Fahrrad gefunden – Eigentümer gesucht!

Kaiserslautern (ots) – In der Karpfenstraße ist ein Fahrrad gefunden worden. Der

rechtmäßige Eigentümer wird gesucht. Er kann sich bei der Polizeiinspektion 1 in

der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150, melden.

Es handelt sich um ein grünes Mountainbike der Marke „Bulls“. Eine Anwohnerin

fand das unverschlossene Rad auf der Straße. Weil vom Besitzer weit und breit

nichts zu sehen war, stellte sie es in ihrer Garage unter und verständigte die

Polizei.

Erste Recherchen ergaben, dass das Rad nicht als gestohlen gemeldet ist. Wem es

gehört und wer es in der Karpfenstraße abgestellt hat, ist unklar. Am Fundort

wurde eine Nachricht hinterlassen. |cri

Wer hat den VW Golf gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizei in der Carl-Euler-Straße und bittet um Zeugenhinweise. Hier wurde ein VW

Golf von einem anderen Fahrzeug gerammt und stark beschädigt. Der Sachschaden

wird auf 10.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Der VW Golf war ab Donnerstagnachmittag (15. Oktober), 16.30 Uhr, in der

Carl-Euler-Straße in Höhe der Einmündung zur Konrad-Zuse-Straße ordnungsgemäß am

Fahrbahnrand geparkt. Als der Besitzer den Wagen am Samstagnachmittag (17.

Oktober) gegen 13.30 Uhr wieder benutzen wollte, fand er ihn beschädigt vor:

eingedrückte Motorhaube, zerkratzte und teilweise herausgerissene

Frontstoßstange, eingedrückter Kotflügel, gestauchter Radkasten und

Beschädigungen an der Lichtanlage.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unfallverursacher mit seinem Wagen aus

Richtung Trippstadter Straße gekommen sein. Möglicherweise war der Fahrer zu

schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto; dadurch geriet er von

seiner Fahrspur ab, kam auf die linke Seite und stieß frontal auf den geparkten

Golf. Anschließend machte sich der Verantwortliche einfach aus dem Staub. Sein

Wagen dürfte allerdings ebenfalls im Frontbereich beschädigt sein.

Eine Zeugin gab an, am Samstagmittag gegen 13 Uhr einen lauten Knall gehört zu

haben. Ob dieser mit dem Unfall im Zusammenhang steht, ist allerdings noch nicht

zweifelsfrei geklärt.

Weitere Zeugenhinweise auf die Unfallzeit, das Verursacherfahrzeug und dessen

Fluchtrichtung nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße gern unter der

Nummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Unter Drogen mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am späten

Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Als die Streife den Roller kurz nach 22 Uhr

im Hilgardring stoppte, stellten die Beamten beim Fahrer typische Anzeichen

einer Drogenbeeinflussung fest.

Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Der 43-jährige Mann musste deshalb den Roller stehen lassen und mit zur

Dienststelle kommen, um sich eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, je nach

Ergebnis der Blutprobe folgt auch eine Strafanzeige. |cri

Kumpel übernimmt Geldstrafe

Kaiserslautern (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Mann aus

dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag sozusagen zum Verhängnis geworden. Eine

Streife hatte den 33-Jährigen kurz vor 2 Uhr in der Barbarossastraße angehalten

und überprüft. Dabei kam heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt.

Demnach musste der Mann entweder eine noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von

mehreren hundert Euro bezahlen – oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 90

Tagen antreten.

Der 33-Jährige wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen, von wo aus er einen

Bekannten verständigte. Dieser kam zur Wache und brachte knapp 1.000 Euro mit,

um den offenen Betrag inklusive Verwaltungskosten zu begleichen. Anschließend

konnte er seinen Kumpel wieder mitnehmen. |cri

Durch Anwesenheit provoziert gefühlt

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich provoziert fühlte, hat ein junger Mann am

Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz zugeschlagen. Gegen 14.30 Uhr geriet der

18-Jährige mit einem anderen jungen Mann in Streit – und schlug zu. Das

23-jährige Opfer alarmierte die Polizei und konnte die Beamten vor Ort zum Täter

führen, der sich immer noch am Treppenaufgang aufhielt.

Darauf angesprochen, räumte der 18-Jährige die Tat ein. Er gab an, dass es in

der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem 23-Jährigen

gekommen sei. Diesmal habe er sich durch seine Anwesenheit provoziert gefühlt.

