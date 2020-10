Speyer: „Tod und Ewigkeit“ – Konzerte am 01., 07. und 08. November 2020

Speyer – Zu zwei außergewöhnlichen Veranstaltungen zum Thema Tod und Ewigkeit lädt die Gedächtniskirche Speyer ein.

Am 1. November 2020 um 18 Uhr erklingen Lieder über die Vergänglichkeit des Lebens, sowie Lieder über die Vergänglichkeit der Liebe. Die Gedächtniskirche wird zum Kammermusiksaal: Die Speyerer Altistin Simone Pepping singt zum ersten Thema die „Vier ernsten Gesänge“ von Johannes Brahms und Lieder von Richard Strauss (überwiegend aus seinem berühmten Opus 10) zum anderen Thema, darunter „Zueignung“ und „Allerseelen“. Simone Pepping studierte an der Folkwang-Hochschule in Essen Gesang im Opernfach bei Edmund Illerhaus und schloß mit der Bestnote ab. Es folgten weitere Studien, sowie Engagements an Opernhäusern, zuletzt am Nationaltheather Mannheim. Seit vielen Jahren leitet sie die Kinderchöre an der Gedächtniskirche und hat dafür einige Musicals selbst geschrieben.Den eigenhändig aus dem Kinghaus getragenen Flügel spielt ihr Mann, Robert Sattelberger. Passende Worte wird Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron finden, der Eintritt ist wie gewohnt frei.

Eine Woche später singt der Kammerchor der Speyerer Kantorei Kompositionen zum gleichen Thema, die „ Deutschen Sprüche von Leben und Tod“ von Leonard Lechner aus der Zeit der Spätrenaissance, und als Kontrapunkt Hugo Distlers „Totentanz“ op. 12 aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Den Blockflötenpart spielt Birgit Glas aus Speyer, den „Tod“ spricht Simone Pepping. Das Konzert findet zweimal statt: Samstag, 7.November 18 Uhr und Sonntag, 8. November 18 Uhr. Karten zu 10€ gibt es ausschließlich im Vorverkauf über reservix.de , z.B. bei der TouristInformation. Ergänzend zum Programm spielt Robert Sattelberger Sweelincks „Fantasia crommatica“ und vierhändig mit Willem Balk Mozarts „f-moll Phantasie“ KV 608.

Jede Veranstaltung bietet Platz für 250 Hörer, es gelten die Coronabestimmungen.

Anbei alle geplanten Veranstaltungen bis Ende Februar, ab Januar gastieren viele pfälzische Bezirkskantoren in Speyer.

Konzerte von November 2020 bis Februar 2021:

Sonntag | 1.November 18 Uhr | Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT Simone Pepping – Alt

Robert Sattelberger – Klavier | Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron – Lesungen |

Werke von Johannes Brahms („Vier ernste Gesänge“) und Richard Strauss (Lieder op. 10)

Samstag, 7. November 18 Uhr und

Sonntag |8. November | 18 Uhr | Gedächtniskirche Speyer

KONZERT zu Tod und Ewigkeit (unter Vorbehalt)

Lechner (Sprüche über Leben und Tod), Distler (Totentanz) u. a.

Kammerchor der Speyerer Kantorei

Leitung und Orgel: KMD Robert Sattelberger

Eintritt 10€ pauschal, nur über Vorverkauf: www.reservix.de (oder TouristInformation Speyer)

Sonntag |15. November | 18 Uhr | Gedächtniskirche Speyer

KONZERT des Jugendposaunenchors der Pfalz

Leitung: Landesposaunenwart Christian Syperek

Eintritt frei

Sonntag |22. November | 18 Uhr Christuskirche Speyer–Nord

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT Robert Sattelberger – Orgel | Pfarrerin

Heike Kronenberg – Lesungen | Werke von Sweelinck, Bach, Reger u. a.

Sonntag, 1. Advent |29. November | 18 Uhr | Dreifaltigkeitskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT Dr. Wolfgang Werner – Orgel

Prädikant Henri Franck – Lesungen | Werke von Tschaikowski u. a. – Lesungen | Werke von Tschaikowski u. a.

