Bruchsal – Klein-Lkw verursacht Unfall und geht flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Auf der Suche nach einem flüchtigen Klein-Lkw, der am

Montagabend auf der Bundesautobahn 5, kurz vor der Anschlussstelle Bruchsal

einen Unfall verursacht hat, ist das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe.

Gegen 21:25 Uhr fuhr der Unbekannte, hinter einem Skoda, auf dem linken

Fahrstreifen der A5 in Richtung Heidelberg. Kurz vor der Anschlussstelle

Bruchsal wechselte er vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, um die

Skoda-Fahrerin verbotenerweise zu überholen. Aufgrund eines Fahrzeuges auf dem

mittleren Fahrstreifen scherte der Unfallverursacher zu früh auf den linken

Fahrstreifen ein und streifte hierbei den Skoda. In der Folge verliert die

36-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der

Betongleitwand und anschließend mit der rechten Leitplanke. Der

Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle, obwohl er einen Sachschaden von

rund 7.000 Euro verursacht hat. Von dem Klein-Lkw ist lediglich das

Teilkennzeichen PF bekannt.

Zeugen die Angaben über den Flüchtigen machen können werden gebeten, sich beim

Autobahnpolizeirevier unter der Telefonnummer 0721/ 944840 zu melden.

Mann ohne Fahrschein verweigert die Namensangabe

Mannheim (ots) – Montagmittag wurde eine Bundespolizeistreife in Mannheim an den

ICE 279 gerufen. Im Zug befand sich ein 31-jähriger Schwede ohne erforderlichen

Fahrschein.

Am Bahnsteig traf die Streife auf den Zugbegleiter. Noch während er die Beamten

über den Sachverhalt informierte, entfernte sich der 31-jährige Mann in Richtung

Lindenhofunterführung. Die Beamten nahmen ihn wenig später vorläufig fest. Bei

der anschließenden Personalienfeststellung verweigerte der Mann, Angaben zu

seiner Person oder sich auszuweisen. Auf der Dienststelle erfolgte später die

erkennungsdienstliche Behandlung. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beleidigte

der 31-Jährige die Beamten mehrfach. Seine Äußerungen wurden von der Bodycam

aufgezeichnet und dienen als Beweismittel.

Der Mann muss sich nun wegen Erschleichens von Leistungen, Verweigerung der

Namensangabe und Beleidigung verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen verließ

er die Dienststelle.

Festnahme aufgrund eines europäischen Haftbefehls

Mannheim (ots) – Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen

21-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof. Der Mann führte keine

Identitätsdokumente mit, weshalb die Beamten seine Fingerabdrücke mit der

Datenbank abglichen. Die Überprüfung ergab, dass sich der irakische

Staatsangehörige derzeit ohne legalen Aufenthalt in Deutschland befindet.

Weiterhin stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 21-Jährigen ein

europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Schweden vorliegt. Wegen Raubes

und Delikten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, Diebstahl und Waffen hat der

Mann demnach noch eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 21 Tagen zu verbüßen.

Nach der Vorführung beim Amtsgericht Mannheim wurde der 21-Jährige am heutigen

Tag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Von dort aus erfolgt die Regelung

der Auslieferung nach Schweden.

Karlsruhe – Versuchter Raub in der Karlsruher Innenstadt

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Innenstadt wurde in der Nacht zum Dienstag

eine 23-Jährige Opfer eines versuchten Raubes.

Laut ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes wurde die junge Frau gegen

23.35 Uhr bei Betreten eines Mehrfamilienhauses in der Amalienstraße von einem

Mann in den Flur geschubst und anschließend gegen die Wand gedrückt. Dort hielt

er ihr den Mund zu und verlangte Bargeld von ihr. Da sie angab keines bei sich

zu haben, versuchte er ihr die Handtasche zu entreißen, was durch hinzukommende

Zeugen verhindert wurde. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht.

Durch eine Täterbeschreibung konnten Beamte des Reviers Marktplatz einen

48-jährigen Verdächtigen ausfindig machen. Ob der 48-Jährige mit der Tat in

Verbindung zu bringen ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht das Raubdezernat nach weiteren Zeugen. Hinweise

werden vom Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 entgegengenommen.

