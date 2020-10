Haßloch: Erste Planungen für den 12. Sicherheits- und Gesundheitstag beginnen

Haßloch – Am 11. September 2021 soll die inzwischen 12. Auflage des Sicherheits- und Gesundheitstages stattfinden. Bei der Gemeinde beginnt dieser Tage die Vorplanung, indem interessierte Aussteller sich für den Aktionstag in der Haßlocher Pfalzhalle anmelden können.

„Uns ist bewusst, dass aus heutiger Sicht noch niemand sagen kann, wie sich bis September 2021 die Situation entwickeln wird und ob Veranstaltungen dieser Größenordnung dann wieder möglich sind, wir hoffen allerdings das Beste“, so die zuständigen Beigeordneten Tobias Meyer und Claus Wolfer. Daher beginnt dieser Tage, wie sonst auch, das Anmeldefenster für interessierte Aussteller. Wer sich gerne mit einem Stand präsentieren möchte, kann sich ab sofort bei der Gemeindeverwaltung unter 06324/935-359 oder per Mail bei beate.gebhard-diehl@hassloch.de melden.

Der Sicherheits- und Gesundheitstag ist eine Veranstaltung der Gemeindeverwaltung Haßloch mit Unterstützung durch den Seniorenbeirat und die Haßlocher Polizeiinspektion. „Dieser Tag gibt auf informative und unterhaltsame Weise Impulse für das Gesundheits- und Sicherheitsbewusstsein“, versprechen die beiden zuständigen Beigeordneten Tobias Meyer und Claus Wolfer. Welche Gesundheitstherapien sind neu und werden in Haßloch und Umgebung angeboten? Wie kann man ganzjährig sein Haus und damit sich selbst am besten vor Einbrechern schützen? Und wie kann man auch in jüngeren Jahren schon dafür sorgen, dass man aktiv im Arbeitsleben bleiben kann? Diese und mehr Fragen sollen am Samstag, 11. September 2021, beantwortet werden. Der Messetag wird wie immer begleitet von einem umfangreichen Vortrags- und Rahmenprogramm und wird von 10:00 bis 17:00 Uhr stattfinden – stets vorausgesetzt, dass es die bis dahin geltende Corona-Lage zulässt.