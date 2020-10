Marburg (ots) – Am Montag 19.10.2020 gegen 20 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen Mann, der auf dem Gehweg an der Straße Am Grün liegt und nicht reagiert. Der 36-jährige Mann sprach so gut wie kein Deutsch, so dass sich das vorangegangene Geschehen nicht gänzlich klären ließ.

Gedeutet aus den Gesten und Worten könnte es sein, dass der Mann durch einen Tritt in die Genitalien zu Boden ging und sich dabei eine Platzwunde zuzog. Eine Beschreibung konnte der Mann nicht abgeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Wer hat gesehen, was sich am Montagabend gegen

20 Uhr in Höhe des Anwesens Am Grün 13 ereignet hat? Gab es eine Auseinandersetzung? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

