Darmstadt

6 Feuerlöscher im Parkhaus versprüht – Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag 18.10.2020 und Montagmorgen 19.10.2020 haben Vandalen ihr Unwesen in einem Parkhaus in der Kirnbergerstraße getrieben. Dort hatten es die Täter auf 6 Feuerlöscher abgesehen, die sie aus der Halterung montierten und das Löschmittel in dem Gebäude versprühten.

Der dabei verursachte Schaden wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Eberstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen der missbräuchlichen Nutzung von Nothilfemitteln übernommen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten in Eberstadt unter der Rufnummer 06151/9693994 entgegen.

Ladendieb wiederholt auf frischer Tat ertappt – Festnahme und Gewahrsam

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 24-jähriger Mann mit Wohnsitz in Darmstadt am Montag 19.10.2020 wiederholt auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl ertappt wurde, wird er nach seiner Festnahme noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 15 Uhr hatten die Mitarbeiter eines Warenhauses in der Elisabethenstraße den Darmstädter erwischt, als er ohne zu bezahlen mit Artikeln des Hauses im Wert von rund 280 Euro das Geschäft verlassen wollte. Bei seiner Festnahme durch die hinzugerufenen Polizisten stellte sich heraus, dass der 24-Jährige kein Unbekannter und er bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war. Auch für das Bekleidungsgeschäft lag gegen ihn ein Hausverbot vor.

Der Mann wurde zur Wache gebracht und musste die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Noch heute wird er einem Haftrichter vorgeführt, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden wird. Mit den weiteren Untersuchungen zu dem Fall ist die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei betraut (Rufnummer 06151/969-0).

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen PKW und Radfahrerin

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Montag 20.10.2020 gegen 16:20 Uhr, ereignete sich in der Straße Unter der Ruth in Ginsheim ein Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem parkenden Fahrzeug.

Die Fahrradfahrerin fuhr auf dem rechten Gehweg der Straße “Unter der Ruth”, aus Richtung Leipziger Straße kommend in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die Straße in gleicher Richtung und hielt im weiteren Verlauf am rechten Fahrbahnrand an. Der Beifahrer des haltenden PKW öffnete die Tür und übersah hierbei die widerrechtlich auf dem Gehweg fahrende Radfahrerin. Diese fuhr in der Folge gegen die geöffnete Beifahrertür und stürzte.

Die Radfahrerin entfernte sich anschließend ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen von der Unfallstelle.

Die Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich, kräftige Statur, ca. 19 Jahre, rote Haare. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen grauen Kapuzenpullover.

Zeugen die Hinweise auf die flüchtige Fahrradfahrerin, oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebten sich mit der Polizeistation Bischofsheim (Tel.: 06144 / 9666-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – Am Dienstag 20.10.2020 gegen 14:30 Uhr kam es in Gernsheim/Wallstaße gegenüber der Kreissparkasse, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Fzg.-Führer vom rechten Fahrbahnrand an und stieß mit einem schwarzfarbenen PKW zusammen, der die Wallstraße von der Magdalenenstraße kommend in Richtung Karlstraße befuhr.

Bei dem flüchtigen Fzg. soll es sich um einen dunkelfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Hinweise unter 06258-93430 an die Polizeistation in Gernsheim.

Kollision mit Sattelzug – 1 verletzte Person

Gemarkung 65468 Trebur (ots) – Am Montag 19.10.2020 gegen 21.55 Uhr, kam es auf der Landstraße 3012 zwischen dem Astheimer-Kreuz in Fahrtrichtung Rüsselsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 57-Jähriger aus Mainz die Landstraße 3012 aus Richtung Rüsselsheim in Richtung Trebur. Ein 30-jähriger Sattelzug-Fahrer befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Der 57-Jährige soll in einer Linkskurve von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten sein. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und das Auto kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Autofahrer nur leicht verletzt und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mindestens 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und für die anschließenden Aufräumarbeiten war die Landstraße in diesem Bereich mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da der 57-Jährige stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Groß-Gerau nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06152/1750 zu erreichen.

Einbrüche und Vandalismus an Fahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

Büttelborn/Klein-Gerau (ots) – Unbekannte hatten es in der Nacht zum Montag (19.10.) auf die Fahrzeuge auf einem Parkplatz im Thüringer-Weg abgesehen. Bei acht Fahrzeugen wurde eine Scheibe eingeschlagen, teils wurden Wertgegenstände entwendet. Bei anderen Fahrzeugen begnügten sich die Täter damit, die Reifen zu zerstechen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich direkt mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/696-0, in Verbindung zu setzen.

