14-jähriges Mädchen geschlagen und bespuckt – Polizei sucht Zeugen

Limburgerhof (ots) – Bereits am 09.10.2020 gegen 12:30 Uhr ist ein 14-jähriges Mädchen, das zusammen mit einem Mitschüler von der Rudolf-Wihr-Schule über die Brücke nach Neuhofen lief, von einem Radfahrer geschlagen und bespuckt wurde. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt und bedürfen weiterer Ermittlungen. Glücklicherweise ist das Mädchen nicht schwerer verletzt worden.

Einige Zeugen konnten die Tat beobachten und den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß, kräftige Statur. Kurze, dunkelblonde Haare und Bart. Piercings an der Unterlippe und Nase, auffällig große Ohrringe, sogenannte “Tunnels”. Spinnennetz-Tätowierung am Hals. Bekleidet mit neongelber Arbeitshose und neongelben Overall mit Kapuze. Rotes Mountainbike mit auffällig dicken Reifen.

Der Mann fuhr in Richtung Neuhofen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erneute Pkw-Aufbrüche

Harthausen (ots) – Von Samstag 17.10. auf Sonntag 18.10.2020 kam es erneut zu Diebstählen aus parkenden Fahrzeugen in Harthausen. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in zwei in einer Hofeinfahrt in der Hanhofer Straße geparkte Pkw. Aus einem Hyundai i20 entwendeten sie 4 EUR, aus einem VW Arteon 20 EUR Bargeld. Ob aus einem dritten, in gleichem Hof parkenden Fahrzeug ebenfalls etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge von Samstag auf Sonntag in der Hanhofer Straße aufgefallen sind, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Am Steuer eingeschlafen

Mutterstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag 18.10.2020 gegen 01:50 Uhr kam es auf der L 524 zu einem Unfall. Ein Pkw kam auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche wobei er einen kleinen Baum entwurzelte und letztlich auf einem asphaltierten Weg zum Stehen kam. Der Unfall geschah, weil der 39-jährige Fahrer vermutlich eingeschlafen war.

Im Fahrzeug befanden sich außerdem noch seine Frau und die beiden vier- und einjährigen Kinder. Auch diese schliefen zum Zeitpunkt des Unfalls. Glücklicherweise ist keiner verletzt worden. Am Pkw entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfallflucht auf Mitfahrerparkplatz K27

Römerberg (ots) – Bereits am 13.10.2020 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07:00 – 09:00 Uhr vermutlich im Zusammenhang mit einem Park- bzw. Rangiervorgang einen auf dem Mitfahrerparkplatz an der K27 abgestellten VW Golf. Dieser wies einen Streifschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR auf der Beifahrerseite auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).