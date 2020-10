Heidelberg: „Aktionstag Radverkehr“ der Verkehrspolizeiinspektion und der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg

Heidelberg (ots) – Heidelberg ist als fahrradfreundliche Stadt bekannt. Neben

dem allgemein zunehmenden Fahrzeugverkehr sind immer mehr Radfahrer auf

Heidelbergs Straßen unterwegs mit steigendem Trend zum Elektrofahrrad (E-Bike,

Pedelec). Im vergangenen Jahr kam es zu 435 Verkehrsunfällen mit der Beteiligung

von Radfahrern, wodurch ein Fünf-Jahres-Höchststand erreicht wurde. Die

entspricht einer Zunahme um 15,7% zum Vorjahr. Es wurde ein Radfahrer getötet und 346 Fahrer verletzt, davon 44 schwer.

Die Verkehrspolizeiinspektion Heidelberg führte in Kooperation mit der

Sicherheitspartnerschaft Heidelberg am Montagvormittag, von 6:00 Uhr bis 12:30

Uhr, Schwerpunktkontrollen des Radverkehrs an mehreren Örtlichkeiten in der

Altstadt, Weststadt, Südstadt, Bergheim und Neuenheim durch. Das Hauptaugenmerk

der stationären Kontrollen lag auf das Einhalten der geltenden

Straßenverkehrsregeln.

Bei der Kontrolle wurden 108 Radfahrer beanstandet. –

30 x Fahren auf Gehweg

12 x Missachtung Durchfahrtsverbot VZ 250

3 x Fahren Radweg in falscher Richtung

2 x Mobiltelefonbenutzung

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Empfehlungen:

Fahren Sie an Kreuzungen und Einmündungen defensiv und bremsbereit

Machen Sie Regeltreue zu ihrer Fahrroutine

Achten Sie als Kraftfahrzeugführer beim Abbiegen, Einfahren und Aussteigen auf den Schulterblick

Nehmen Sie sich bewusst fünf Minuten mehr Zeit, um defensiv und regelgetreu an ihr Ziel zu kommen

Heidelberg (ots) – Am frühen Montagmorgen betrat ein bislang unbekannter Täter

gegen 6.45 Uhr, kurz vor der offiziellen Öffnungszeit, einen Einkaufsmarkt in

der Rheinstraße, Ecke Römerstraße und stahl eine Geldkassette aus dem

Kassenbereich, in der sich ein geringer Geldbetrag, überwiegend Wechselgeld

befand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; ca. 170-175 cm; schlank;

braune, glatte, an den Seiten kurz rasierte Haare, die am Hinterkopf zu einem

Zopf zusammengebunden waren; Dreitagebart; dunkle Kleidung mit schwarzen Schuhe

mit heller Sohle, schwarzer Mundschutz.

Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in

Verbindung.

Heidelberg: Unfall in der Römerstraße; Fahrzeug prallt gegen Hydranten; Verursacher flüchtet; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Am Dienstagvormittag, gegen 8 Uhr, war ein bislang

unbekanntes Fahrzeug gegen einen Hydranten geprallt, der sich auf einem

Zufahrtsweg zu einer Kindertagesstätte, parallel zur Römerstraße befindet.

Anschließend war der Verursacher weitergefahren, ohne sich um den Schaden von

schätzungsweise mehreren tausend Euro zu kümmern.

Aus dem zerstörten Hydranten war eine große Wassermenge ausgetreten, die in die

nahegelegene Unterführung floss, sodass zeitweise der rechte Fahrstreifen ab der

Feuerbachstraße in Richtung Innenstadt gesperrt werden musste.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die Stadtwerke Heidelberg waren zum

Verschließen des Lecks und Absaugen des Wassers im Einsatz. Gegen 9 Uhr wurde

die Fahrbahn wieder freigegeben.

Die am Unfallort gelegene Kindertagesstätte wurde am Dienstagvormittag

geschlossen. Der Wasserhydrant, der zur Wasserversorgung der Kindertagesstätte

dient, wurde zunächst nur notdürftig verschlossen. Eine keimfreie

Wasserversorgung der Kindertagesstätte war deshalb nicht gewährleistet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg/Altstadt: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Heidelberg/Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten

Personen und 23.000 Euro Sachschaden kam es am Montag, gegen 17:30 Uhr, in der

Altstadt. Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Schlierbacher Straße (B37)

in Fahrtrichtung Neckargemünd, als sie auf Höhe des Rombachweges wenden wollte.

Hierbei übersah sie den in die gleiche Richtung fahrenden 32-jährigen VW-Fahrer,

der nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge,

durch den der VW- Fahrer, die 26-jährige Mitfahrerin, der 15-jährige Beifahrer

und ein Kleinkind im Alter von 2 Jahren leicht verletzt wurden. Rettungskräfte

brachten die Verletzten in eine nahegelegene Klinik. Da die Unfallfahrzeuge

nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Der Verkehr wurde durch

die Polizei abgeleitet; es entstanden keine nennenswerten Beeinträchtigungen.

Heidelberg/Weststadt: E-Scooter fährt gegen Beifahrertür – Zeugen gesucht

Heidelberg/Weststadt (ots) – Bereits am 09.10.2020 ereignete sich ein

Verkehrsunfall mit einem E-Scooter im Stadtteil Weststadt. Die Besatzung eines

Malteser Krankentransportwagens stellte ihr Einsatzfahrzeug in der

Kurfürsten-Anlage, kurz vor der Kreuzung mit der Rohrbacher Straße, auf dem

Fahrradweg in östlicher Richtung ab. Eine bislang unbekannte Frau übersah das

Fahrzeug und fuhr mit ihrem E-Scooter des Herstellers TIER gegen die geöffnete

Beifahrertür. Zunächst konnte kein Schaden festgestellt werden, weshalb sich die

Beteiligten trennten. Im Nachhinein wurde jedoch Sachschaden von rund 1.000 Euro

festgestellt.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: 18-25 Jahre alt; ca. 170cm

groß; schwarze Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren; schlanke Statur;

beiger Wildledermantel

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Nummer 06221/991700 in Verbindung zu

setzen.

