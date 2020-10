Erbes-Büdesheim: Maskenverweigerer bespuckt Busfahrer

Alzey (ots)

Als ein 31-jähriger Linienbusfahrer am Montag, gegen 15:20 Uhr in Erbes-Büdesheim auf der Alzeyer Straße unterwegs war, versuchte ein Unbekannter zunächst, an einer Haltestelle ohne Atemschutzmaske den Bus zu betreten. Als der Busfahrer dem Fahrgast erklärte, dass er ihn nicht ohne Maske befördern würde, eskalierte die Situation. Eine im Bus befindliche Person solidarisierte sich mit dem Unbekannten. Um ein Öffnen der Türen zu erzwingen schlugen die Personen auf die Hände des Busfahrers. Weiterhin spuckte eine der Personen dem Fahrer über die Plexiglasscheibe ins Gesicht. Nachdem sie selbst eine der Türen öffnen konnten flüchteten sie anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach den beiden jungen Männern wegen Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung.

Personenbeschreibungen: 1. Person: 16-17 Jahre alt, kräftige Statur, trug eine dunkle und zerschlissene Jacke, schwarzes Basecap, schwarzes T-Shirt, Umhängetasche aus Leder 2. Person: 14-15 Jahre alt, trug eine dünne grünliche Regenjacke, weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift

Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-100 zu melden.

Worms – Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – In der Richard-Wagner-Straße prallt gestern, um 11:00 Uhr ein PKW

gegen ein geparktes Fahrzeug, verursacht Sachschaden und entfernt sich unerlaubt

vom Unfallort. Wie ein Unfallzeuge beobachtet, ist die Fahrbahn durch einen LKW

blockiert, weswegen eine Autofahrerin rückwärts rangieren muss. Hierbei stößt

sie gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW und verursacht

Fremdschaden von ca. 1000 Euro. Die Dame steigt noch kurz aus, begutachtet die

Fahrzeuge und fährt davon. An der Halteranschrift kann das Auto der 77-jährigen

Fahrerin mit entsprechenden Unfallschäden festgestellt werden. Unerlaubtes

Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt. Unfallflüchtige müssen mit

einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug

rechnen. Außerdem kann man den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und

an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb,

jeden Unfall zu melden.

Osthofen – Passantin verhindert Trunkenheitsfahrt

Worms (ots) – Am gestrigen Abend, kurz vor 19:30 Uhr schwankt ein 51-Jähriger zu

einem PKW, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Wonnegaustraße parkt. Das

Laufen und Einsteigen fällt ihm sichtlich schwer, weswegen eine Passantin, die

den Mann beobachtet, zu ihm geht. Hierbei bemerkt sie, dass dieser deutlich

unter Alkoholeinfluss steht. Als er allerdings den Motor startet und losfahren

will, greift die 33-Jährige ein. Sie fordert ihn auf den Motor auszumachen und

ruft die Polizei. Der Atemalkoholtest wirft einen Wert von 2,57 Promille aus.

Eindeutig zu viel zum sicheren Autofahren. Das Auto bleibt stehen und der

Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt.