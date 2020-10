Es gibt einen gewissen Trend zu flexibler Arbeit, der auf großes Interesse stößt, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum.

Der „digitale Nomaden-Lebensstil” ist eine Kombination aus Reisen/ Freizeit und mobiler Arbeit. Ob in Frankreich an der Côte d’Azur oder in Costa Rica, man braucht nur eine gute Internetverbindung und ein Laptop. Arbeitet man zum Beispiel als Freelancer, ist völlig egal, von welchem Ort der Welt man seine Tätigkeit ausübt.

Digitale Nomaden in Zahlen

Angesichts der fließenden, sich wandelnden Natur des grenzenlosen Arbeitens ist es eher schwierig, diesen Trend festzuhalten.

Upwork (das Ergebnis einer Fusion zwischen den freiberuflichen Stellenbörsen oDesk und eLance) leistet ziemlich gute Arbeit. In einer 2014 durchgeführten Umfrage unter seinen freiberuflichen Kunden hat das Unternehmen diese Schlüsselergebnisse offenbart:

39 % gaben an, dass sie sich jetzt als Digitaler Nomade betrachten, und von diesen wurde fast die Hälfte (45 %) erst im Jahr 2014 Nomade.

Von den fast drei Vierteln (74 %), die eine Änderung vornahmen, um weniger an einen physischen Arbeitsplatz gebunden zu sein, wurden 67 % Freiberufler und 34 % gründeten ein virtuelles Unternehmen oder Team.

79 % gaben an, dass sie erwarten, für den Rest ihres Lebens ein Digitaler Nomade zu sein.

“Digital Nomads” verzeichneten einen Anstieg des Einkommens (59 %, gegenüber 17 % bei unverändertem Einkommen nach dem „Nomadentum“ und 24 % mit einem Rückgang).

Seitdem sie weniger an einen physischen Arbeitsplatz gebunden sind, gaben 92 % an, dass sie glücklicher sind.

Aber wie wird man ein „digitaler Nomad”?

Tätigkeiten und Berufe, die ein Freelancer ausüben kann

Hier einige der Berufe, die als digitaler Nomade oder Freelancer ausgeübt werden können:

– Copywriter

– Softwareentwickler

– Blogger

– Social Media Manager

– Grafik Designer

– Voiceover

– Logo Design

– Illustrator

– Administrative Unterstützung/ Virtueller Assistent

– Übersetzer

– App-Entwickler

– Abschreiber

– Dateneingabe

Dies sind nur einige der Berufe/ Tätigkeiten, die Sie im Auge behalten sollten, wenn Sie sich den Traum vom Leben als digitaler Nomade erfüllen möchten.

Texter und Übersetzer

Ein großer Teil freiberuflich tätiger digitaler Nomaden arbeitet im Bereich der Texterstellung. Das kann als Werbetexter oder Autor für die Erstellung von Blogs und Artikeln oder auch als Übersetzer sein. Ein großer Vorteil dieser Berufsgruppe ist, dass man außer den notwendigen Kenntnissen und einer Prise Talent nicht besonders viel dazu benötigt.

Meist reicht ein Laptop und eine Internetverbindung und man ist startklar. Als Texter ist ein gewisses Talent wichtiger als eine Ausbildung in diesem Bereich, sodass diesen Weg auch viele Quereinsteiger wählen. Diese gibt es auch unter den Übersetzern häufig, wobei zu beachten ist, dass Sprachkenntnisse allein noch keinen guten Übersetzer ausmachen. Insgesamt sind diese Berufe allerdings die mit einer der geringsten Einstiegsschwellen, sodass viele neue digitale Nomaden sich zunächst in diesen Bereichen verdingen.

Softwareentwickler oder Designer

Deutlich spezieller geht es bei den Entwicklern und Designern zu. Hier braucht es nicht nur eine Ausbildung in genau diesem Bereich, sondern auch die passenden Programme und Hardware, die ganz schön ins Geld gehen können.

Ein relativer beliebter Weg in die Selbstständigkeit führt für Designer und Entwickler über die Glücksspielbranche. Viele Software-Studios stellen Freiberufler an, um ihre Teams im Haus zu unterstützen oder bestimmte Projekte bearbeiten zu lassen.