Waghäusel – Zeugen nach versuchtem räuberischem Diebstahl gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 09:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter

Mann einen Kiosk in der Kronauer Straße in Waghäusel-Kirrlach zu überfallen. Der

Tatverdächtige bestellte zunächst eine Schachtel Zigaretten. Als sich die

58-jährige Kiosbesitzerin hinter den Tresen begab, zog der unbekannte Mann eine

Schusswaffe hervor. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld. Da die Geschädigte

in der Schusswaffe sofort eine Plastikpistole vermutete, kam sie der Forderung

des Unbekannten nicht nach. Vielmehr drohte sie damit die Polizei zu rufen. Der

Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht. Kurzzeitig nahm die mutige

Kioskbesitzerin die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch an der Ecke Kronauer

Straße / Werderstraße aus den Augen. Die Geschädigte verständigte schließlich

den Notruf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief leider ohne

Erfolg. Der bislang Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

Anfang 20 Jahre alt

Etwa 170 – 175 cm groß

Untersetzte Statur

Dunkel gekleidet, trug eine Jogginghose

Gesicht komplett vermummt

Sprach Deutsch ohne auffälligen Akzent

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – 27-Jähriger exhibierte sich

Karlsruhe (ots) – Einen 27-Jährigen konnte die Polizei am Montagnachmittag in

Langenbrücken vorläufig festnehmen, nachdem er sich exhibiert hatte. Zeugen

verständigen gegen 16.00 Uhr die Polizei darüber, dass der Mann mit

heruntergelassener Hose auf einer Bank an der Bushaltestelle in der Hauptstraße

liegen und an seinem Geschlechtsteil manipulieren würde. Beim Eintreffen der

Streife setzte er sein Handeln fort, erst nach deutlicher Ansprache hörte er

auf. Der deutlich alkoholisierte und wohnsitzlose Mann wurde zur Wache gebracht.

Dort verlor er aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung das Bewusstsein und

musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe – Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat sich am vergangenen Wochenende

gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage „Am

Fasanengarten“ verschafft. Dabei richtete er einen Sachschaden von geschätzten

300 Euro an.

Zwischen Donnerstag und Montag überstieg der Eindringling vermutlich das

Gartentor des Grundstückes und warf mit einem Stein die Fensterscheibe ein.

Durch das entstandene Loch entriegelte er das Fenster und gelangte so in die

Hütte. Dort öffnete er sämtliche Schränke und Schubladen und suchte nach

Wertgegenständen. Auch an einem angrenzenden Lagerraum beschädigte er die

Scheibe und gelangte so in den Schuppen. Ferner schaute sich der Dieb auch hier

nach Diebesgut um, bevor er die Kleingartenanlage bislang unerkannt verließ. Ob

er auf seiner Suche fündig wurde, kann bislang nicht gesagt werden.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz

unter der Telefonnummer 0721 6663311 in Verbindung zu setzen.

Bundesweiter „Tag des Einbruchschutzes“ am Sonntag den 25.10.2020 Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Karlsruhe lädt ein

Karlsruhe (ots) – Der Tag des Einbruchschutzes ist ein wichtiger Bestandteil der

Kampagne KEinbruch, einer gemeinsamen Initiative von Polizei und Wirtschaft zur

Bekämpfung des Wohnungseinbruchs. Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr

Sicherheit“ findet dieser jährlich am Tag der Zeitumstellung statt. Nutzen sie

die dadurch gewonnenen zusätzliche Stunde um sich über Einbruchschutz zu

informieren.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Karlsruhe, Beiertheimer Allee 16,

(Seiteneingang Beiertheimer Allee), ist am Sonntag, 25.10.2020, zwischen 10.00

Uhr und 16.00 Uhr geöffnet.

In den Ausstellungsräumen bekommen sie die richtigen Tipps zur Sicherung von

Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses oder der Wohnung. Eine Vielzahl

von Exponaten, von der einfachen Fenster- bzw. Türsicherung bis zur Überfall-

und Einbruchmeldeanlage machen deutlich, wie man sich wirkungsvoll schützen

kann. Die Spezialisten der Polizei stehen Ihnen für Fragen und Auskünfte zur

Verfügung.

Besucherhinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit zu beachtenden

Hygienevorschriften des Landes Baden-Württemberg ist die Besucherzahl begrenzt.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden wird deshalb unter der Telefonnummer

0721/666-1234 vorab um eine Terminvereinbarung gebeten. Des weiteren muss darauf

hingewiesen werden, dass für den Besuch der Räume das Tragen einer Mund-Nasen

Maske verpflichtend ist. Auch steht leider keine Toilettenanlage zur Verfügung.

Nutzen sie, trotz der erwähnten Einschränkungen, die Gelegenheit zu kostenlosen

und neutralen Informationen durch ihre Polizei.

Philippsburg – Kontrollaktion der Polizei

Karlsruhe (ots) – 28 Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Philippsburg und

der Polizeiinspektion Germersheim führten am Montag eine Kontrollstelle an der

Rheinbrücke Germesheim durch. Schwerpunkt der Kontrollen, die zwischen 18.00 Uhr

und 22.30 Uhr durchgeführt wurden, waren Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Insgesamt wurden 103 Fahrzeuge und 145 Personen kontrolliert. Zwei Pkw-Fahrer

waren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs. Drei weitere Personen

hatten Betäubungsmittel bei sich. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein

Pkw-Fahrer mit einer Anzeige rechnen. Weiterhin mussten mehrere Fahrzeuge wegen

technischer Mängel beanstandet werden.

Karlsruhe – Diebstahl aus Baucontainer

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montagmorgen

mehrere Gegenstände aus einem Baustellencontainer in der Karlsruher Hardtstraße.

Gegen 8.50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter, wie sich ein unbekannter Mann zu Fuß

mit dessen Rucksack von der Baustelle entfernte. Der Geschädigte verfolgte ihn

und konnte den Dieb schließlich im Bereich der Alb stellen. Dort gab der

Unbekannte zwar den Rucksack samt Inhalt seinem Besitzer zurück, flüchtete aber

noch vor Eintreffen der Polizei.

Später bemerkte ein weiterer Beschäftigter der Baustelle, dass sein

Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln ebenfalls aus dem Container verschwunden

ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – E-Sooter-Fahrer mit über 1,4 Promille unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beim 28-jährigen Fahrer eines E-Scooters stellten Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz in der Nacht zum Dienstag einen

Alkohleinfluss von gut 1,4 Promille fest. Der junge Mann war mit dem Fahrzeug

gegen 0.50 Uhr in der Akademiestraße unterwegs. In der Folge musste er sich

einer Blutprobe unterziehen. Es folgt nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft

wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle.

Vier Unfälle und immer weitergefahren

Karlsruhe (ots) – Der 18-jährige Fahrer eines LKW beschädigte am Montagmorgen,

07.30 Uhr, drei geparkte Fahrzeuge und den Rohrständer eines Verkehrszeichens an

unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Karlsruhe Südstadt. Trotz der Tatsache,

dass er die Unfälle wohl bemerkt haben musste, entfernte er sich unerlaubt von

den Unfallstellen und fuhr einfach weiter. Zufällig bemerkte eine Polizeistreife

bei der Aufnahme von einem der Unfälle den Unfallverursacher und konnte ihn

anhalten. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, der LKW wurde durch

einen Ersatzfahrer der Spedition weitergefahren. Der LKW-Fahrer wird wegen

unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle angezeigt.

Waghäusel – Motorradfahrer offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme umgekippt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist am

Montag gegen 15.30 Uhr an der Landesstraße 555, direkt auf der Abbiegespur der

Haslacher Straße, ein 64-jähriger Motorradfahrer bei langsamer Geschwindigkeit

zur Seite umgekippt. Er wurde von einem hinzugerufenen Rettungsteam erstversorgt

und kam anschließend in eine Klinik. Nennenswerter Sachschaden ist wohl nicht

entstanden.

Versucher Einbruch und Farbschmierereien

Karlsruhe (ots) – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, das heißt, von

Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht, die

Seiteneingangstür am Gebäude einer Organisation im Adenauerring in der

Karlsruher Nordstadt aufzubrechen. Der oder die Täter scheiterten an der

metallenen Tür. Im Zuge der Anzeigenaufnahme des versuchten Einbruchs wurden

mehrere Farbschmierereien am Gebäude festgestellt. Inwiefern diese in

Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch stehen ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.