Kaiserslautern – Im Rahmen der Herbstschule Rheinland-Pfalz besuchte Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann zusammen mit Oberbürgermeister Klaus Weichel am heutigen Dienstag die Geschwister-Scholl Grundschule.

„Wir haben mit dem Programm, welches bereits ebenfalls im Sommer stattgefunden hat, hervorragende Zusammenarbeit mit dem Land bewiesen. Hand in Hand haben verschiedene Referate dies umgesetzt und den Kindern ein tolles Format geboten. Der Bedarf ist da und darum war es wichtig, dieses Projekt fortzuführen“,

so Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Die Herbstschule bietet für Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse während der Herbstferien verschiedene Bildungsangebote. Insgesamt 160 Schülerinnen und Schüler haben sich in Kaiserslautern angemeldet. Das Angebot umfasst Nachhilfe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Dabei sind 15 Kursleitungen, bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern und Lehramtsstudierenden, im Einsatz sowie 15 Abiturienten, welche als Springer unterstützend zur Verfügung stehen.

„Ein solches Programm zeigt Rheinland-Pfalz als Ehrenamtsland. Nur durch allerhand Helferinnen und Helfer kann so etwas entstehen. Bundesweit ist es einmalig, dass Land, Kommune, Schule und Ehrenämter für ein Format wie die Herbstschule zusammenarbeiten. Daher geht mein Dank an alle Beteiligten“,

betonte Beckmann.

„Selbstverständlich ersetzt es nicht den Unterricht, es entlastet jedoch die Familien, die Kinder bekommen Aufgaben zum Üben und zum Vertiefen und haben die Möglichkeit, den Ausfall vom Frühjahr aufzuholen“,

so der Staatssekretär weiter.

In Kaiserslautern findet das Angebot der Herbstschule für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1. – 4. an der Grundschule Geschwister-Scholl statt, für Schüler der Klassen 5. – 8. an der Lina-Pfaff-Realschule.