.300 EUR.

(ots) – Im Kreuzungsbereich der B 400/Blinde Mühle, hielt Dienstagnachmittag 20.10.2020 um 16:50 Uhr zunächst ein Sattelzug an. Anschließend setzte der Fahrer den Sattelzug etwa einen halben Meter zurück, worauf der dahinterstehende 43-Jährige aus Gera seinen Pkw ebenfalls zurücksetzte. Dabei übersah dieser den dahinterstehenden Pkw, der von einem 65-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr anschließend in Richtung Sontra davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

(ots) – Mit einem Wildschwein kollidierte Mittwochmorgen 21.10.2020 um 06:10 Uhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der die L 3238 zwischen Velmeden und Walburg befuhr. Durch den Aufprall wurde das Wildschwein getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

(ots) – Um 07:11 Uhr ereignete sich Mittwochmorgen 21.10.2020 ein weiterer Unfall auf der L 3238 zwischen Velmeden und Walburg. Diesmal kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw einer 56-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst wurde.

Das Reh verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

