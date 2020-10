Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen: Zwei versuchte Einbrüche in der Brunnenallee – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Samstag 17.10.2020 auf Sonntag 18.10.2020, versucht in ein Friseurgeschäft und ein Antiquitätengeschäft in der Brunnenallee einzubrechen. Es wurde bei beiden Geschäften versucht die Eingangstüren aufzuhebeln. Beim Friseurgeschäft versuchte man außerdem die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen. Als das auch nicht zum Erfolg führte, gab man die Tat auf und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Volkmarsen: Diebstahl gebrauchter Autobatterien – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 16.10.2020 um 17:00 Uhr bis Montag 19.10.2020 um 08:00 Uhr, wurde in Volkmarsen im Wetterweg auf dem Freigelände einer Werkstatt aus einem unverschlossenen Sammelbehälter eine große Menge alter Autobatterien im Wert von 800 Euro entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleichen Täter gehandelt hat, wie bei dem Diebstahl in Bad Arolsen in der Ostpreußenstraße (siehe vorheriger Artikel) Auch hier dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Bad Arolsen: Gebrauchte Autobatterien entwendet – Polizei sucht Zeugen

(ots) – In der Zeit von Freitagabend 16.10.2020 um 20:00 Uhr bis Montagmorgen 19.10.2020 um 06:00 Uhr, wurde in Bad Arolsen in der Ostpreußenstraße das Firmengelände eines Warenhauses von unbekannten Dieben aufgesucht. Sie hatten es auf gebrauchte Autobatterien abgesehen. Etwa 60 Altbatterien luden sie aus einem Sammelbehälter in ein mitgebrachtes Fahrzeug und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Der Wert der Altbatterien beträgt etwa 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Korbach: Autos aufgebockt und Katalysatoren abgetrennt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 16.10.2020, 16:00 Uhr bis Montag 19.10.2020, 11:00 Uhr, wurde in Korbach in der Straße “Am Buchenbaum” ein blauer VW Polo von unbekannten Tätern mit einem Wagenheber “aufgebockt” und der Katalysator zwischen Krümmer und Mittelschalldämpfer abgetrennt. Anschließend flüchteten die Täter, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung.

Genauso gingen unbekannte Diebe in der Zeit zwischen dem 18. September und 07. Oktober im Mönchepfad auf dem Gelände einer Autowerkstatt vor. Dort hatten sie die längere Abwesenheit des Inhabers ausgenutzt und an vier, auf dem Betriebsgelände stehenden Fahrzeugen die Katalysatoren abgetrennt und entwendet.

In beiden Fällen ist ein Gesamtschaden von mehr als 1.000 Euro entstanden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen