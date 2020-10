Heidelberg: Stadtnotizen 20.10.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Heidelberger Verkehr – quo vadis? – „Verkehrsentwicklungsplan 2035“ von 400 Interessierten diskutiert – Vortragsreihe geht weiter

„Mobilität gemeinsam gestalten“: Unter diesem Motto konnten Bürgerinnen und Bürger im September und Oktober 2020 bei sechs Lokalkonferenzen und einer Pendlerkonferenz ihre Ideen und Hinweise zum Verkehrsentwicklungsplan 2035 einbringen. Gut 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, mit Fachleuten über die Zukunft von Verkehr und Mobilität in ihren Stadtteilen beziehungsweise auf ihrem Pendelweg zu diskutieren – Corona-bedingt im digitalen Raum. Der neue Verkehrsentwicklungsplan (VEP) wird den strategischen Rahmen für alle Heidelberger Verkehrsprojekte bis zum Jahr 2035 bilden. Im November wird sich der nicht öffentlich tagende Arbeitskreis VEP Gesamtstadt mit dem Thema befassen. Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Heidelberg und das städtische Amt für Verkehrsmanagement haben die Konferenzen organisiert.

Die wesentlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger

Aufenthaltsqualität und eine Aufteilung der Straßenräume zugunsten des Umweltverbundes, also zugunsten der Gruppe umweltverträglicher Verkehrsmittel

Reduzierung von Gehwegparken

Radschnellverbindungen in die Region

für die Berg- und Hangstadtteile: eine bessere ÖPNV-Erschließung sowie Radwege und Rad-Mitnahmemöglichkeiten in Bussen und Bahnen

Aufgezeichnete Fachbeiträge der Konferenzen stehen online zur Verfügung unter www.heidelberg.de/vep (unter „Ablauf“ und „Downloads“); eine Dokumentation folgt.

VHS-Vortragsreihe geht ab 3. November weiter

Im November 2020 kommt die Fortsetzung der im Frühjahr begonnenen Vortragsreihe in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS). An drei Abenden werden die Entwicklung des ÖPNV, die Bedeutung von Radschnellwegen und die Umwandlung von Straßenraum erörtert. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu den Terminen eingeladen. Zum Start spricht am Dienstag, 3. November 2020, Thorsten Fisch aus Ulm in der VHS, Bergheimer Straße 76, über den ÖPNV in der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt zu allen Vorträgen ist frei; Corona-bedingt ist die Teilnehmerzahl aktuell auf 24 begrenzt. Striktere Regelungen zur Teilnehmerzahl können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

#Heidelberg4climate: Heidelbergs großer Klimaschutz-Aktionsplan

Auf ihrem Weg zur klimaneutralen Stadt hat Heidelberg im November 2019 einen großen Klimaschutz-Aktionsplan mit den ersten 30 konkreten Vorschlägen aufgelegt. Dieser Aktionsplan legt Ziele und Prioritäten innerhalb des „Masterplan 100% Klimaschutz“ fest. Die Vorschläge betreffen alle Lebensbereiche, von Bauen und Wohnen, Ernährung und Konsum über die naturnahe Stadtgestaltung bis zur Mobilität (#Heidelberg4climate).

Programm für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien

Als Programmierer Lego-Modelle zum Leben erwecken, in die Rolle des Zoopflegers schlüpfen, als Bogenschützin des Mittelalters trainieren, im Filmworkshop erste Filmerfahrung sammeln oder im Englisch-Intensivkurs Sprachkenntnisse auffrischen: Trotz Corona-Pandemie haben sich viele Veranstalter in Heidelberg flexibel auf die veränderten Bedingungen eingestellt und bieten im Rahmen der geltenden Vorschriften auch im Herbst für Kinder ab vier Jahren und für Jugendliche wieder spannende Aktivitäten. Bei einigen Angeboten ist der Feriengutschein einlösbar. Wichtig für Familien mit jüngeren Kindern: Viele Angebote sind Ganztagsveranstaltungen. Flexible Hol- und Bringzeiten unterstützen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Programm ist online abrufbar unter www.heidelberg.de/ferienangebote .

Termine zum Hölderlin-Jubiläumsjahr/November 2020

5. November 2020, 18.15 bis 19.45 Uhr

Kurpfälzisches Museum Heidelberg, Blauer Salon

Vortragsreihe „Hölderlin heute“ zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag

Prof. Dr. Thomas Schirren (Salzburg): „Das Nächste Beste“

Eintritt frei; die Platzzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt, Anmeldung per E-Mail unter kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de

Veranstalter: Kurpfälzisches Museum Heidelberg in Kooperation mit dem Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg

10. November 2020, 19.30 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Hilde-Domin-Saal

Lesung

Michael Buselmeier: Ich rühm dich Heidelberg. Poem in sechs Gesängen

In dem ursprünglich zum 800. Stadtjubiläum verfassten Poem mit dem an Oswald von Wolkenstein erinnernden Titel „Ich rühm dich Heidelberg“ (1996) folgt ein eher episch als lyrisch gestimmtes Ich in sechs Etappen der widersprüchlichen Geschichte der Stadt und den krummen Wegen der Dichter und Alltagsleute durch ihre Gassen und Räume. In Bruchstücken taucht auch der Jubilar Hölderlin auf. Nach einer Art Ouvertüre spielen die folgenden Gesänge in der Weststadt, am Neckar, auf der Alten Brücke, in der revolutionär bewegten Altstadt sowie in Rohrbach.

Michael Buselmeier, geboren 1938 in Berlin, lebt als freier Schriftsteller in Heidelberg und ist besonders durch seine literarischen Führungen bekannt geworden. Sein Roman „Wunsiedel“, mit dem er sich auf die Spuren der Romantik begab, wurde 2011 für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Stadtbücherei Heidelberg

Eintritt frei; die Platzzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt, Anmeldung erforderlich

12. November 2020, 18.15 bis 19.45 Uhr

Kurpfälzisches Museum Heidelberg, Blauer Salon

Vortragsreihe „Hölderlin heute“ zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag

PD Dr. Felix Christen (Zürich): Hölderlins Verfahrungsart

Eintritt frei; Die Platzzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt, Anmeldung per E-Mail unter kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de

Veranstalter: Kurpfälzisches Museum Heidelberg in Kooperation mit dem Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg

19. November 2020, 18.15 bis 19.45 Uhr

Kurpfälzisches Museum Heidelberg, Blauer Salon

Vortragsreihe „Hölderlin heute“ zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag

Dr. Thomas Schmidt (Marbach a. N.): Hölderlins Orte

Eintritt frei; die Platzzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt, Anmeldung per E-Mail unter kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de

Veranstalter: Kurpfälzisches Museum Heidelberg in Kooperation mit dem Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg

26. November 2020, 18.15-19.45 Uhr

Kurpfälzisches Museum Heidelberg, Blauer Salon

Vortragsreihe „Hölderlin heute“ zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag

Prof. Dr. Andrea Albrecht & Sandra Schell (Heidelberg): „ein ungetrübtes Bild dieses Dichters dem deutschen Volk zu vermitteln“. Die Hölderlin-Gesellschaft und ihre Geschichte

Eintritt frei; die Platzzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt, Anmeldung per E-Mail unter kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de

Veranstalter: Kurpfälzisches Museum Heidelberg in Kooperation mit dem Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg

Ergänzend: www.cityofliterature.de/hoelderlin2020