Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.10.2020, gegen 19:30 Uhr wurde ein, in den Kornwiesen in Bad Dürkheim abgestellter Audi A3, beschädigt. Der Fahrer einer Mercedes C-Klasse stieß bei rückwärts Ausparken gegen das Heck des ordnungsgemäß abgestellten Audi, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen 86-jährigen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des Mercedes angeben. Die Ermittlung hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt wurden aufgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Alkoholgrenzwert knapp unterschritten

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.10.2020 gegen 02:00 Uhr konnte in der Kanalstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 49-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter dem Grenzwert von 0,5 Promille. Ein nach einer kurzen Wartezeit durchgeführter zweiter Atemalkoholtest ergab schließlich einen niedrigen Wert von 0,44 Promille. Die nüchterne Beifahrerin setzte schließlich die Fahrt fort. Da die Messungen der Atemalkoholkonzentration knapp unter dem gesetzlichen Grenzwert lagen und einen tendenziell abfallenden Wert ergaben, musste der Fahrer keine Folgen befürchten.

Grünstadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Grünstadt – 19.10.2020, 08:00 – 13:00 Uhr (ots) – Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet konnten Beamte der PI Grünstadt zahlreiche Verstöße feststellen und ahnden. Im Talweg wollten 4 PKW-Fahrer abkürzen und fuhren entgegen der Einbahnstraßenregelung. Im Südring wurden 3 PKW-Fahrer in gleicher Weise geahndet. Außerdem wurden 4 Gurtverstöße festgestellt, ein PKW-Fahrer hatte während der Fahrt mit dem Handy telefoniert, 3 x wurden Fahrzeugschein bzw. Warndreieck nicht mitgeführt. Ein anderer Fahrzeugführer hatte seine Ladung nicht gesichert und bei einem anderen Fahrzeug war die Beleuchtung nicht in Ordnung.

Grünstadt: Sogenannte Shouldersurfer erbeuten 1800EUR

Grünstadt, Poststraße – 17.10.2020, 14:10 Uhr (ots) – Ein 80-Jähriger Geschädigter erstattete Anzeige, nachdem er an einem Geldautomaten in der SPARDA-Bank Grünstadt letzten Samstag offensichtlich abgelenkt und „über die Schulter“ ausgespäht wurde. Nur wenige Minuten später hatten die Täter mit der gestohlenen Bankkarte 1800EUR abgehoben. Der Geschädigte bemerkte 2 Täter, die er jedoch nicht näher beschreiben kann.

Wachenheim: Schutzmaßnahmen nicht beachtet

Wachenheim (ots) – Am 18.10.2020 gegen 14:00 Uhr meldete ein Zeuge eine Gruppe von sieben Personen in Wachenheim auf der Wachtenburg, die andere Gäste anpöbeln und sich weigerten eine Mund-Nase-Abdeckung zu tragen. Die Personengruppe bestehend aus vier Männern und drei Frauen hätten danach die Burg in Richtung Schlossgasse verlassen. Die Personen hätten teilweise Jogginghosen getragen und sich in russischer Sprache unterhalten. Die Personengruppe konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.