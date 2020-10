Birkenau/Hessen-Hemsbach: Zwei junge Männer weiterhin vermisst; Umfangreiche Suchmaßnahmen dauern an

Birkenau/Hessen-Hemsbach (ots) – Die seit Sonntag (18.10.2020) andauernden

Suchmaßnahmen nach zwei jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren (wir haben

berichtet) dauern nach wie vor an.

Sowohl am Montag (19.10.2020) als auch am Dienstag (20.10.2020) führte die

Polizei zum Teil mit Unterstützung von Feuerwehr, THW und Mantrailerhunden

umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Waldgebietes bei Schnorrenbach, wo die

Männer gezeltet hatten, sowie den Ortsrandlagen und in der Gemeinde Birkenau

durch. Ergänzend zu den Suchmaßnahmen erfolgen zahlreiche Ermittlungen und

Abklärungen von Zeugenhinweisen, die bislang aber nicht zum Auffinden der beiden

Vermissten führten.

Am Dienstag konzentrierten sich die Suchmaßnahmen, bei denen auch mehrere

Mantrailerhunde eingesetzt waren, auf den Bereich des Wanderwegs B9 bei

Birkenau. Zwei Zeugen hatten unabhängig voneinander am Wochenende die beiden

Männer dort gesehen. Die Spur der Hunde führte von dem Wanderweg bis in die

Gemeinde Birkenau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann die Polizei nicht

ausschließen, dass die Zwei möglicherweise mit dem Zug weggefahren sind. Aktuell

dauern die Suchmaßnahmen im Wald und der Gemeinde noch an und werden

voraussichtlich bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt.

Zudem ging im Laufe des Dienstagnachmittags ein Hinweis ein, dass eine

Spaziergängerin die beiden Männer im Bereich Hemsbach gesehen hatte. Umgehend

hat die Polizei auch dort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen auch

der Polizeihubschrauber beteiligt war. Bislang verliefen auch diese

Suchmaßnahmen mit negativem Ergebnis.

Die Polizei bittet Zeugen, die die beiden vermissten Personen gesehen haben oder

Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort geben können, sich unter der

Rufnummer 06252 / 706-0 bei der Polizeistation Heppenheim oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Lichtbilder der Vermissten sind auf

https://www.polizei.hessen.de/fahndung/personen/vermisste-personen/ oder

https://k.polizei.hessen.de/920170342 zu finden.

Die Vermissten werden wie folgt beschrieben:

Henri Hahn ist 198 cm groß, schmal, hat braune Augen und dunkelblonde, gelockte

lange Haare. Wahrscheinlich trägt er eine schwarze Daunenjacke mit der

Aufschrift „Northface“, und eine schwarz-weiß-karierte Kappe der Marke

„Carhartt“.

Nico Schäfer ist 180 cm groß, hat hat kurze braune Haare und trägt ist

Bartträger. Er soll mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer schwarzen

Jogginghose bekleidet sein.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4737530

https://www.presseportal.de/print/4737375-print.html

Rauenberg/A6: Auffahrunfall mit vier Schwerfahrzeugen; ein Verletzter; Vollsperrung Richtung Mannheim; erhebliche Verkehrsbehinderungen; Pressemitteilung Nr. 1

Rauenberg/A6 (ots) – Auf der A6, kurz nach der Anschlussstelle

Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim, stießen gegen 16 Uhr insgesamt

vier Schwerfahrzeuge zusammen. Bei dem Auffahrunfall wurde nach derzeitigen

Erkenntnissen ein Lkw-Fahrer verletzt.

Die Autobahn in Richtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt, Betriebsstoffe der

beteiligten Fahrzeuge sind großflächig ausgelaufen.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet.

Der Rückstau beträgt derzeit schon rund zehn Kilometer.

Sämtliche Ausweichstrecken rund um Wiesloch/Rauenberg sind derzeit überlastet.

