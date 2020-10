B 39: Vollsperrung des Kreisels zwischen Geinsheim und Neustadt an der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, beginnen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Kreisverkehrsanlage Anschlussstelle A 65 Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen/B 39 und der Kreisstraße 9 in Richtung Lachen-Speyerdorf.

Die Arbeiten werden je nach Witterung bis Ende dieses Jahres andauern und erfolgen unter Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrsplatzes einschließlich der Zufahrten.

Die großräumige Umleitung verläuft an den Anschlussstellen A 65/B 272 Landau/Nord und B 9/B39 Speyer – Dudenhofen über die Bundesstraße 272 und die Bundesstraße 9. Im Zuge der B 39 Neustadt – Speyer werden die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die Sperrung hingewiesen und umgeleitet.

Aufgrund zahlreicher Schäden und Verformungen muss der Kreisverkehrsplatz einschließlich aller Zufahrten bis in eine Tiefe von 40 Zentimeter erneuert werden.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme belaufen sich auf rund 550.000 Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmenden und Anliegenden um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.