Kaiserslautern – Eingebettete Computersysteme stecken in Autos oder Smart Phones und verwandeln klassische Fertigungstechnik in eine Smart Factory, indem sie Daten verarbeiten sowie Prozesse in komplexen technischen Umgebungen steuern.

Die elektronischen Rechner bilden so das Rückgrat der Digitalisierung. Ein Masterabschluss in diesem Bereich öffnet Absolventinnen und Absolventen die Türen in viele Zukunftsbranchen. Gemeinsam mit Partneruniversitäten bietet die TU Kaiserslautern den European Master in Embedded Computing Systems (EMECS) an. Das Zwei-Jahresprogramm unter dem Dach von „Erasmus MUNDUS“ genießt einen exzellenten Ruf: Kürzlich hat die Europäische Union 4,2 Mio. Euro für eine dritte Förderperiode zugesagt.

Kaiserslautern, Southampton, Trondheim und künftig auch Turin – Studierende profitieren von einem universitätsübergreifenden Studienplan, den sie an mindestens zwei Standorten absolvieren.

„EMECS hat sich zum Aushängeschild und Standortfaktor entwickelt. Seit 10 Jahren gelingt es uns so, Top-Studierende aus der ganzen Welt für ein Masterstudium in Europa zu gewinnen“,

berichtet Programmkoordinator Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kunz von der TUK.

„Und ab dem Wintersemester 2021/22 werden, dank der Anschlussförderung, vier weitere Studierendengenerationen vom integrierten Exzellenzstudium profitieren.“

Die TUK bietet das englischsprachige Masterprogramm seit 2010 kooperativ mit der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim und der University of Southampton an.

„Mit der Politecnico di Torino hat sich jetzt ein vierter Hochschulpartner unserem Verbund angeschlossen – dies verstärkt die internationale Ausrichtung und erhöht die Attraktivität des Masterstudiengangs“,

ergänzt Nicole Jankowiak, Programmanagerin des Studiengangs.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), der als nationale Agentur für Hochschulzusammenarbeit eine angemessene Präsenz der deutschen Hochschulen in Förderlinien wie Erasmus MUNDUS anstrebt, hat die TUK vom Anfang an begleitet.

„Die TU Kaiserslautern nimmt, was die fachliche und organisatorische Koordination des europäischen Masterstudiengangs betrifft, eine Vorreiterrolle ein“,

sagt Beate Körner, die beim DAAD für Programmmanagement und inhaltliche Beratung zuständig ist.