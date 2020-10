Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.10.2020 fanden in Neustadt zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr zwei Verkehrskontrollen statt. Hierbei wurde in der Landauer Straße Höhe Parkplatz Friedhof und in der Branchweilerhofstraße an der Baustelle kontrolliert. Insgesamt erhielten drei Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Benutzung des Mobiltelefons, zwei Autofahrer wurden verwarnt weil sie keinen Sicherheitsgurt trugen und ein Fahrer eines Klein-LKW wurde beanstandet, weil die Ladung nicht richtig gesichert war. In der Branchweilerhofstraße wurden 19 Verkehrsteilnehmer verwarnt, weil sie trotz Einfahrtverbot in die Branchweilerhofstraße einfuhren.

Neustadt: Zwei Frauen in Einkaufsmarkt bestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 82-jährige Frau wurde am 19.10.2020 gegen 09:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Lachen-Speyerdorf bestohlen. Unbekannte entwendeten den Geldbeutel aus der Einkaufstasche, die sich in der Seitentasche des Rollators befand. Im Geldbeutel selbst befanden sich u.a. Bargeld im Wert von ca. 150 Euro sowie die EC-Karte mit PIN. Noch bevor die Seniorin die Karte sperren konnte, wurden zweimal Beträge im niederen vierstelligen Bereich abgehoben.

Fast zur gleichen Zeit im gleichen Einkaufsmarkt wurden einer weiteren 82-jährigen Frau ebenfalls der Geldbeutel aus der geschlossenen Seitentasche ihres Einkaufskorbes gestohlen. Der Diebstahl wurde erst an der Kasse bemerkt. Neben der EC-Karte befand sich auch ein Goldarmreif sowie 200 Euro Bargeld im Geldbeutel.

Neustadt: Ohne Führerschein und Zulassung Kleinkraftrad unter Drogeneinfluss geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.10.2020 gegen 14:45 Uhr wurde durch Zeugen ein Kleinkraftrad-Fahrer gemeldet, der eine unsichere Fahrweise an den Tag legte und zudem stürzte. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen auf dem Moped nicht zu diesem gehörte und er selbst nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Da das Lenkradschloss aufgebrochen war, wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Ob es gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Weiterhin kam ans Tageslicht, dass der 25-Jährige bereits in der Nacht zuvor von der Polizei in Edenkoben kontrolliert wurde und aufgrund Einfluss von Betäubungsmittel eine Blutprobe abgeben musste. In diesem Fall wurde erneut die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.