Nach Wechselgeld gefragt und Beute gemacht – Wer kann Hinweise geben?

Nauheim (ots) – Nachdem ein Unbekannter am Montagmittag 19.10.2020 gegen 11.49 Uhr, in der Bahnhofstraße eine 81-Jährige nach Wechselgeld fragte und im Anschluss Scheingeld erbeutete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, sprach der unbekannte Mann die lebensältere Dame auf der Straße an und fragte nach Wechselgeld für ein Telefonat. Gerade als die Dame in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, um die 2 Euro des Mannes zu wechseln, lenkte er sie durch ein geschicktes Gespräch ab. Später bemerkte die 81-Jährige das Fehlen ihres Scheingelds in Höhe von 150 Euro.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll circa 1,75 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Sein Alter wurde auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Sein Erscheinungsbild wurde als Südländisch beschrieben.

Zeugen oder Anwohner, die die Tat mitbekommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei vor dem Gedlwechseltrick warnen und folgende Hinweise geben:

Seien sie aufmerksam und halten Sie Abstand zu Personen, die versuchen in die Nähe Ihres Portemonnaies zu kommen. Drehen Sie sich von der Person weg, wenn Sie nach Wechselgeld suchen. Es ist nicht unhöflich genauer zu fragen, wozu das Wechselgeld benötigt wird. Sollte Ihnen die Situation verdächtig vorkommen, machen Sie auf sich aufmerksam, binden Sie andere Passanten mit ein und benachrichtigen Sie die Polizei.

Katalysatoren ausgebaut – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf die Katalysatoren zweier Fahrzeuge hatten es Kriminelle in der Liebermannstraße abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (17.10.) und Montagmorgen (19.10.) machten sich die Unbekannten an den geparkten Wägen zu schaffen. Aus einem blauen und schwarzen Opel schnitten die Kriminellen die Katalysatoren heraus und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06241/696-0 entgegen.

Nachtrag zu “Sprengung Geldausgabeautomat” – Wichtiger Zeuge gesucht

Rüsselsheim (ots) – Nachdem am vergangenen Mittwoch 14.10.2020 ein Geldausgabeautomat bei einer Bankfiliale in der Mainzer Straße von Unbekannten gesprengt wurde, sucht die Polizei insbesondere nach einem wichtigen Zeugen. Im Rahmen der Auswertung von Videoaufnahmen, stießen die Ermittler auf einen silberfarbenen Kombi, der unmittelbar nach der Tat die Fahrt zum dunklen Fluchtwagen aufnahm. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass es sich hierbei um einen wichtigen Zeugen handeln könnte.

In diesem Zusammenhang suchen die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim nach weiteren Zeugen, insbesondere nach dem Wagenlenker des silbernen Kombis, der hinter dem Fluchtfahrzeug der Tatverdächtigen, einem dunklen Audi, hinterherfuhr. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

Fürth/ Reichelsheim (ots) – Aus einer gestohlenen Geldbörse setzten 2 osteuropäisch aussehende Täter unmittelbar nach dem Diebstahl die Bankkarte des bestohlenen 66-Jährigen ein und erlangten so über 1.400 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Montag 19.10.2020 zwischen 10.30-11 Uhr in einem Discount-Markt in der Erbacher Straße in Fürth. Dem 66-jährigen Mann wurde während des Einkaufs unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche gezogen.

Nach der Tat hoben die Täter an einem Geldautomaten in Reichelsheim 1.000 Euro ab. Weitere 400 Euro erlangten sie mit der Karte in einem Einkaufsmarkt.

Täterbeschreibung:

Tatverdächtig sind mindestens 2 Männer, die laut dem Geschädigten ein osteuropäisches Aussehen haben. Die Fremden seien um den 66-Jährigen herumgeschlichen und hätten ihn auch mit dem Einkaufswagen angerempelt.

Die Ermittler in Heppenheim (K 21/ 22) hoffen auf Zeugen, die zum Diebstahlszeitpunkt in dem Discount-Markt in Fürth einkaufen waren und Beobachtungen zu den gesuchten Männern gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Heuballen abgebrannt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Biblis (ots) – Gestapelte Heuballen, auf einer Strecke von etwa 50 Metern, sind am Sonntag (18.10.) zwischen Nordheim und Wattenheim vollständig abgebrannt. Der Schaden für den Landwirt wird über Zehntausend Euro hoch sein.

