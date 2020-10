Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Linienbus in Vollbrand

Fuldabrück (ots) – Nach den ersten Erkenntnissen war das Feuer am Dienstag 20.10.2020 gegen 14:50 Uhr während der Fahrt im Bereich des Motorraums ausgebrochen, was auf einen technischen Defekt hindeutet. Der Fahrer hatte den Linienbus daraufhin angehalten und die 10 Fahrgäste das Fahrzeug anschließend verlassen. Sie und der Fahrer blieben nach jetzigem Sachstand unverletzt.

Der Bus war im weiteren Verlauf in Vollbrand geraten. Das Fahrzeugwrack muss nun abgeschleppt werden. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung ist offenbar auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb die eingesetzte Streife auch die zuständige Straßenmeisterei verständigt hat.

71-Jähriger gerät mit Bein in landwirtschaftliche Maschine

Naumburg (ots) – Am Dienstagmittag 20.10.2020 kam es gegen 13 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem Feld in Naumburg. Dort befand sich nach bisherigen Erkenntnissen ein 71-jähriger Landwirt aus Naumburg mit einer Sämaschine auf dem Feld in Verlängerung der Straße “Am Bruch”. Aus noch unbekannten Gründen war der Mann von der Maschine abgestiegen und mit einem Bein in die Kreiselegge der Sämaschine geraten.

Er zog sich schwere Beinverletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll Lebensgefahr bei dem 71-Jährigen bestehen.

Zur Klärung der Umstände des Unfalls wurde auch das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel sowie die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft eingeschaltet.

Einbruch in Sportstudio – Gestohlener Tresor im Wald gefunden – Zeugenaufruf

Baunatal/Kassel (ots) – Folgemeldung – Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Freitag 16.10.2020 in ein Baunataler Sportstudio eingebrochen waren, ist zwischenzeitlich der dabei erbeutete Tresor aufgefunden worden. Ein Spaziergänger hatte den aufgebrochenen und nahezu leeren Geldschrank am Sonntagnachmittag 18.10.2020 im Wald nahe Kassel-Brasselsberg entdeckt, woraufhin er die Polizei informierte und die Beamten zu dem Fundort führte. Dieser befindet sich an der Konrad-Adenauer-Straße im Waldstück gegenüber der Haltestelle Birkenkopf. In dem etwa 200 Kilogramm schweren Tresor fanden die Polizisten noch einige Unterlagen des Sportstudios.

Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun mögliche Zeugen, denen in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fundorts aufgefallen sind, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler gehen aufgrund des Gewichts des Tresors davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat, die den Geldschrank mit einem Fahrzeug vom Tatort in der Altenritter Straße in Baunatal abtransportierten, den Tresor anschließend aufbrachen und letztlich im Wald ablegten. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

