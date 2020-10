Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nach Wohnungseinbrüchen

Kassel-Oberzwehren und -Wolfsanger/Hasenhecke (ots) – Am Montag 19.10.2020 und in der Nacht zu Dienstag 20.10.2020 kam es in den Kasseler Stadtteilen Oberzwehren und Wolfsanger/Hasenhecke zu 2 Wohnungseinbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter gewaltsam die Terrassentüren angingen. Konkrete Hinweise, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten, liegen den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo derzeit nicht vor. Sie suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Zusammenhang mit einem der Einbrüche beobachtet haben.

Täter nutzen Abwesenheit in Oberzwehren

Der Einbruch in der Alfred-Delp-Straße, nahe der Hannah-Arendt-Straße, war von den Bewohnern des betroffenen Einfamilienhauses bei ihrer Heimkehr am gestrigen Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr festgestellt worden. Wie sie den zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichteten, hatten sie das Haus um 09:45 Uhr verlassen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertsachen. Hierbei wurden sie offenbar nicht fündig, denn nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Bewohner im Hörnebachweg von Einbrecher geweckt

Im Hörnebachweg, nahe des Rinnbornwegs, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Bewohner waren gegen 02:10 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt worden und hatten sofort nach dem Rechten geschaut. Nachdem sie das Licht im Haus eingeschaltet hatten, flüchtete der Einbrecher über ein Nachbargrundstück, wo sich die Spur verliert. Die Bewohner beschrieben den Ermittlern später eine schmächtige und dunkel gekleidete Person, die torkelnd davongelaufen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Täter versucht, die Terrassentür brachial zu öffnen. In das Haus war der Unbekannte offenbar nicht gelangt, allerdings richtete er mit seinem Vorgehen einen Schaden an der Tür an.

Die Ermittler des K 21/22 suchen nun nach Zeugen, die am gestrigen Montag und in der vergangenen Nacht im Bereich der Tatorte möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Nach gefährlichem Überholmanöver – Streife stoppt Autofahrer mit 4,4 Promille

Kassel-Rothenditmold (ots) – Mit einem gefährlichen Überholmanöver machte am gestrigen Montagabend ein 33-jähriger Autofahrer auf sich aufmerksam, der mit 4,4 Promille auf der Wolfhager Straße in Kassel unterwegs war. Glücklicherweise konnte eine Streife der Wachpolizei die Fahrt des Mannes kurz darauf beenden, ohne dass jemand zu Schaden gekommen war. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Streife der Wachpolizei war gegen 19:40 Uhr auf der Wolfhager Straße in Richtung Harleshausen unterwegs, als ihr auf Höhe der Brandaustraße der vorausfahrende VW auffiel, der äußerst riskant ein anderes Auto überholte und dabei über eine Sperrfläche fuhr. Die Wachpolizisten folgten dem Wagen und setzten der gefährlichen Fahrt wenige Meter weiter ein Ende. Sofort nahm die Streife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen aus Kassel wahr.

Der anschließend bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest förderte schließlich den hohen Promillewert zutage, weswegen er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Nord gebracht wurde. Da er darüber hinaus keinen Führerschein hat, muss er sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