Selbst große Entwickler-Studios, die hoch angesehen in der Branche sind, wie etwa NetEnt oder Microgaming, beschäftigen eine kleine Armee an Freiberuflern, um ständig neue Slots auf den Markt zu bringen. Beide Berufsgruppen sind auch nicht an einzelne Studios gebunden, sondern können ebenso gut die Online Casinos selbst oder Seiten, die sich mit Casinos beschäftigen unterstützen. Hier sind die Möglichkeiten und der Bedarf vielfältig, sodass Entwickler und Designer hier einen guten Einstieg in das digitale Nomadentum finden.

Ein nomadischer Lebensstil

Das Für und Wider

Bevor Sie ein digitaler Nomade werden, werden Sie wahrscheinlich die Vor- und Nachteile des Lebensstils messen wollen. Nomaden sehen sich oft mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten konfrontiert, von deren Existenz sie nicht wussten. Das ist der Preis, den man für einen Lebensstil zahlen muss, um den die meisten Menschen neidisch sind, vor dem sie sich jedoch zu sehr fürchten.

Perspektiven

Um den Kopf und den Geist hoch zu halten, müssen Sie die richtige Perspektive beibehalten und eine gewisse Charakteristik erfüllen.

Haben Sie einen ausgeprägten Sinn für Ziele und das, was Sie vom Leben erwarten?

Können Sie ein geduldiger, methodischer, opportunistischer, selbstmotivierter Angestellter sein?

Können Sie sich schnell und mitfühlend auf Situationen einstellen?

Können Sie die Ruhe bewahren, selbst wenn Ihr Laptop stirbt, kurz bevor Ihre Bankkarte in einer Maschine klemmen bleibt, im tiefsten Brasilien? Helfen Sie sich leicht weiter in schwierigen Situationen?

Verfügen Sie über Entscheidungs- und Planungsfähigkeiten und die Disziplin, sich daran zu halten?

Wenn Sie auf die meisten dieser Fragen mit Ja geantwortet haben, werden Sie bei der Betrachtung der folgenden Vor- und Nachteile von Arbeit und Reisen deutlich besser abschneiden.

In Wirklichkeit gibt es für jedes Pro (Glas halb voll) ein Contra (Glas halb leer), also achten Sie darauf, wie Sie diese Pros und Contras wahrnehmen. Lassen Sie sich nicht von übermäßigem Eifer dazu zwingen, versteckte Komplexitäten zu überfliegen.

Die Vor- und Nachteile des Lebensstils des digitalen Nomaden

Bevor Sie ein digitaler Nomade werden, müssen Sie Folgendes bedenken:

Sie machen immer Ihren eigenen Zeitplan! (Bestenfalls schlechte Routine, verantwortlich für Ihren eigenen Erfolg und haftbar für Ihr eigenes Versagen)

Sie arbeiten von überall aus! (Sie sind so ziemlich obdachlos!)

Es gibt kurze und lange Arbeitstage! (Zusätzlicher Druck zur effektiven Ausführung der 80/20-Regel)

Sie müssen ständig neue Verbindungen knüpfen! (Weniger Zeit für bestehende Freunde und Familie)

Entscheiden Sie sich, wo immer Sie auf der Welt leben möchten! (Kämpfen Sie mit Visabestimmungen, Zeitzonen)

Unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten! (Finanzielle Sicherheit ist weniger vorhersehbar)

Günstigere Lebenshaltungskosten! (Kostenvorteile nur solange Sie statisch an einem Ort leben, Reisen können teuer sein)

Hurra, Palmen und Fernweh! (Umgang mit periodischer Einsamkeit, unvorhersehbarem Wetter und infrastrukturellen Herausforderungen)

Wenn Sie also bereit sind, sich mit diesen Faktoren auseinander zu setzten und Sie es leid sind, jeden Tag im selben Büro oder am selben Standort zu arbeiten, dann können Sie sich erst mit dem Status des digitalen Nomaden anfreunden, indem Sie im eigenen Land herumreisen und gleichzeitig als Freelancer arbeiten. Dann ziehen Sie in Betracht eine längere Reise zu machen, aber noch innerhalb Europas und später wagen Sie den Schritt, zum Beispiel 6 Monate Thailand einzuplanen.

Auf diese Weise werden Sie ein echter globaler digitaler Nomade, der sich bald überall und nirgends auf der Welt zuhause fühlt. Es ist ein schönes Gefühl, frei seinen Standort wählen zu können, aber bestimmt nicht etwas für Jedermann.