Neustadt: Verkaufsstart des Rotary Adventskalenders 2020 am 24. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr gibt es wieder den beliebten Rotary Adventskalender. Er erscheint zum dreizehnten Mal und wurde diesmal gestaltet vom Neustadter Künstler Emil Walker. Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht 2020 an den Kunstverein Neustadt an der Weinstraße e.V.

Auch in diesem besonderen Jahr gibt es ihn wieder: den Adventskalender 2020 des Rotary Club Neustadt an der Weinstraße. Der Kalender wird herausgegeben vom Rotary-Hilfe e.V. Neustadt an der Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Willkomm Gemeinschaft e. V. Neustadt an der Weinstraße und erscheint in limitierter Auflage.

Jeder Kalender trägt auf der Rückseite eine Nummer, die gleichzeitig die Losnummer ist. Für die Auslosung stellen Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende kostenlos Weihnachts-Preise zur Verfügung. Die künstlerische Gestaltung des Kalenders erfolgt ebenfalls ohne Honorar. Ein Kalender kostet 5,- €. Die Preise werden direkt bei den Preisgebern abgeholt.

Der Verkauf startet in diesem Jahr in der Neustadter Fußgängerzone am Samstag, 24.10.2020 von 10 bis 14 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Stiftskirche.

Das Titelbild und die grafische Gestaltung der Motive kommen in diesem Jahr von dem Neustadter Künstler Emil Walker, der die Kunstschule Neustadt betreibt (www.kunstschule-neustadt.de). Er wird zu diesem Termin anwesend sein und signiert gerne persönlich den oder die erworbenen Kalender.

Jeder Kalender hilft: der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in diesem Jahr an den Kunstverein Neustadt an der Weinstraße e.V. (www.kunstverein-nw.de).

Der Neustadter Adventskalender kann seit vielen Jahren mit den Bildern, die von Neustadter Künstlern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, realisiert werden. Durch die Corona-Krise waren für Bildende Künstler im Jahr 2020 kaum Ausstellungsmöglichkeiten gegeben. Mit dem Erlös des Adventskalenders sollen in diesem Jahr Ausstellungsprojekte für Neustadter Künstler, getragen vom Kunstverein Neustadt an der Weinstraße, unterstützt werden.

Der Neustadter Adventskalender erscheint 2020 bereits zum dreizehnten Mal. Seit 2008 konnten durch den Verkauf der Kalender bereits rund 145.000 Euro an bedürftige Menschen der Region weitergegeben werden.