Neustadt: Ausstellung „Unsere Heimat – Schätze des Landes Rheinland-Pfalz“ eröffnet

Neustadt an der Weinstraße – Am Dienstag, 20.10.2020, wurde die Wanderausstellung „Unsere Heimat – Schätze des Landes Rheinland-Pfalz“ in der Stadtbücherei eröffnet. Die Ausstellung ist vom 21.10. bis 20.11.2020 während den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.

Oberbürgermeister Marc Weigel begrüßte die Gäste zum erfreulichen Ereignis sowie Thomas Metz, Generaldirektor der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, der aus Neustadt an der Weinstraße stammt und dessen Idee diese Ausstellung war, und Helga Willer, langjährige Vorsitzende des Fördervereins Neustadter Stadtmuseum.

Als Idee für ein Ausstellungsobjekt ist OB Weigel auf das Hambacher Schloss gekommen. Frei nach dem Grönemeyer-Lied „Heimat“ („Heimat ist kein Ort – Heimat ist ein Gefühl“) verbinde er damit in erster Linie eine Emotion, so Marc Weigel. Das Hambacher Schloss als deutsches und europäisches Symbol sei für ihn ein Erkennungszeichen für den Haardtrand und für Neustadt – für sein Zuhause.

Hambacher Schloss und Villa Böhm als 3D-Modell

Oberbürgermeister Weigel verwies auf 3D-Modelle des Hambacher Schlosses und der Villa Böhm, die von der Jugend-forscht-AG von Lehrer Sergej Buragin und Schülern gestaltet wurden. Die Objekte sind mit 3D-Druckern aus Kunststoff hergestellt und innen beleuchtet.

Geschichte und Identität

Thomas Metz, Generaldirektor GDKE RLP, sagte, die Idee war, eine kleine Ausstellung zu haben mit Dingen, die etwas mit unserer Geschichte und unserer Identität zu tun haben und Geschichten erzählen und vermitteln sollen. Das Bundesland solle als Einheit und nicht in Regionen (Eifel, Pfalz, Rheinhessen) gesehen werden. Vieles, was in Europa entstanden ist, ist mit Rheinland-Pfalz verbunden oder ist in Rheinland-Pfalz zu finden. Hinter den ausgestellten Objekten stehen Geschichten, die die Ausstellung erzählt und erklärt.

Vieles, was wir kennen, ist kulturelles Erbe. Kastanien z.B. wurden von den Römern nach Rheinland-Pfalz mitgebracht und angepflanzt. Auch viele Schilder erinnern an die Geschichte.

„Heimat und Zuhause – ich bin froh, dass wir uns getrauen, diese auch wieder zu nennen, und auch positiv zu nennen, denn es hat etwas mit Identität und mit Verstehen zu tun.“, so Thomas Metz.

Die Ausstellung wurde mitgenommen nach Ruanda (RLP unterhält eine Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Land), um den Ruandern zu erzählen, was ist eigentlich Rheinland-Pfalz und was gehört zu Rheinland-Pfalz, dass RLP älter ist als 75 Jahre und dass Rheinland-Pfalz Zentrum von Europa war. Die damals römische Stadt Trier mit der Porta Nigra war die erste Hauptstadt und Weltstadt nördlich der Alpen. Anhand von Objekten kann die Geschichte der Römer, Kelten und Steinzeit gezeigt werden.

Thomas Metz ging auf einige der ausgestellten Objekte ein. Neben der Porta Nigra ist eine Drachenstandarde zu sehen, eine Nachbildung der einzigen Drachenstandarde, die es im Römischen Reich gab. Gefunden wurde sie in Neuwied-Niederbieber.

Ein Becher aus der Steinzeit wurde in einer Siedlung in Herxheim gefunden.

Ein Modell eines Stiers wurde in Thür in einem Grab eines keltischen Kriegers gefunden.

„Die Ausstellung soll vermitteln, dass wir stolz sein wollen auf unsere Geschichte, auf unsere Identität, und dass wir versuchen sollen, etwas daraus zu lernen“, so Thomas Metz.

Kulturerben

Kulturerben für Neustadt an der Weinstraße sind Oberbürgermeister Marc Weigel (Hambacher Schloss) und Helga Willer (Villa Böhm). Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Stier gewählt.

Die Ausstellung zeigt Repliken ausgewählter Objekte aus der Geschichte des Landes und kombiniert diese mit Fotografien von Bürgerinnen und Bürgern. Dadurch entstehen ganz neue Bezüge zu unserem gemeinsamen kulturellen Erbe. Ergänzt wird die Schau durch regionale Exponate und Portraits wegweisender Kulturerbinnen und -erben.

Gewinnspiel:

Was bedeutet Heimat für Sie? Die Antwort schreiben Sie auf das Gewinnspielformular in der Stadtbücherei Neustadt. Gewinne sind eine Übernachtung für zwei Personen auf einer Burg in Rheinland-Pfalz, ein Besuch einer Schauspielführung und der Eintritt für eine Burg oder ein Schloss in Rheinland-Pfalz.