Die Vollsperrung dürfte noch längere Zeit andauern.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: An fünf Autos die Katalysatoren entwendet – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum vom 8. bis Montag, 19.10.2020

entwendeten unbekannte Täter von insgesamt fünf abgemeldeten Autos, die auf dem

Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt

waren, die Katalysatoren. Die Täter schnitten die Katalysatoren an zwei Mercedes

und jeweils einem BMW, einem Hyundai und einem Opel aus der Auspuffanlage. Die

Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die

im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten

sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist die

Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der L723

ereignete. Eine 46-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 15 Uhr die Landstraße von

Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Wiesloch. Zur gleichen Zeit wollte ein

19-jähriger Ford-Fahrer, der die L723 in Fahrtrichtung Rauenberg befuhr, nach

links auf die Auffahrt zur BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim abbiegen. Während die

Ampel des 19-Jährigen laut eigenen Angaben grünes Licht zeigte und dieser den

Abbiegevorgang einleitete, konnte die 46-Jährige keine Angaben über ihre

Ampelphase machen. Nach einem gescheiterten Bremsversuch der Ford-Fahrerin kommt

es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde glücklicherweise

niemand.

Laut den Beteiligten sollen mehrere Personen den Vorfall beobachtet haben. Die

Polizei bittet deshalb darum, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu

dem Unfall geben können, beim Polizeirevier Wiesloch unter der Nummer

06222/5709-0 melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache „Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ – sechs Fahrer unter Drogeneinwirkung

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Eberbach führte am Montag,

19.10.2020 zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr auf der B 37 in Höhe der Zufahrt zur

Kläranlage eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss und zur Aufhellung

des offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes sowie zur Verbesserung des

Sicherheitsgefühls der Bürger, wurden bei der Kontrolle insgesamt 50 Fahrzeuge

und 55 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden sechs Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt, ein Autofahrer saß unter Alkoholeinfluss am Steuer.

Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen.

Bei den ganzheitlichen Kontrollen wurden darüber hinaus je ein Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz, wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt. Hinzu kamen mehrere

Verkehrsordnungswidrigkeiten, die entsprechend geahndet wurden.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 19 Polizeibeamte des Polizeireviers

Eberbach eingesetzt.

Die intensive Fortbildung der Beamten/-innen der Streifendienste der

Polizeireviere, hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen

Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter

Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig im Bereich des

Polizeipräsidiums Mannheim zu jeder Zeit damit rechnen, in eine Drogenkontrolle

zu geraten.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Bargeld

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag entwendeten ein

angeblicher Telekom-Mitarbeiter und sein Komplize Bargeld aus einer Wohnung

eines Seniors in Brühl.

Die beiden unbekannten klingelten um 16:00 Uhr an der Wohnungstüre des Mannes Im

Merkelgrund. Die beiden Täter gaben zunächst an, Mitarbeiter der Telekom zu sein

und verwickelten den Senior in ein Verkaufsgespräch. Daraufhin betraten die

Unbekannten die Wohnung. Während diese den Bewohner mit fingierten Telefonaten

ablenkten, stahlen diese in der Wohnung befindliches Bargeld. Als die beiden

Täter schlagartig flüchteten, bemerkte der Mann den Diebstahl und alarmierte die

Polizei. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die ähnliches erlebt

haben oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich unter

0621 833970 an die Beamten zu wenden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Wettbüro; vermutliche Tatkleidung und -waffe aufgefunden; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Raubüberfall am Montagnachmittag

auf ein Wettbüro in der Nußlocher Straße verliefen die ersten Fahndungsmaßnahmen

mit insgesamt zehn Streifen und einem Polizeihubschrauber ohne Ergebnis.

Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 17 Uhr das Wettbüro betreten und den

Angestellten mit einer Waffe bedroht. Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter

Höhe war er anschließend geflüchtet.

Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde gegen 18.30 Uhr an der Ecke Lorcher

Weg/Alemannenweg, in unmittelbarer Tatortnähe, eine Plastiktüte sichergestellt,

in der sich Kleidungsstücke und eine Schreckschusspistole befanden. Der Täter

dürfte sich auf der Flucht der vermutlichen Tatkleidung und der -waffe entledigt

haben.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur

Spurensicherung am Tatort und am Auffindeort eingesetzt; das Raubdezernat hat

die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre; ca. 185 cm;

helle Hautfarbe. Er war insgesamt dunkel gekleidet; trug einen Kapuzenpulli und

eine weiße Gesichtsmaske mit einem schwarzen Aufdruck.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte sich der Täter auf der Flucht

umgezogen haben. Möglicherweise war hierzu auch ein Fahrzeug im Bereich des

Alemannenweges und/oder in den angrenzenden Seitenstraßen geparkt und ist

Anwohnern oder Passanten kurz vor 17 Uhr, oder kurz danach aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444

oder mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 in Verbindung zu

setzen.