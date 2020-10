Verkehrsunfall mit Personenschaden

Künzell – Ein 18-jähriger Krad-Fahrer aus Neuhof wurde bei einem Unfall am Montag, (19.10.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 07.35 Uhr in Künzell den Unteren Ortesweg aus Richtung Turmstraße kommend in Fahrtrichtung Klinikum Fulda. Im Einmündungsbereich zur Georg-Stieler-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 57-jährigen BMW-Mini-Fahrerin, welche die Georg-Stieler-Straße befuhr und nach links auf die Straße Unterer Ortesweg abbiegen wollte. Der Krad-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda – Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag, (19.10.). Eine 90-järige VW-Fahrerin befuhr gegen 12.25 Uhr in Fulda die Maberzeller Straße in östliche Richtung. In Höhe der Einfahrt „Theresienhof“ bremste sie plötzlich ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 53-jähriger Daimler-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Eine nachfolgende 39jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf den Daimler auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Pkw zerkratzt

Fulda – Zwischen Samstag (17.10.) und Montag (19.10.) zerkratzten Unbekannte einen weißen VW Polo, welcher im Bereich der Kurfürstenstraße abgestellt war. Die Täter nutzten vermutlich einen spitzen Gegenstand und beschädigten die rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Handtaschendiebstahl innerhalb eines Geschäfts

Hünfeld – Am Montag (19.10.), gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl einer Handtasche innerhalb eines Geschäfts in der Töpferstraße. Die Geschädigte stelle ihre Tasche auf einen Stuhl im Verkaufsraum. Kurze Zeit später betrat eine männliche Person das Geschäft und verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch und stahl in diesem Zusammenhang vermutlich die Handtasche. In der Tasche befanden sich mehrere Plastikkarten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Geschädigte konnte die männliche Person wie folgt beschreiben: Männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Seitenscheibe eingeschlagen

Fulda – In der Nacht von Sonntag (18.10.) auf Montag (19.10.) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines grauen Ford C-Max ein. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Anhänger in der Donaustraße abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in Schule

Neuhof – Zwischen Freitag (16.10.) und Montag (19.10.) brachen Unbekannte in eine Schule im Zollweg ein. Die Täter durchsuchten das komplette Gebäude und hebelten mehrere Schließfächer auf. Es kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Einbruch in Gartenhütte

Niederaula / Hattenbach – Zwischen Samstag (17.10.) und Dienstag (20.10.) hatten es Unbekannte auf eine Gartenhütte in der Straße „Am Rain“ abgesehen. Die Täter brachen eine Tür auf und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Kettensägen der Marke Stihl, eine Motorsense sowie einen Benzinkanister. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektromotor eines Lastenaufzugs gestohlen

Bebra – Zwischen Donnerstag (15.10.) und Sonntag (18.10.) stahlen Unbekannte einen Elektromotor eines Lastenaufzugs, welcher in der Eisenacher Straße im Zuge von Dacharbeiten in Gebrauch war. Außerdem beschädigten die Täter ein Drahtseil sowie einen Transportkorb. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Am Donnerstag, den 15.10.20 gegen 07:45 Uhr, parkte eine 33 Jahre alte Autofahrerin aus Antrifttal …

ihren blauen VW Polo auf dem Parkplatz eines Altenheims in der Straße „In der Rambach 14“ in Alsfeld. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Feldatal- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Freitag, den 16.10.20 gegen 14:23 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Bad Salzschlirf mit seinem Mercedes Spinter die L3070 von Windhausen kommend in Richtung Ober-Breifenbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Lauterbach mit einem schwarzen VW die L3164 von Storndorf kommend in Richtung Windhausen. Im Kreuzungsbereich der beiden Landstraßen missachtete der VW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 8.000 EUR

Romrod- Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am Sonntag, den 18.10.20 gegen 13:11 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Romrod mit seinem Fahrrad den Radweg aus Richtung Zell kommend nach Romrod. Als zwei Fußgängerinnen vor ihm auftauchten, machte er durch Klingeln auf sich aufmerksam und verringerte seine Geschwindigkeit. Als die beiden Fußgängerinnen ihm Platz machten, wich zunächst eine nach rechts und eine nach links aus. Als der Radfahrer zwischen beiden Damen durchfahren wollte, beabsichtigte eine Fußgängerin noch schnell die Straßenseite wechseln und der Radfahrer und die 71 Jahre alte Dame stießen zusammen. Beide stürzten zu Boden. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sachschaden ist nicht entstanden.