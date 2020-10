Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Lizenz zum 3D-Drucken

Interessierte können am Donnerstag, 29. Oktober 2020, von 18 bis 20 Uhr im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, die Lizenz zum 3D-Drucken erwerben. Der Workshop führt in die verwendeten Druckmaterialien und den Umgang mit dem Drucker ein. Dazu gehört die Suche nach der richtigen Vorlage im Internet genauso wie das Einlegen des Rohmaterials in den Drucker und die Bedienung während des Druckvorgangs. Ziel ist die Erlangung eines Zertifikats für die Nutzung des 3D-Druckers in der Stadtbibliothek. Mit diesem Zertifikat können dann eigene Projekte unabhängig von der Beaufsichtigung durch Mitarbeiter zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Ludwigshafen durchgeführt werden. Der Kurs richtet sich an Menschen mit Grundkenntnissen am PC und im Internet. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608. Für alle, die die Lizenz erworben haben, bietet das Team des Ideenw3rks außerdem jeden Mittwoch von 10 bis 19 Uhr die 3D-Druck-Sprechstunde an.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Kaan Baysal gestaltet Konzertmatinee

Der türkische Pianist Kaan Baysal (geboren 2003), der an der Mannheimer Musikhochschule als Vorstudent in der Klasse von Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy studiert und bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, gestaltet am Sonntag, 25. Oktober 2020, 11 Uhr, die Konzertmatinee der Pfälzischen Musikgesellschaft im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63. Auf dem Programm stehen die beiden Klaviersonaten op. 27 Nr 2 (Mondscheinsonate) und op. 31 Nr 2 von Beethoven, sowie die Ballade No 2 in b-Moll von Franz Liszt.

Ein Besuch der aktuellen Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum ist vor oder nach dem Konzert möglich. Der Eintritt beträgt (für Konzertmatinee und Ausstellungsbesuch) 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei.

Eine Reservierung per E-Mail an anmeldung@bloch.de wird empfohlen, da aufgrund der Coronaauflagen nur 40 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Bis zum Platz besteht Maskenpflicht. Die Maske darf während des Konzertes abgenommen werden. Das Konzert dauert rund 60 Minuten ohne Pause.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.bloch.de und www.pfälzischemusikgesellschaft.de.

Aufgrund der geplanten Brandschutzsanierungen im Wilhelm-Hack-Museum ist das Ernst-Bloch-Zentrum ab Oktober 2020 vorübergehend Gastgeber und Kooperationspartner der Konzertmatineen.

Ernst-Bloch-Zentrum: Sonderausstellung wird verlängert

Die Sonderausstellung „Materie ist Möglichkeit“ mit Fotografien von Claus Stolz im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, wird bis zum 17. Dezember 2020 verlängert. Stolz (*1963 in Mannheim) studierte an der Freien Kunstakademie Mannheim, an der er inzwischen selbst unterrichtet. Der über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus bekannte Künstler wagt es, die traditionellen Denk- und Sehmodelle des Mediums Fotografie zu sprengen. In seinen Werken befreit er die Technik der Fotografie von ihrer alltäglichen Abbildfunktion: Er experimentiert vielmehr mit den physikalischen und chemischen Reaktionen der materiellen Objekte, entwickelt Verfahren, die die ungeahnte Ästhetik des Filmmaterials als solches sichtbar machen. In dieser Konkreten Fotografie manifestieren sich – durch Überbelichtungen und solare Verbrennungen der Bildträger – beeindruckende Werke, die unweigerlich die Fantasie der Betrachter anregen. In diesem Transformationsprozess offenbaren sich die Bezüge zur Philosophie Ernst Blochs über die Materie. Wie Bloch begreift auch Stolz Materie als Möglichkeit. Durch den imaginären Dialog zwischen Stolz‘ Konkreter Fotografie mit Blochs „konkreter Utopie“ entsteht ein Spannungsfeld, das den Gästen ungeahnte Perspektiven auf die materielle Welt eröffnet. Die Ausstellung findet im Rahmen des OFF//FOTO-Festivals statt.

Gemäß aktuell gültiger Hygieneauflagen müssen Gäste eine Mund- und Nasenbedeckung beim Besuch der Ausstellung tragen. Es wird empfohlen, sich zeitnah vor dem Besuch auf www.bloch.de über mögliche, durch die COVID-19-Situation bedingte Änderungen zu informieren.

Öffnungszeiten der Ausstellung sind Dienstag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen finden sich im Internet unter www.bloch.de.