Samstag, 5. Dezember 18 Uhr Dreifaltigkeitskirche Speyer

Sonntag, 2. Advent | 6. Dezember | 18 Uhr | Dreifaltigkeitskirche Speyer

Johann Sebastian Bach – Weihnachtsoratorium I-III BWV 248

Vokalsolisten | Heidelberger Kantatenorchester

Speyerer Kantorei Leitung: KMD Robert Sattelberger

Eintritt 20€, Schüler und Studenten 10€, nur über Vorverkauf: www.reservix.de (oder TouristInformation Speyer)

Samstag | 12. Dezember | 17 Uhr | Gedächtniskirche Speyer

Orgelmusik für Kinder (und Große) | Uraufführung

des Orgelmärchens „Budenzauber mit Puderzucker“

von Simone Pepping und Andreas Schmidt (Dauer 30 Minuten)

Ein Tritt frei

3. Advent | 13. Dezember | 18 | Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

Andreas Schmidt (Hannover) – Orgel | Lesungen – Gemeindediakonin Anja Bein

Werke von J.S. Bach, Max Reger (Introduktion und Passacaglia d-moll), u.a.

Sonntag, 4. Advent | 20. Dezember | 16 Uhr + 18 Uhr | Gedächtniskirche Speyer

„Adventskonzert bei Kerzenschein“

Speyerer Kantorei, Liturgie – Dekan Markus Jäckle

Ansprache – Kirchenpräsident Christian Schad

Leitung: KMD Robert Sattelberger

Eintritt 10€ pauschal, nur über Vorverkauf: www.reservix.de (oder TouristInformation Speyer)

Donnerstag, Heiligabend, 24. Dezember, 14 Uhr und 15.30 Uhr Gedächtniskirche Speyer

Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Kinderchöre und Pfarrerin Lena Vach

Donnerstag | 31. Dezember | 19 Uhr + 21 Uhr | Gedächtniskirche Speyer

“Großes Silvesterkonzert“ mit LJO-Brass

Robert Sattelberger – Orgel

Eintritt 23€ pauschal, nur über Vorverkauf: www.reservix.de (oder TouristInformation Speyer)

Sonntag, 10. Januar 2021 18 Uhr Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

Bezirkskantor Eckhart Mayer (Frankenthal) – Orgel, Lesungen – Pfarrerin Constanze Lotz

Sonntag, 17. Januar 2021 15 Uhr + 17 Uhr Dreifaltigkeitskirche Speyer

J.S. Bach – Weihnachtsoratorium I-VI {„Best of“ (Dauer: 1 Stunde)

Barocksolistinnen & -solisten | Cappella Sagittariana Dresden | Evangelische Jugendkantorei der Pfalz |

Leitung: LKMD Jochen Steuerwald (mit Eintritt)

Sonntag, 24. Januar 2021 18 Uhr Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

KMD Robert Sattelberger (Speyer) – Orgel, Lesungen – Pfarrerin Daniela Körber

Werke von J.S. Bach und Max Reger (Morgensternphantasie)

Sonntag, 31. Januar 2021 18 Uhr Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

Bezirkskantor Maurice Croissant (Pirmasens) – Orgel, Lesungen – Pfarrerin Lena Vach

Werke von J.S. Bach, Felix Mendelssohn und Michael Schütz

Sonntag, 7. Februar 2021 18 Uhr Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

KMD Katja Gericke-Wohnsiedler (Grünstadt) – Orgel, Lesungen – Pfarrerin Claudia Enders-Götzelmann

Sonntag, 21. Februar 2021 18 Uhr Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

Bezirkskantor Tobias Markutzik (Kusel) – Orgel, Lesungen – Pfarrerin Daniela Körber

Werke von J.S. Bach, Felix Mendelssohn, u.a.

Sonntag, 28. Februar 18 Uhr Gedächtniskirche Speyer

MUSIKALISCHE ABENDANDACHT

Bezirkskantor Wolfgang Heilmann (Bad Bergzabern/Germersheim) – Orgel, Lesungen – KMD Robert Sattelberger

Werke von J.S. Bach, Felix Mendelssohn, u.a.