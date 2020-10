Versuchter Einbruch in Opel-Zoo, Kronberg, Am Opel-Zoo, Dienstag, 20.10.2020, 00:46 Uhr,

(ks)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem versuchten Einbruch in den Opel-Zoo in Kronberg. Gegen 00:46 Uhr wurden zwei unbefugte Männer auf dem Gelände des Opel-Zoos gemeldet. Die Männer wurden durch einen Zeugen gesehen und beschrieben, konnten jedoch flüchten. Einige Zeit später wurden zwei Männer, welche der Beschreibung glichen, in Oberursel kontrolliert und vorübergehend festgenommen. Die beiden 22-Jährigen stehen nun im Verdacht, den versuchten Einbruch in den Opel-Zoo begangen zu haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Bad Homburg Zeugen, die die Tat oder die Täter im Umfeld des Opel-Zoos beobachtet haben. Hinweise werden unter 06172/120-0 entgegengenommen.

Trickdiebstahl zum Nachteil einer 89-Jährigen, Bad Homburg, Stift-Tepl-Straße, Montag, 19.10.2020, 16:00 Uhr,

(ks)Zwei unbekannte Männer erbeuteten am Montag gegen 16:00 Uhr in Bad Homburg in der Stift-Tepl-Straße diversen Schmuck durch einen Trick. Die beiden Unbekannten sollen bei der 89-jährigen Bewohnerin geklingelt und angegeben haben, die Wasserqualität prüfen zu müssen. Anschließend blieb einer der Männer bei der Dame, der andere „prüfte“ in der Wohnung angeblich die Wasserleitungen. Nachdem die beiden Männer gegangen waren, stellte die Bewohnerin fest, dass Schmuck im Wert von ca. 1.500 Euro fehlte. Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Ca. 1,80m groß, kräftige Figur, dunkle Haare, Vollbart, wirkte gepflegt, trug ein hellblaues Hemd; 2. Ca. 1,80m groß, athletische Figur, kurze dunkle Haare.

Wenn Sie Beobachtungen zu den beiden Männern gemacht haben oder ebenfalls geschädigt wurden, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/120-0.

Die Polizei rät grundsätzlich dazu, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannten Personen sollte die Tür nur mit eingehängter Sicherungskette geöffnet werden. Sollten Sie Zweifel an der Identität einer Person haben, die sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen will, ziehen Sie einen Menschen Ihres Vertrauens hinzu. Äußern Sie die Absicht gemachte Angaben überprüfen zu wollen, bevor Sie jemanden in Ihre Räume lassen. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Gleiches gilt für andere bekannte Maschen, durch die sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnungen ihrer Opfer verschaffen wollen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre „Der goldene Herbst“ für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de). In Wiesbaden können sie sich jederzeit bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer (0611) 345-1616 informieren. Hier können auch kostenlose Beratungstermine vereinbart werden.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Oberursel, Mainstraße, Montag, 19.10.2020, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr,

(ks)Zu einem Einbruch in eine Wohnung kam es am Montagnachmittag in Oberursel in der Mainstraße. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte vermutlich durch Klingeln Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Wahrscheinlich gelangten sie durch Einsatz entsprechenden Werkzeugs in eine Wohnung in einem der oberen Stockwerke. Aus dieser erbeuteten sie Schmuck und Dokumente im Wert von geschätzten 500 Euro. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Anruf von falschem Polizeibeamten, Kronberg, Am weißen Berg, Sonntag, 18.10.2020 bis Montag, 19.10.2020,

(ks)Einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt eine 91-Jährige zwischen dem vergangenen Sonntag und Montag. Der Anrufer gab an, es seien Einbrecher festgenommen worden und die Daten der Angerufenen stünden in deren Notizbuch. Anschließend versuchte der Anrufer Informationen über Geld oder Wertgegenstände der älteren Dame zu erhalten. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme kam es danach nicht mehr.

„Hallo hier ist Müller von der Polizei. Wir haben eine Einbrecherbande festgenommen und bei einem der Täter einen Zettel mit ihrem Namen gefunden. Da noch weitere Komplizen der Bande unterwegs sind, sind ihre Wertsachen in Gefahr…“ So oder so ähnlich beginnen derzeit viele Gespräche, die vor allem ältere Menschen am Telefon entgegennehmen. Glücklicherweise beenden die Betroffenen die Gespräche oft, da sie entweder über die Masche der Täter informiert oder misstrauisch waren. Beides prima! Denn sich mit den Tätern zu unterhalten oder gar Informationen über Bargeld oder Wertsachen herauszugeben, kann fatale Folgen haben. In einigen Fällen in der Vergangenheit haben die Täter ihre Opfer dazu bewegt, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden.

Sachbeschädigung mit sehr hohem Schaden, Bad Homburg, Landgrafenstraße, Samstag, 17.10.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 19.10.2020, 07:30 Uhr,

(ks)Bei einer Sachbeschädigung an einer im Rohbau befindlichen Wohnanlage kam es zwischen Samstag und Montag in der Landgrafenstraße in Bad Homburg zu einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Unbekannte Täter hatten ca. 60 Glasfenster an dem Objekt zerkratzt. Bislang liegen der Polizei hierzu keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gesucht! Bitte melden Sie sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Neu-Anspach, An der Eisenbahn, Montag, 19.10.2020, 11:09 Uhr,

(ks)Am Montagvormittag ereignete sich in Neu-Anspach an der Kreuzung An der Eisenbahn und Siemensstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Gegen 11:09 Uhr war ein 72-Jähriger auf seinem Fahrrad auf der Straße An der Eisenbahn in Neu-Anspach in Richtung Hausen unterwegs. An der Kreuzung zur Siemensstraße wollte ein 53-jähriger PKW-Fahrer ersten Ermittlungen zufolge zur gleichen Zeit nach rechts in die Siemensstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem weißen VW-Sharan des 53-Jährigen. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem weißen VW-Sharan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wenn Sie diesen Unfall beobachtet haben, nehmen Sie bitte ‚Kontakt zur Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0 auf.

VW Polo bei Unfallflucht beschädigt, Königstein, Hölderlinstraße, Mittwoch, 14.10.2020, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 15.10.2020, 11:30 Uhr,

(ks)Ein geparkter VW Polo wurde zwischen Mittwoch, 14.10.2020, 21:00 Uhr und Donnerstag, 15.10.2020, 11:30 Uhr bei einer Verkehrsunfallflucht durch einen unbekannten PKW beschädigt. Der blaue Polo war am Mittwoch gegen 21:00 Uhr in der Hölderlinstraße neben dem Wendehammer in Königstein geparkt worden. Am darauffolgenden Donnerstag stellte die Halterin des Polos fest, dass ihr Fahrzeug mehrere neue Beschädigungen aufwies. Diese befanden sich im Bereich der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Wie der Unfall sich genau zugetragen hat, ist bislang unklar. Er muss der Spurenlage zufolge jedoch durch ein weiteres Kraftfahrzeug verursacht worden sein. Da die Anzeige erst am Montag, dem 19.10.2020, aufgenommen wurde, erfolgt eine Suche nach möglichen Zeugen erst jetzt.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen und einem möglichen Unfallverursacher werden durch die Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 entgegengenommen.