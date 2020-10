Hauenstein: Deutsches Schuhmuseum schließt ab dem 02. November 2020 für fünf Monate

Hauenstein – Das Deutsche Schuhmuseum Hauenstein schließt ab dem 02. November 2020 für etwa fünf Monate seine Pforten. Besuche sind in dieser Zeit nicht möglich. Sanierungsmaßnahmen am Gebäude sowie eine komplette Überarbeitung der Dauerausstellung auf Grundlage einer neuen Konzeption machen dies erforderlich.

„Im Moment planen wir eine Neueröffnung am 01. April 2021“, informiert der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsches Schuhmuseum, Carl-August Seibel das ambitionierte Vorhaben.

Aufmerksame Besucher haben sicher schon bemerkt, dass sich „was tut“ im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein. Im Erdgeschoß des Hauses haben die Umbauarbeiten schon seit einigen Wochen begonnen. Das Museum, eine Leuchtturm-Einrichtung für Hauenstein, für die Südwestpfalz, ja die ganze Region, ist in die Jahre gekommen und unterzieht sich jetzt in zwei Wochen einer fünfmonatigen Auffrischungskur. Wer also noch einmal in den Genuss der alten, im Grunde seit 1996 bestehenden Präsentation der Dauerausstellung des Deutschen Schuhmuseums kommen möchte, der hat noch bis zum 01. November Zeit. Natürlich ist der Besuch nur unter den geltenden Hygienemaßnahmen möglich.

Zu sehen sind derzeit noch die Sonderausstellung „Zeitgeist der BRD – 7 Jahrzehnte Kults und Trends aus Mode, Hobby, Musik und Technik“ sowie die Sonderausstellung „Highlights aus der Promischuh-Sammlung“. Ab dem 02. November ist das Museum und mit ihm auch das unter dem Dach beherbergte Pfälzische Sportmuseum für fünf Monate geschlossen.

Und was erwartet die Besucher im Frühjahr 2021? „Zu viel wollen wir nicht verraten. Aber die Besucher können sicher sein, dass sie unser Museum in vielen Teilen nicht mehr wiedererkennen werden – im positiven Sinne“, so Carl-August Seibel.

Deutsches Schuhmuseum Hauenstein – Museum für Schuhproduktion und Industriegeschichte & Pfälzisches Sportmuseum

Öffnungszeiten täglich (Mo – So), von 9.30 – 17.00 Uhr