Auf den jungen Mann kommt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. Außerdem

erhielt er einen Platzverweis. |cri

Dieb nimmt Bargeld und ignoriert Smartphone

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen noch einmal glimpflich davon gekommen ist ein

Jugendlicher am Montagabend am Willy-Brandt-Platz. Der 17-Jährige wurde Opfer

eines Diebstahls und hatte dabei aber gewissermaßen „Glück im Unglück“.

Der Junge hielt sich gegen 20.45 Uhr mit einer Gruppe auf dem Rathausvorplatz

auf. Seine Bauchtasche hatte er abgelegt und – nach eigenen Angaben – für einen

„kurzen Augenblick“ unbeaufsichtigt gelassen. Diesen Moment nutzte ein Dieb und

griff sich die Tasche, in der sich neben dem Geldbeutel auch das iPhone des

17-Jährigen befand.

Ein ehrlicher Finder entdeckte die Tasche wenig später an der nahe gelegenen

Bushaltestelle, so dass sie dem Jugendlichen zurückgegeben werden konnte. Eine

Überprüfung ergab, dass der Dieb offenbar nur an Bargeld interessiert war und

sich dieses aus dem Geldbeutel holte. Alles andere ließ er in der Tasche zurück – auch das iPhone… |cri

Scheibe an Auto eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Montag im Stadtteil Morlautern

ein Auto malträtiert. Zwischen 11 und 13.30 Uhr schlugen die Unbekannten in der

Haselstraße an dem Peugeot die Scheibe an der Beifahrertür ein.

Gestohlen wurde – nach den bisherigen Erkenntnissen – aus dem Innenraum nichts.

Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Der Pkw war zur fraglichen Zeit in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt. Hinweise

auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 melden. |cri

Erpressung via Social Media

Kaiserslautern (ots) – Zusammen mit seiner Freundin ist ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet am Montagabend zur Polizei gekommen, um Anzeige wegen Erpressung zu

erstatten. Wie das Paar zu Protokoll gab, hatten beide über ein soziales

Netzwerk von einem unbekannten Konto zwei Bilder erhalten – auf einem war der

24-Jährige zu sehen, auf dem anderen ein entblößtes männliches Geschlechtsteil.

Dazu erhielt der junge Mann eine Nachricht in englischer Sprache, in der er

aufgefordert wurde, 100 Euro zu bezahlen – andernfalls würden die Bilder an

weitere Personen in seinem Freundes- und Bekanntenkreis versendet. Der

Dubioses Gewinnversprechen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit einem Gewinnversprechen wollten

Betrüger einen Mann aus Rodenbach hereinlegen. Er durchschaute die Masche aber

und ließ sich nicht darauf ein.

Wie der Mann am Montagabend der Polizei meldete, hatte er am Mittag eine E-Mail

erhalten, in der ihm eine „Fond-Auszahlung“ in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar

in Aussicht gestellt wurde.

Der Gewinn würde auf eine neue ausgestellte Visa-Karte ausbezahlt werden. Dafür

sollte der Mann lediglich ein paar persönliche Daten mitteilen. – Der

Rodenbacher erkannte jedoch die Betrugsabsicht und seine Daten nicht preis.

Jetzt ermittelt die Kripo nach dem Absender der E-Mail. |cri

Einbrüche in Geschäftsräume

Kaiserslautern (ots) – Zwei Einbrüche in Geschäftsräume, die vermutlich am

Wochenende verübt wurden, sind zu Wochenbeginn aufgefallen und gleich am

Montagmorgen bei der Polizei angezeigt worden.

An Praxisräumen in der Europaallee wurde demnach zwischen Samstagnachmittag,

15.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.55 Uhr, ein Fenster eingeschlagen. Die Täter

hatten offenbar zunächst versucht, eine gläserne Tür mit einem Stein gewaltsam

zu öffnen; nachdem dies misslang, nutzten sie den Stein, um ein Fenster zu

zerstören. Ersten Überprüfungen zufolge brachen die Eindringlinge zwar mehrere

Spinde auf, stahlen aber nichts daraus. Stattdessen leerten sie etwa 40 Flaschen

Limonade aus und nahmen diese mit.

