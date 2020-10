Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Mehrere Einbrüche – Zeugen gesucht

Mehrere Einbrüche hatte die Butzbacher Polizei in den letzten Tagen zu verzeichnen:

(ots) – Bahnhofsallee: Am Sonntag (18.10.2020) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bahnhofsallee ein. Sie stahlen eine Geldbörse, samt Bankkarte und hoben anschließend 500 Euro vom Konto des Besitzers ab.

(ots) – Badborngasse: Irgendwann, zwischen Donnerstag (15.10.2020), 18:00 Uhr und Montag (19.10.2020), 08:00 Uhr versuchten unbekannte Diebe ein Fenster des Bürogebäudes in der Badborngasse aufzubrechen. Das Fenster hielt den Versuchen stand. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

(ots) – Badborngasse: 1.200 Euro Schaden hinterließen dreiste Diebe bei ihrem Einbruch zwischen Sonntag (18.10.2020), 18:00 Uhr und Montag (19.10.2020), 08:00 Uhr. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und drangen in ein weiteres Gebäude in der Badborngasse ein. Die Diebe hatten es auf Desinfektionsmittel, einen Kaffeevollautomaten und Nasenspray abgesehen.

(ots) – Gutenbergstraße: Die Fenster und Türen des Katholischen Kindergartens in der Gutenbergstraße hielten den Einbruchsversuchen der unbekannten Diebe am vergangenen Wochenende stand. Zwischen Freitag (16.10.2020), 17:00 Uhr und Montag (19.10.2020), 07:30 Uhr versuchten die Unbekannten in den Kindergarten einzudringen. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

(ots) – Wetzlarer Straße: Erneut brachen unbekannte Diebe in der Nacht von Sonntag (19.10.2020) in die Alte Apotheke in der Wetzlarer Straße ein. Durch ein Fenster gelangten die Langfinger in die Apotheke. Neben Arzneimittel hatten es die Unbekannten auf Bargeld abgesehen. Der entstandene Schaden wird mit 2.750 Euro beziffert. Hinweise in allen Fällen erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Die Polizei gibt nochmals Handlungsempfehlungen:

Halten Sie in Mehrfamilienhäuser den Hauseingang auch tagsüber geschlossen.

Verschließen Sie Terrassen- und Balkontüren immer.

Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit ihre Haus- und Wohnungstüren ab.

Lassen Sie in kurzer Abwesenheit in verschiedenen Räumen das Licht an, eine Zeitschaltuhr kann hier hilfreich sein.

Friedberg: Roter Fiesta zerkratzt

(ots) – 1.800 Euro wird die Reparatur an einem in der Schnurgase geparkten Ford kosten. Zwischen Samstag (17.10.2020), 11:00 Uhr und Montag (19.10.2020), 07:30 Uhr parkte der rote Fiesta auf dem dortigen Parkplatz. Unbekannte zerkratzen die gesamte Beifahrerseite.

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg: Leitplanke touchiert

(ots) – Montagfrüh 19.10.2020 gegen 05.35 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau aus Wölfersheim mit einem Audi die B 455 von Wölfersheim nach Friedberg. Trotz Gegenverkehr überholte ein unbekannter LKW-Fahrer die Audi-Fahrerin. Die 44-Jährige wich nach rechts aus und stieß gegen die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es handelt sich vermutlich um einen grau-blauen LKW. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

