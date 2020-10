Haßloch: Briefwahlunterlagen für Wahl des Bürgermeisters und des Landrats nach Möglichkeit schriftlich beantragen

Haßloch – In der vergangenen Woche wurden die Wahlbenachrichtigungen für die Wahl des Bürgermeisters sowie für die Wahl des Landrats am 08. November 2020 verschickt. Mit dem Erhalt der Wahlbenachrichtigung können Wahlberechtigte von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. Briefwahlunterlagen sind allerdings nur auf Antrag erhältlich. Der entsprechende Antrag kann schriftlich, per E-Mail, per Online-Link oder persönlich gestellt werden. Um angesichts steigender Infektionszahlen unnötige Kontakte zu vermeiden, empfiehlt sich eine schriftliche Beantragung und Zusendung per Post.

Mit Stand vom 21.10.2020 haben bereits 1.800 Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen angefordert. Damit liegt die Zahl der Briefwähler schon jetzt bei 10,5 Prozent, Tendenz steigend. Die Erfahrung der zurückliegenden Tage hat gezeigt, dass immer noch viele Personen ins Bürgerbüro kommen, um mit dem ausgefüllten Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ihre Briefwahlunterlagen persönlich abzuholen. Das führt zu Warteschlangen und unnötiger Wartezeit. „Werfen Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung einfach in den Briefkasten des Bürgerbüros. Oder noch einfacher: Beantragen Sie die Unterlagen per Mail oder Online- Link“, so Wahlleiter Joachim Blöhs. Dadurch werden Menschenansammlungen im Bürgerbüro vermieden und man bekommt die Briefwahlunterlagen innerhalb weniger Tage direkt nach Hause geschickt. „Darüber hinaus dient die schriftliche Beantragung gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage dem eigenen Schutz sowie dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerbüro“, so Wahlleiter Blöhs.

Die Briefwahlunterlagen können auf folgendem Wegschriftlich beantragt werden:

über den Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung

per E-Mail an wahlen@hassloch.de

über den Online-Link: https://tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=171

Die persönliche Antragsstellung und Abholung der Unterlagen im Bürgerbüro sollte nur genutzt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht machbar sind. Weitere Informationen zur Briefwahl sind außerdem auf der Homepage der Gemeinde unter www.hassloch.de zu finden.