Spaziergänger entdeckten gegen 15 Uhr eine nicht näher bestimmbare Rauchentwicklung linksseitig der Landesstraße 3261, zwischen den Ortschaften in Richtung Wattenheim. Kurze Zeit später war der Feuerschein der brennenden fünf Meter hohen Heuballen zu sehen. Die in Vollbrand stehenden Ballen waren mit einer Plane abgedeckt. Die Feuerwehr Biblis hat mit ihrem Löscheinsatz die Ausdehnung des Feuers verhindern können. Die Ballen waren jedoch nicht mehr zu retten.

Brandermittlern des Kommissariats 10 schließen eine Selbstentzündung eher aus und haben ihre Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Im Zuge dessen werden daher dringend Zeugen gesucht, die ab dem späten Vormittag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben. Telefonisch werden alle Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060 von den Ermittlern des Kommissariats 10 in Heppenheim entgegengenommen.

E-Scooter unter Drogeneinfluss gelenkt

Bürstadt (ots) – Zivilfahnder zogen Montagmittag (19.10.) einen 32-Jährigen auf einem E-Scooter aus dem Verkehr. Er stand scheinbar unter Drogen.

Aufmerksam wurden die Ordnungshüter auf den Mann in der Max-von-Pettenkoffer-Straße, da er ein unsicheres Fahrverhalten an den Tag legte. Als sie während der Kontrolle auch körperliche Auffälligkeiten beim Fahrer feststellten, erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Dies räumte der Lampertheimer auch rasch ein.

Im Laufe der Maßnahmen stellten die Beamten weiterhin fest, dass der Elektroroller nicht über die nötige Betriebserlaubnis verfügte, der Mann war also ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr unterwegs.

Er wurde schließlich festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich in Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

LKW-Anhänger im Baustellenbereich L3261/Berliner Straße beschädigt

Biblis (ots) – Am Montag (19.10.) in der Zeit von 06:30 h bis 13:30 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen LKW-Anhänger im Baustellenbereich der L3261.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der unbekannte Fahrzeugführer die Berliner Straße in Richtung Kraftwerk und touchierte im Kreuzungsbereich mit der L3261 den LKW-Anhänger, der dort im Bereich der Baustelle ordnungsgemäß abgestellt war. Der hintere Teil des Anhänger-Aufbaus und die Plane wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Geflügelzuchtvereins – Zeugen gesucht

Biblis (ots) – Am Samstag (17.10.) zwischen 11:00 h und 14:30 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Geflügelzuchtvereins ordnungsgemäß geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte das geparkte Fahrzeug und beschädigte dadurch den hinteren Stoßfänger und die Heckleuchte.

Für den Fahrzeughalter des VW Golf entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-o entgegen.

Südhessen

Südhessen: Facebook Live-Chat und Info-Stände zum Thema Einbruchschutz

(ots) – Zum “Tag des Einbruchschutzes” bietet die Polizei Südhessen am Sonntag einen speziellem Facebook Live-Chat an. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr können Interessierte einem Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle auf der Facebookseite des Polizeipräsidiums Südhessen zu den verschiedenen Aspekten des Einbruchschutzes Fragen stellen.

Am Sonntag (25.10.) wird dazu ein extra Beitrag veröffentlicht, unter der Haus- oder Wohnungsbewohner ihre Fragen in den Kommentaren verfassen können. Die Facebook Seite ist unter folgendem Link zu erreichen: https://www.facebook.com/PolizeiSuedhessen/

Alternativ finden Interessierte unsere Fachberater in den nächsten Tagen auch an mehreren Info-Ständen in Südhessen. Die polizeiliche Beratungsstelle machen wie folgt Station:

Mittwoch, 21.10.2020, 15-19 Uhr Bensheim, OBI-Baumarkt, Berliner Ring 100.

Montag, 26.10.2020, 15-18 Uhr Michelstadt, REWE-Markt, Walther-Rathenau-Allee 24.

Mittwoch, 28.10.2020, 15-18 Uhr Darmstadt, Bauhaus-Parkplatz, Otto-Röhm-Straße 50.

Donnerstag, 29.10.2020, 15-18 Uhr Rüsselsheim-Bauschheim, Globus-Markt, Am Steinmarkt 1.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen