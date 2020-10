Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 20.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.10.2020 zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim mussten 2 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen. Bei einer weiteren Kontrolle in der Mozartstraße in Ellerstadt hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. In Ungstein wurde der Fußgängerüberweg in der Altenbacher Straße überwacht. Auch hier gab es keinerlei Beanstandungen.

Bad Dürkheim: Katalysator ausgebaut

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 05.10.2020 20:00 Uhr bis 16.10.2020 wurde von bislang unbekannten Tätern, aus einem auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim abgestellten PKW, der Katalysator ausgebaut und entwendet. Als die 71-jährige Fahrerin ihren Opel Astra starten wollte, hörte sie einen ohrenbetäubenden Krach und wunderte sich, warum ihr Opel „wie ein Panzer“ klingt. Nachdem das Fahrzeug in eine Werkstatt abschleppt wurde, konnte dort festgestellt werden, dass der Katalysator ausgebaut wurde. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bockenheim: Versuchter Wohnungseinbruch

Bockenheim, Kellereistraße – 19.10.2020, 10:45 Uhr (ots) – Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit im Wohnzimmer, als sie einen mutmaßlichen Einbrecher auf der Terrasse bemerkte. Dieser flüchtete sofort, als er ihre Anwesenheit bemerkte. Ein Zeuge beobachtete diesen Mann auch, als er über die Mauer des Wohnanwesens kletterte und dabei einen großen Schraubendreher verlor. Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70-1,80 m groß, schlanke „normale“ Figur, südländischer Typ, bekleidet mit schwarzer Jacke, grauer Jogginghose, Mundschutz, braune oder schwarze Basecap. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Fahndungsmaßnahmen in Bockenheim verliefen ergebnislos, allerdings konnte eine Stunde später ein 33-Jähriger in Grünstadt festgestellt werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Ob es sich dabei um den Täter aus Bockenheim handelt wird überprüft.

Obrigheim: Falscher Microsoft-Mitarbeiter manipuliert Computer

Obrigheim – 19.10.2020, 14:40 Uhr (ots) – Eine 59-Jährige aus Obrigheim erhielt gestern den Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, der mit „indischem Akzent“ sprach. Der Täter gab an, dass der PC der Geschädigten gehackt sei und er helfen wolle. Die Geschädigte akzeptierte, dass der Fremde die Steuerung ihres Computers übernahm. Dieser löschte mehrere Apps und installierte auch ein Programm. Als die Geschädigte bemerkte, dass sie offensichtlich auf einen Betrüger reingefallen war, schaltete sie den PC aus. Bei dem installierten Programm handelt es sich sehr wahrscheinlich um Schadsoftware.

Dirmstein: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis – Rollerfahrer will abhauen

Dirmstein, Mitteltor – 19.10.2020, 17:40 Uhr (ots) – Einer Streife der PI Grünstadt fiel ein Kleinkraftrad im Bereich Mitteltor auf, dessen Fahrer beim Erblicken der Polizei „Schnur“ gab. Die Beamten folgten dem Roller mit knapp 50 km/h. Der Fahrer versuchte die Polizeistreife erfolglos abzuschütteln. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen konnte dieser lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Der Roller war offensichtlich frisiert.

Haßloch: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Haßloch (ots) – Auf der K14 von Neustadt in Richtung Haßloch ereignete sich am Montag Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW, besetzt mit einem 42-jährigen Mutterstadter wollte ein vorausfahrendes Kleinkraftrad überholen. Das Kleinkraftrad war mit zwei 16-jährigen aus Neustadt besetzt. Der Fahrer des Kleinkraftrades bog jedoch in einen Waldweg ein und übersah hierbei den überholenden PKW. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Motorradfahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die K 14 war für ca. 15 Minuten voll gesperrt.

Grünstadt: Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund von Fahrzeugveränderungen

Grünstadt – BAB 6 (ots) – Am Montag, 19.10.2020, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A6 bei Grünstadt einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Bruchmühlbach-Miesau, der mit seinem 5er BMW in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann diverse nicht abgenommene Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hat. Insbesondere hatte er nicht zugelassene Leuchtmittel im Standlicht und den Nebelscheinwerfern verbaut. Daher war die Betriebserlaubnis erloschen, weshalb der Mann die Gelegenheit zur Behebung erhielt. Losgelöst davon wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Haßloch, Böhl-Iggelheim: Feld der Verwüstung nach Diebstahl eines Linienbusses

Haßloch/Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag wurden Beamte der PI Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall in die Hauptstraße nach Böhl gerufen. Dort fanden sie ein Feld der Verwüstung vor. Ein Linienbus hatte offenbar sechs Fahrzeuge und ein Hoftor beschädigt und insgesamt einen Sachschaden von ca. 40.000 Euro verursacht. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass der Bus offenbar in Haßloch von einem Busdepot eines westpfälzischen Unternehmens entwendet wurde. Vor Ort konnten Beamte der PI Haßloch weitere acht Busse feststellen, die teilweise beschädigt waren und Unfallspuren aufwiesen.

In der Nähe des Depots in Haßloch wurde eine verdächtige Person festgestellt, die zuvor in der Nähe der Unfallstelle in Böhl schon kontrolliert wurde. Der Mann, ein 19-jähriger Speyerer konnte nach einem kurzen Fluchtversuch durch die Beamten gestellt werden. Er räumte schließlich ein, gemeinsam mit einem 16-jährigen aus Neustadt, die Busse im Depot beschädigt und einen der Busse entwendet und den Unfall verursacht zu haben. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Kumpane konnte ebenfalls ermittelt werden. Der verursachte Gesamtschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Beide werden sich für die Taten verantworten müssen.