In etwa im gleichen Zeitraum wurde auch in der Innenstadt in einen Geschäftsraum

eingebrochen. In diesem Fall manipulierten die Täter das Türschloss des Ladens

PIN ausgespäht, Karte gestohlen und Geld abgehoben

Kaiserslautern (ots) – An einem Geldautomaten in der Innenstadt ist eine Frau am

Wochenende Opfer eines sogenannten Shoulder Surfers geworden. Wie die 70-Jährige

am Montag bei der Polizei anzeigte, wollte sie am Samstagnachmittag kurz vor 15

Uhr an dem Automat Geld abheben. Dass ihr dabei jemand über die Schulter spähte,

merkte die Dame nicht.

Der Unbekannte sprach die Frau an und verwickelte sie in ein Gespräch. Es gelang

ihm unbemerkt, die Scheckkarte der 70-Jährigen gegen eine andere auszutauschen.

Mit der erbeuteten Karte und der zuvor ausspionierten PIN hob der Täter

unmittelbar danach Bargeld vom Konto der Dame ab. Einen Tag später wurde eine

weitere Abbuchung auf dem Konto registriert – diesmal an einem Automaten in

Freiburg.

Dass sie eine falsche Karte hat, bemerkte die Frau erst, als der Automat bei

weiteren Bankgeschäften ihre Karte einzog. Der finanzielle Schaden liegt im

vierstelligen Euro-Bereich.

Von dem Unbekannten, der die Frau in ein Gespräch verwickelte und ablenkte,

liegt folgende Beschreibung vor: etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß,

dunkle Haare, braune Augen; das restliche Gesicht wurde von einer

Mund-Nasen-Maske bedeckt.

Unsere Empfehlung: Bevor Sie an einem Geldautomaten Bankgeschäfte erledigen,

vergewissern Sie sich, dass Sie nicht beobachtet werden und niemand zu dicht in

Ihrer Nähe steht. Falls sich jemand zu nah aufhält, bitten Sie ihn, mehr Abstand

zu halten. Und bevor Sie sich von Fremden in ein Gespräch verwickeln lassen,

beenden Sie zuerst die Eingabe am Automat, beziehungsweise warten Sie, bis der

Kaiserslautern (ots) – Bei den Ermittlungen zu einem Vorfall auf dem

Guimaraes-Platz in der vergangenen Woche ist die Polizei auf der Suche nach

Zeugen. Konkret geht es um Beobachtungen, die am Donnerstag (15. Oktober) kurz

nach 12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz gemacht wurden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 21-jähriger Mann mit einer Tüte

voller Pfandflaschen den Platz in Richtung Bahnhofsgebäude überqueren, als er

von drei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Aus noch nicht geklärten

Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung und einem Handgemenge, bei dem der

21-Jährige einen Schlag ins Gesicht sowie in den Bauchraum erhielt. Er selbst

stieß einen der Angreifer zu Boden.

Anschließend flüchtete der junge Mann; seine Tüte mit den Pfandflaschen ließ er

zurück. Sie wurde von den unbekannten Männern mitgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2620 jederzeit entgegen. |cri

Verdächtiger Mercedes

Kaiserslautern (ots) – Ein Anwohner hat der Polizei am Montag eine verdächtige

Person in der Straße „In den Langen Ruthen“ gemeldet.

Der Mann war mit einer weiteren Person in einem silbernen Mercedes-Benz mit

ausländischen Kennzeichen unterwegs und hat an verschiedenen Haustüren

geklingelt. Das ganze Verhalten der Fahrzeuginsassen erschien dem Zeugen

verdächtig, und sie verständigten die Polizei.

Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen schon in der Vergangenheit bei

anderen Delikten aufgefallen ist. Bei den Personen könnte es sich um sogenannte

„Dachhaie“ handeln.

Die Masche der „Dachhaie“: Als Handwerker ohne vorherigen Auftrag erscheinen

angebliche Dachdecker, die einen Schaden am Dach oder der Regenrinne „entdeckt“

haben. Sie versprechen den Schaden für kleines Geld zu reparieren und verlangen

dann eine horrende, ungerechtfertigte Summe für die meist unfachmännisch

ausgeführten „Reparaturen“. Oftmals werden die Opfer unter Druck gesetzt. Bei

ähnlichen Maschen treten Betrüger als Pflasterarbeiter oder Teerkolonnen auf.

Hinweise darauf, dass sich die Insassen des Mercedes am Montagvormittag strafbar

gemacht haben könnten, liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf vermeintliche Handwerker ein, die

unangemeldet und ohne Auftrag kommen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen,

holen Sie Familienmitglieder oder Nachbarn dazu und informieren Sie die Polizei.

Wenn Ihnen Fahrzeuge oder Personen verdächtig vorkommen, rufen Sie die Polizei.

|elz

