Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 18.10., Hindenburganlage, 18:00 Uhr. Ein 54-Jähriger meldete den Diebstahl seines neuwertigen „Fischer“-E-Bikes in Höhe des NKD-Marktes auf dem gegenüberliegenden Parkplatz Hindenburganlage. Er hatte das Trekkingrad ordnungsgemäß mit einem Spiraldrahtschloss gesichert; dieses fand er nach seiner Rückkehr durchtrennt auf dem Boden. Wer Hinweise zu Täter geben kann, bitte melden.

Vermeintliche Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Mombach // Mainz-Kastel (ots) – Dienstag, 20.10.2020, 13:18 Uhr

Zu einem größeren Polizeieinsatz im links- und rechtsrheinischen Mainz kommt es

am frühen Dienstagnachmittag. Gegen 13:18 Uhr wird der Mainzer Polizei über

Notruf eine männliche Person im Bereich eines Parkplatzes in der Rheinallee

gemeldet. Mehrere Anrufer melden, dass der Mann mit einer schwarzen Pistole

hantieren und hiermit auf eine Frau zielen würde. Noch bevor die alarmierten

Funkstreifen sämtlicher Mainzer Polizeidienststellen an dem Parkplatz

eintreffen, legt der Mann die Pistole auf den Beifahrersitz eines Kleinwagens

und fährt in Richtung Innenstadt. Von mehreren Zivilfahrzeugen und

Funkstreifenwagen wird der Pkw des Mannes gesichtet und verfolgt. Nachdem der

Wagen über die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz-Kastel gefahren ist, kann der Pkw

an einer Tankstelle in der Boelkestraße, mit Unterstützung von Beamten des

Polizeipräsidiums Westhessen, kontrolliert werden. Tatsächlich finden die

Beamten auf dem Beifahrersitz eine Schusswaffe, die sichergestellt wird. Bei

intensiver Inaugenscheinnahme können die Ermittler allerdings feststellen, dass

es sich um eine Spielzeugpistole handelt. Es stellt sich heraus, dass der

Fahrer, ein 73-jähriger Wiesbadener, die Spielzeugwaffe in einem Mülleimer im

Bereich der Rheinallee aufgefunden und einer Bekannten gezeigt hatte. Dies

bestätigte auch die mutmaßlich bedrohte Frau, die zwischenzeitlich von Beamten

der Polizeiinspektion Mainz 2 ausfindig gemacht und befragt werden konnte. Auch

wenn von dem 73-Jährigen im vorliegenden Fall keine Gefahr ausging, so stellte

sich die Situation für die Anrufer und auch für die Polizeikräfte zunächst ganz

anders dar. Spielzeugwaffen sind oftmals auf die Entfernung nicht direkt von

echten Waffen zu unterscheiden. Die Polizei muss in solchen Fällen immer von

einer echten Bedrohungslage ausgehen.

Streit in Supermarkt eskaliert

Mainz-Laubenheim (ots) – Montag, 19.10.2020, 19:24 Uhr

Münzgeld ist am Montagabend der Auslöser eines Streites mit Beleidigungen und

anschließender Körperverletzung an einer Supermarktkasse im Stadtteil

Laubenheim. Gegen 19:24 Uhr stehen eine 36-jährige Laubenheimerin und ein

33-jähriger Mann, ebenfalls aus Laubenheim, an der Supermarktkasse. Als die

36-Jährige beim Bezahlen das Münzgeld abzählt, dauert es dem Herrn scheinbar zu

lange und er provoziert und attackiert die Dame verbal. Es kommt in der Folge zu

heftigen gegenseitigen Beleidigungen. Nach Verlassen des Marktes tritt man auf

dem Supermarktparkplatz erneut aufeinander, wo der Streit dann völlig eskaliert.

Es kommt hier erneut zu einer Auseinandersetzung wo es laut Zeugenaussagen zu

körperlichen Übergriffen und einer Backpfeife zum Nachteil des 33-Jährigen

gekommen sein soll. Von den Polizeibeamten des Altstadtreviers wurden nun

Strafanzeigen gefertigt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Arbeitsmaschinen aus Auto entwendet

Mainz (ots) – Sonntag, 18.10.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 19.10.2020, 06:45 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlagen unbekannte Täter eine Scheibe eines

Fahrzeuges ein, das Im Leimen geparkt ist und entwenden Arbeitsmaschinen. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.